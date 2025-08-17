Hơn 13.000 con lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập)

54 xã, phường tại Ninh Bình ghi nhận dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, tính từ ngày 1/7 đến 12/8/2025, tổng số lợn bị tiêu hủy bắt buộc trên toàn tỉnh đã lên tới hơn 13.138 con, với tổng trọng lượng trên 742 tấn. Dịch bệnh đã lan rộng ra 54 xã, phường trên địa bàn.

Dịch tả lợn châu Phi đang là mối lo lắng của nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NL

Ngay khi dịch bệnh bùng phát, Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khống chế dịch bệnh.

Các địa phương đã được yêu cầu huy động mọi nguồn lực để khoanh vùng, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng các ổ dịch để ngăn chặn lây lan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình kiểm tra phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Khánh Nhạc. Ảnh: NL

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh cũng được siết chặt. Các biện pháp bảo vệ tổng đàn lợn khỏe mạnh đã được triển khai nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của ngành chăn nuôi.

Khẩn trương dập dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan diện rộng

Để đẩy lùi dịch bệnh, ngày 13/8, ông Trần Anh Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tại cuộc họp, ông Dũng đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở trong việc khống chế dịch. Đồng thời, ông yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo tính chính xác, tránh gây hoang mang cho người dân và người tiêu dùng.

Ông Trần Anh Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CTNB

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch. Ông yêu cầu khẩn trương củng cố cơ cấu tổ chức, bố trí cán bộ chuyên môn về chăn nuôi, thú y để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và triển khai chống dịch.

Đối với các xã, phường chưa có dịch, ông yêu cầu nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ngay từ đầu, không để dịch bệnh lây lan.

Đối với các địa phương đang có dịch, ông yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nghiêm việc công bố dịch, huy động mọi nguồn lực để khoanh vùng và khống chế dịch bệnh, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.