Chủ nhật, ngày 21/09/2025 15:56 GMT+7

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX vốn, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Trần Đáng Chủ nhật, ngày 21/09/2025 15:56 GMT+7
Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp của thành phố.
Trao đổi với Dân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thành Trung cho biết sau khi hợp nhất Hội Nông dân Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện Hội Nông dân TP.HCM có 76 cơ sở hội/168 xã, phường, đặc khu.

Theo ông Trung, Hội Nông dân TP.HCM đang đẩy mạnh phối hợp với các sở ngành trong công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp, HTX trên địa bàn tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp Thành phố để nâng cao thu nhập.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thành Trung (trái) trao đổi với Phó Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt Lưu Phan (giữa). Ảnh: Trần Đáng

Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trong hội viên nông dân.

Đồng thời, Hội triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập mới và phát huy hiệu quả hoạt động của Chi hội Nông dân tỷ phú, các Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hội Nông dân TP.HCM sẽ duy trì tổ chức họp mặt ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hàng năm để nắm bắt tình hình hoạt động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tạo môi trường giao lưu, gắn kết giữa các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Hội Nông dân TP.HCM cũng sẽ tập trung giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức cho nông dân tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các tỉnh, thành trong và ngoài nước.

Công tác bồi dưỡng, biểu dương các gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân tiêu biểu TP.HCM, nông dân Việt Nam xuất sắc và các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực cũng sẽ được quan tâm.

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: T.Đ

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thành Trung cho biết Hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết trong nội bộ nông dân, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nông dân gặp khó về vốn, cây con giống, vật tư, việc làm… để phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của TP.HCM.

Ngoài ra, Hội cũng có trách nhiệm thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các tỉnh với những hoạt động đặc thù của nông dân TP.HCM như trao tặng sổ tiết kiệm nghĩa tình cho gia đình hội viên nông dân, trao tặng học bổng Lương Định Của, học bổng toàn phần cho con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn...

Theo ông Trung, các hoạt động này góp phần cùng TP.HCM thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

