Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 20/10/2025 21:40 GMT+7

Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ "trùm sòng bạc" Ma Cao gây chấn động

+ aA -
Nam Khánh (Theo Sina) Thứ hai, ngày 20/10/2025 21:40 GMT+7
Lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 20/10, truyền thông Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc lạnh lùng của Đậu Kiêu tại sân bay, khi anh hoàn toàn phớt lờ Hà Siêu Liên. Trong clip, Hà Siêu Liên cố gắng tương tác nhưng nam diễn viên không đáp lại. Anh bỏ đi trước, để cô lẽo đẽo phía sau trong sự bối rối. Từ ánh mắt đến hành vi, Đậu Kiêu không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào trước đây của cả hai.

Mạng xã hội Weibo nhanh chóng bùng nổ với nhiều bình luận tiếc nuối. Nhiều người từng cho rằng Hà Siêu Liên, ái nữ nhà trùm sòng bạc Hà Hồng Sân, nắm thế chủ động trong mối quan hệ. Tuy nhiên, đoạn clip cho thấy thế trận giữa hai người không hề chênh lệch như công chúng tưởng tượng. Dù vậy, cần nhấn mạnh đoạn video được ghi lại từ năm 2021, vào thời điểm cặp đôi cũng từng vướng nghi vấn mâu thuẫn vì bất đồng trong cuộc sống. Sau đó, cả hai vẫn xuất hiện thân mật trong nhiều sự kiện lớn, khiến dư luận tạm lắng.

Tuy nhiên, từ ngày 19/10, thông tin về việc Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã nộp đơn ly hôn lại một lần nữa làm dậy sóng truyền thông. Người tiết lộ chuyện này là bà Trần Lam, một nhân vật quyền lực trong giới giải trí Hong Kong. Bà khẳng định cả hai đã đưa đơn ra tòa, đang chờ hoàn tất thủ tục. Bà cũng cho biết mối quan hệ của hai người đã căng thẳng từ lâu và thường xuyên cãi vã trong thời gian chờ xét xử.

Nhiều nguồn tin xác nhận Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đang trong quá trình ly hôn sau thời gian dài mâu thuẫn và ly thân. Sina

Theo chia sẻ từ bà Trần Lam, nguyên nhân chính khiến hôn nhân giữa Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tan vỡ là do mâu thuẫn với gia đình nhà gái. Mẹ của Hà Siêu Liên, bà Trần Uyển Trân, không chấp nhận quá khứ từng làm thợ gội đầu của nam diễn viên, công khai thể hiện sự xem thường. Từ khi cặp đôi quyết định kết hôn, bà không hỗ trợ tài chính và không đóng góp bất kỳ khoản nào cho hôn lễ tổ chức vào tháng 4/2023.

Bà Trần Uyển Trân cũng cấm con gái sang tên tài sản, không cho phép Đậu Kiêu đứng tên chung trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của tập đoàn sòng bạc Macau. Những giới hạn về tài chính và quyền hạn khiến nam diễn viên rơi vào trạng thái bất mãn. Cuối cùng, anh quyết định ly thân với vợ và đưa vụ việc ra tòa.

Đơn ly hôn mà Đậu Kiêu nộp đã liệt kê rõ những ức chế kéo dài. Anh tố cáo gia đình vợ can thiệp quá mức vào đời sống cá nhân, buộc anh ngưng hoạt động nghệ thuật, đồng thời không tôn trọng anh trên cả phương diện cá nhân lẫn sự nghiệp. Những áp lực tinh thần và mối quan hệ bất bình đẳng khiến anh lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân vốn từng được dư luận ca ngợi là "chuyện cổ tích giữa minh tinh và thiên kim tiểu thư".

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đều chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin ly hôn. Người hâm mộ vẫn chờ một tuyên bố chính thức từ hai nhân vật chính.

Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2019. Khi ông Hà Hồng Sân qua đời, Đậu Kiêu xuất hiện trong tang lễ với tư cách con rể tương lai. Tháng 9/2022, anh cầu hôn Hà Siêu Liên và đến tháng 4/2023, hai người tổ chức hôn lễ hoành tráng được giới truyền thông khắp châu Á đưa tin. Thế nhưng, chưa đầy hai năm sau đám cưới, mối quan hệ của họ đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo nghẹn ngào tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, hứa sẽ mang “Thời hoa đỏ” đi hết cuộc đời

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo đã rất xúc động khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảo - tác giả của ca khúc "Thời hoa đỏ" qua đời.

