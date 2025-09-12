Hơn 9.500 giáo viên Hà Nội gửi "tâm thư" mong điều chỉnh thu nhập tăng thêm

Giáo viên mong điều chỉnh thu nhập tăng thêm

Nghị quyết 46/2024/NQ- HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND TP Hà Nội về việc quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập. Mức chi là 0,8 lần lương cơ bản, gồm 0,5 lần chi hàng tháng, còn lại vào cuối năm. Hà Nội đã quyết định dành khoảng 3.800 tỉ/năm cho việc này. Với hệ số lương 2,1 - 6,78, giáo viên có thể nhận thêm 2,46 - 7,93 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, theo nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập có thu (không được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên) không được hưởng. Cụ thể, 119 trường THPT được xếp vào diện "tự chủ thường xuyên" và 250 trường từ mầm non đến THCS được chọn thí điểm "đặt hàng dịch vụ giáo dục".

Mới đây, hơn 9.000 giáo viên không được thụ hưởng tiếp tục gửi tâm tư mong điều chỉnh chính sách.

Thầy Tô Mạnh Kiên, sinh năm 1983, giáo viên Trường THPT Xuân Mai, Hà Nội, với 20 năm công tác, là thạc sĩ Vật lý, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, giáo viên giỏi môn Vật lý TP. Hà Nội chia sẻ: "Đơn vị chúng tôi đang trong giai đoạn thí điểm tự chủ tài chính. Chính vì lý do này, theo đúng các quy định hiện hành, chúng tôi không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thu nhập tăng thêm.

Thầy Tô Mạnh Kiên giáo viên Trường THPT Xuân Mai, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cuộc sống của một giáo viên, đặc biệt khi đã bước sang tuổi trung niên và có nhiều gánh nặng gia đình, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thu nhập tăng thêm từ Nghị quyết 46 không chỉ là một khoản tiền, mà nó còn là sự ghi nhận, là nguồn động lực, là lời khẳng định rằng những cống hiến của chúng tôi vẫn luôn được thành phố ghi nhận và trân trọng.

Thành thật mà nói, hoàn cảnh gia đình hiện tại khiến tôi càng khát khao khoản thu nhập này hơn bao giờ hết. Bố mẹ tôi đều đã tuổi cao, sức yếu. Bố tôi là bệnh binh, mang trên mình vết thương chiến tranh với 61% mất sức lao động. Những tưởng tuổi già sẽ được an yên, nhưng hơn một năm nay, ông lại phải chống chọi với bệnh thoát vị đĩa đệm. Căn bệnh đã hành hạ thể xác, khiến ông mất ăn mất ngủ và mọi sinh hoạt hằng ngày đều trở nên khó khăn. Chi phí thuốc thang, khám chữa bệnh cho bố mẹ ngày một nhiều hơn, trong khi ngôi nhà của chúng tôi lại ở khá xa trường, chi phí đi lại, sinh hoạt hằng ngày cũng là một gánh nặng.

Mỗi khi nhìn thấy bố đau đớn, nhìn thấy mẹ già tảo tần, tôi lại càng cảm thấy bất lực và day dứt. Khoản thu nhập tăng thêm kia, dù không lớn, nhưng sẽ là nguồn lực vô cùng quý giá, giúp tôi có thể chăm sóc bố mẹ tốt hơn, san sẻ bớt những gánh nặng trên vai, để họ có một tuổi già an ủi và đủ đầy hơn.

Tôi tin rằng, các cấp lãnh đạo đều thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng này. Tôi kính mong các cấp xem xét một cách tổng thể, có những chính sách đặc thù và linh hoạt để những giáo viên như chúng tôi, những người đã và đang cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp giáo dục Thủ đô, cũng được hưởng những chế độ đãi ngộ tương xứng".

Mong được hưởng những chế độ đãi ngộ tương xứng

Cô Trần Việt Hồng, giáo viên Trường THPT Xuân Mai, Hà Nội, bày tỏ: "Tôi tha thiết mong Thành phố Hà Nội quan tâm, điều chỉnh và sửa đổi đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, để viên chức là giáo viên được đối xử công bằng, bình đẳng như các viên chức khác cùng do Thành phố quản lý.

Bởi lẽ, chúng tôi – những người trực tiếp đứng trên bục giảng – không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn là nhân tố góp phần tạo nên nguồn nhân lực cho tương lai Thủ đô và đất nước. Sự bình đẳng trong chính sách không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng với công sức của giáo viên mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chúng tôi thêm vững tin gắn bó lâu dài với nghề.

Tôi tin rằng, với tấm lòng luôn đặt giáo dục lên hàng đầu, Thành phố sẽ lắng nghe, thấu hiểu và có những điều chỉnh phù hợp, để giáo viên thực sự được tiếp thêm sức mạnh trên hành trình nhiều gian khó nhưng cũng đầy vinh quang này".

Thầy Phan Tiến Trường, giáo viên Trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội tâm tư: "Nghề giáo vốn vất vả, thu nhập còn nhiều hạn chế, đời sống của không ít đồng nghiệp còn nhiều lo toan. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực cống hiến, yêu nghề, yêu trò, nhưng cũng rất cần sự động viên, khích lệ cả về tinh thần lẫn vật chất để yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Chính vì vậy, tôi tha thiết mong muốn Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và có những điều chỉnh kịp thời trong chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên. Cụ thể, kính mong Thành phố xem xét sửa đổi đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ trong Nghị quyết số 46/NQ-HĐND để viên chức là giáo viên được đối xử bình đẳng như những viên chức khác của Thành phố, do Thành phố quản lý. Đây không chỉ là sự ghi nhận công bằng mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp giáo viên thêm vững tâm, thêm nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Năm học mới, tôi tin rằng với sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, sự đồng lòng của phụ huynh và xã hội, cùng tình yêu thương, tận tụy của đội ngũ thầy cô, chúng ta sẽ có một năm học nhiều đổi mới, nhiều thành công, xứng đáng với truyền thống hiếu học và tinh thần sáng tạo của Thủ đô ngàn năm văn hiến".