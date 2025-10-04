Nga tấn công lớn chưa từng thấy vào hạ tầng khí đốt Ukraine, Kiev vội vã "cầu cứu" phương Tây

Cháy tại cơ sở khí đốt của Ukraine sau cuộc tấn công của Nga vào ngày 3 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Naftogaz

Trong suốt các tháng mùa đông, Nga nhiều lần tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu khả năng chống chịu của quốc gia này bằng cách cắt nguồn sưởi ấm và điện. Các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV trước đây từng buộc Kiev phải áp dụng cắt điện khẩn cấp và phân bổ năng lượng bắt buộc.



Đợt tấn công đêm 3/10 nhằm vào các cơ sở ở Kharkov và Poltava, khi Nga phóng đi 35 tên lửa – phần lớn là tên lửa đạn đạo – cùng 60 UAV cảm tử, theo thông tin từ Naftogaz.

Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được một phần loạt tập kích, song nhiều quả đạn vẫn xuyên thủng lá chắn phòng thủ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở khí đốt.



Ông Serhiy Koretsky, Giám đốc điều hành Naftogaz tuyên bố, đây là hành động tấn công có chủ đích nhằm vào các cơ sở dân sự, vốn đảm bảo sản xuất và chế biến khí đốt phục vụ đời sống thường ngày của người dân Ukraine.

“Điều này không có ý nghĩa quân sự nào cả. Đây chỉ là một nỗ lực khác nhằm phá hoại nỗ lực sưởi ấm và tước đi hơi ấm của người Ukraine trong mùa đông”, ông Koretsky nhấn mạnh, đồng thời cho biết nhiều cơ sở đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp, chuyên gia Naftogaz cùng Cơ quan Cứu hộ Quốc gia Ukraine đang có mặt tại hiện trường để đánh giá và khoanh vùng thiệt hại.

Ông Koretsky cho hay Kiev đã liên lạc với các đồng minh và đối tác quốc tế nhằm đảm bảo có biện pháp ứng phó nhanh chóng trước cuộc tấn công cũng như hậu quả để lại.

Trong khi đó, cùng ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 20 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại nhiều khu vực khác nhau.

Theo tuyên bố, các đơn vị trực chiến phòng không đã tiêu diệt và đánh chặn tổng cộng 20 UAV cánh cố định của Ukraine.

Cụ thể, 9 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận Biển Đen, 4 UAV trên khu vực tỉnh Voronezh, 3 UAV tại tỉnh Belgorod, 3 UAV trên bán đảo Crimea, 1 UAV tại tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả mục tiêu đã bị vô hiệu hóa mà không gây thiệt hại trên mặt đất.