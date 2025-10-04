Hơn 1.000 lính đánh thuê ngoại quốc tại Ukraine ngồi trên đống lửa

Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine. Ảnh: Mil.gov.ua/Wikimedia Commons

“Các điều tra viên của Ủy ban Điều tra Nga đang tiếp tục xác minh và truy cứu trách nhiệm đối với những công dân nước ngoài tham gia hoạt động quân sự cùng các đơn vị vũ trang Ukraine để nhận tiền thù lao. Cho đến nay, đã có 1.004 công dân nước ngoài bị truy tố vắng mặt. Các cuộc điều tra hình sự đã hoàn tất trong 185 vụ việc, trong đó 145 vụ đã được chuyển sang truy tố”, thông cáo được đưa ra hôm 3/10 nêu rõ.

Theo Ủy ban, trong vòng hai tuần qua, các cuộc điều tra đã được hoàn tất đối với lính đánh thuê đến từ Phần Lan, Thụy Điển, Brazil, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác.

Đáng chú ý, công dân Tây Ban Nha Arroba Mordillo, tham gia với tư cách lính đánh thuê từ năm 2022, đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Ngoài ra, cuộc điều tra đối với cựu quân nhân Thụy Điển Nils Dahlgren cũng đã kết thúc. Dahlgren bị cáo buộc tham gia chiến sự với vai trò lính đánh thuê, đồng thời huấn luyện những người khác chế tạo bom để đổi lấy tiền. Lính đánh thuê này cũng đã bị tuyên bố truy nã quốc tế, theo Ủy ban Điều tra Nga.

Thực tế, cả Nga lẫn Ukraine đều được cho là dựa một phần vào lực lượng ngoại binh trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua. Phía Ukraine, từ đầu chiến sự năm 2022, đã thành lập “Quân đoàn Quốc tế” quy tụ hàng nghìn tình nguyện viên và cựu quân nhân đến từ châu Âu, Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và châu Á. Họ được cho là tham gia trực tiếp vào các trận đánh tại mặt trận miền Đông và miền Nam, với các động cơ khác nhau: từ ý thức “bảo vệ dân chủ” cho tới mức lương và chế độ đãi ngộ.

Trong khi đó, Nga cũng được cho là sử dụng các lực lượng bán quân sự và lính đánh thuê nước ngoài, điển hình là tập đoàn Wagner trước đây, vốn được cho là đã thu hút binh sĩ từ nhiều quốc gia châu Phi, Trung Đông và cả một số nước khác.

Theo các chuyên gia phân tích, việc cả hai phía đều có sự hiện diện của lính đánh thuê cho thấy mức độ quốc tế hóa của xung đột, khiến chiến tranh Ukraine không chỉ còn là cuộc đối đầu Nga – Ukraine, mà đã trở thành điểm nóng thu hút các tay súng từ nhiều nơi trên thế giới.

Điều này làm gia tăng tính phức tạp và khó lường, đồng thời tạo ra những thách thức pháp lý và nhân đạo, khi các lính đánh thuê thường không được công nhận quy chế tù binh theo luật pháp quốc tế.