Hơn 13.000 con lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập)

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, tính từ ngày 1/7 đến 12/8/2025, tổng số lợn bị tiêu hủy bắt buộc trên toàn tỉnh đã lên tới hơn 13.138 con, với tổng trọng lượng trên 742 tấn. Dịch bệnh đã lan rộng ra 54 xã, phường trên địa bàn.
Ngay khi dịch bệnh bùng phát, Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khống chế dịch bệnh.
Các địa phương đã được yêu cầu huy động mọi nguồn lực để khoanh vùng, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng các ổ dịch để ngăn chặn lây lan.
Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh cũng được siết chặt. Các biện pháp bảo vệ tổng đàn lợn khỏe mạnh đã được triển khai nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của ngành chăn nuôi.
Để đẩy lùi dịch bệnh, ngày 13/8, ông Trần Anh Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh động vật.
Tại cuộc họp, ông Dũng đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở trong việc khống chế dịch. Đồng thời, ông yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo tính chính xác, tránh gây hoang mang cho người dân và người tiêu dùng.
Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch. Ông yêu cầu khẩn trương củng cố cơ cấu tổ chức, bố trí cán bộ chuyên môn về chăn nuôi, thú y để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và triển khai chống dịch.
Đối với các xã, phường chưa có dịch, ông yêu cầu nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ngay từ đầu, không để dịch bệnh lây lan.
Đối với các địa phương đang có dịch, ông yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nghiêm việc công bố dịch, huy động mọi nguồn lực để khoanh vùng và khống chế dịch bệnh, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.
Từ những cây hồi chủ lực của tỉnh Lạng Sơn và sự cần cù, chịu khó hội viên nông dân Phương Văn Việt ở thôn Chợ Bãi, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn đã có kinh tế khấm khá và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương