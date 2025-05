Video

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.