Hơn 200 chiến sĩ trình diễn võ thuật, đu dây tấn công tội phạm và 13 ca sĩ hát trong “Bản hùng ca Công an nhân dân”

Hơn 200 chiến sĩ công an trình diễn nghiệp vụ tại phố đi bộ Hồ Gươm

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Bộ Công an chỉ đạo thực hiện chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ cùng chương trình nghệ thuật mang tên Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam.

Các chiến sĩ cảnh vệ tập luyện tại phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: CAND

Đây là dịp để toàn dân cùng nhìn lại chặng đường 80 năm kiên trung, bất khuất của những người chiến sĩ Công an, đồng thời khẳng định bản lĩnh và tinh thần sắt đá của họ trong kỷ nguyên mới.

Đối với chính các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, chương trình là dịp để tôn vinh truyền thống hào hùng, khẳng định bản lĩnh và tinh thần sắt đá. Đó là lời nhắc nhở thiêng liêng về lý tưởng cao đẹp: "Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với Nhân dân".

Theo đó, mở màn cho ngày hội lớn là chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ diễn ra từ 17h - 18h ngày 2/8 tại phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, từ ngã tư Hàng Khay giao Đinh Tiên Hoàng tới tượng đài Cảm Tử Quân (Hà Nội).

Các chiến sĩ công an nỗ lực tập luyện, bất chấp thời tiết nắng nóng. Ảnh: CAND

Vào ngày 31/7, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an tinh nhuệ cùng với nhiều phương tiện, trang thiết bị vũ khí hiện đại đã được triển khai, tổ chức tập luyện phục vụ chương trình trình diễn kỹ thuật và nghiệp vụ đặc biệt của lực lượng CAND tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Thông tin từ BTC cho biết, màn trình diễn có quy mô lớn với nhiều nội dung gồm: biểu diễn mô tô hộ tống theo đội hình chiến thuật, kỹ thuật điều khiển xe phức tạp (zích zắc, đội hình cánh quạt, xếp hình số 80…); biểu diễn múa súng nghệ thuật trên nền nhạc “Xứng đáng là thanh bảo kiếm”; biểu diễn võ thuật, khí công (như nằm trên mũi kiếm, đập bê tông bằng tay, ô tô đi qua người…) và xử lý tình huống nghiệp vụ trong công tác bảo vệ yếu nhân.

Các phần trình diễn không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, tinh thần thép mà còn mang tính thẩm mỹ cao, giúp người dân hiểu rõ hơn về công việc thầm lặng nhưng vô cùng gian khó của lực lượng CAND.

Các phần trình diễn không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, tinh thần thép mà còn mang tính nghệ thuật. Ảnh: CAND

Đây là cơ hội để công chúng được chứng kiến tính chuyên nghiệp bậc nhất của đội quân tinh nhuệ cùng những phương tiện hiện đại được sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Mục đích của chương trình là mang đến những trải nghiệm chân thực, giúp nhân dân hiểu sâu hơn về công việc, thử thách và trách nhiệm cao cả của những người lính thầm lặng trong mọi thời kỳ. Sự kiện này cũng thể hiện sức mạnh và tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân dân.

Với tính hấp dẫn và độc đáo, chương trình dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả, người dân, du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm, chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với những khoảnh khắc ấn tượng khó quên.

13 ca sĩ hát trong "Bản hùng ca công an nhân dân Việt Nam"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: BTC

Tiếp nối không khí hào hùng, vào lúc 20h ngày 2/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là món quà tinh thần vô giá, chứa đựng tâm huyết và trái tim của lực lượng Công an nhân dân gửi tới toàn thể nhân dân Việt Nam.

Sự kiện quy tụ một dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: Anh Tú, LyLy, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Hiệp, Denis Đặng... cùng các nghệ sĩ chiến sĩ tiêu biểu như: Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, Đại úy Trần Thu Hường, Thạc sĩ đàn tranh Phương Anh. Sự kết hợp này tạo nên một hòa quyện đặc biệt giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật cách mạng, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Mỹ Lan, cùng sự góp mặt của các biên đạo múa hàng đầu, Đội Tiêu binh danh dự Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và dàn hợp xướng hùng hậu gồm các nghệ sĩ, chiến sĩ từ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc của chương trình là Tiến sĩ Anh Tú và Tiễn sĩ Phạm Việt Dung.

Các ca sĩ sẽ thổi tinh thần tuổi trẻ vào các ca khúc trình diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình được chia thành 3 chương chính, mỗi chương mang một thông điệp riêng biệt nhưng cùng hòa quyện tạo nên một bản hùng ca trọn vẹn.

Trong các chương, những tác phẩm đặc sắc như: Hào khí 80 năm Công an nhân dân, Phía sau những bình yên, Những bàn chân lặng lẽ hay đặc biệt là bản nhạc mới Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được trình diễn với tinh thần vừa da diết, vừa hùng tráng.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những sáng tác lần đầu ra mắt, tạo nên dấu ấn riêng biệt Nguyện là người Việt Nam, Dân ta hát dân ca, Giữa hòa bình... Các tác phẩm hòa âm phối khí đặc biệt mới, chưa từng xuất hiện trên bản đồ âm nhạc Việt Nam cũng sẽ được giới thiệu như: Quê hương, Tự nguyện, liên khúc Việt Nam quê hương tôi và Hello Vietnam,...

Phần kết chương trình là sự hòa quyện cảm xúc giữa những bản ca hùng tráng như Vinh quang đang chờ ta, Niềm tin chiến thắng, Nối vòng tay lớn tạo nên một hợp âm thiêng liêng, mạnh mẽ, bày tỏ tình yêu và lòng tự hào dân tộc dâng trào.

Tất cả các tác phẩm cùng hòa quyện, dựng xây một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, hùng vĩ, vươn mình giữa kỷ nguyên mới, mang theo thông điệp sâu sắc: "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".