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn

Văn hóa - Giải trí
3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn

Vợ trẻ kém 31 tuổi của “ông trùm kiếm hiệp” nổi đóa, đòi kiện

Văn hóa - Giải trí
Vợ trẻ kém 31 tuổi của “ông trùm kiếm hiệp” nổi đóa, đòi kiện

Nhạc sĩ Trần Tiến liên tục nhắc đến cái chết, lo sợ không sống được đến tháng 12

Văn hóa - Giải trí
Nhạc sĩ Trần Tiến liên tục nhắc đến cái chết, lo sợ không sống được đến tháng 12

Đọc thêm

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga
Thế giới

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga

Thế giới

Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ duy trì mức thuế quan "khổng lồ" đối với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga, theo Reuters.

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng
Thể thao

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng

Thể thao

Ở cuộc đụng độ tại vòng 7 V.League 2025/2026, Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng thay nhau lập công giúp Thể Công Viettel ngược dòng vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

Loại rau có vitamin C nhiều hơn cam, lượng đạm ngang thịt, đem nấu canh vừa mát vừa ngon
Gia đình

Loại rau có vitamin C nhiều hơn cam, lượng đạm ngang thịt, đem nấu canh vừa mát vừa ngon

Gia đình

Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin C trong loại rau này cao hơn cả cam và chanh - những loại quả vốn được biết đến với khả năng cung cấp vitamin C dồi dào.

Phía Jack lần đầu lên tiếng về ca khúc có chứa từ ngữ nhạy cảm
Văn hóa - Giải trí

Phía Jack lần đầu lên tiếng về ca khúc có chứa từ ngữ nhạy cảm

Văn hóa - Giải trí

Trước những lùm xùm, phía J97 Promotion cho rằng ca sĩ Jack - J97 chỉ hát ngẫu hứng, nhằm tri ân khán giả tới theo dõi chương trình.

Ông Trump gây sốc khi giáng đòn chí mạng vào đồng minh ruột
Thế giới

Ông Trump gây sốc khi giáng đòn chí mạng vào đồng minh ruột

Thế giới

Tổng thống Donald Trump gây sốc khi tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh viện trợ cho Colombia - vốn là đồng minh ruột của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, thậm chí cáo buộc Tổng thống nước này - ông Gustavo Petro là "trùm ma túy bất hợp pháp", theo Reuters.

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10
Tin tức

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10

Tin tức

Những người lính “giỏi việc nước, đảm việc nhà” cùng đồng diễn với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Đến với con người Việt Nam tôi” và tham gia cuộc thi “Áo dài trên cánh sóng”, khắc họa vẻ đẹp dịu dàng mà kiên cường nơi tiền tiêu.

Tin tối (20/10): 'Vua giải trẻ' giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin tối (20/10): "Vua giải trẻ" giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?

Thể thao

"Vua giải trẻ" giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?; Kyle Hudlin bị dứt dây chằng đầu gối; Ronaldo không dám nhắn tin với các đồng đội cũ; Cựu sao M.U phải nhập viện; HLV Potter dẫn dắt ĐT Thuỵ Điển.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và nữ Giám đốc Sở giữ chức vụ mới
Tin tức

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và nữ Giám đốc Sở giữ chức vụ mới

Tin tức

Chiều 20/10, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ.

Tưởng vui hoá buồn: Hàng loạt tài xế bị xử lý trong ngày 20/10 vì rượu bia
Ảnh

Tưởng vui hoá buồn: Hàng loạt tài xế bị xử lý trong ngày 20/10 vì rượu bia

Ảnh

Chiều 20/10, nhiều người sau khi tham dự các buổi tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn. Lực lượng CSGT tại Hà Nội đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, rời sân trên cáng
Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, rời sân trên cáng

Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương sau tình huống "xuất tướng" truy cản bóng trước pha băng xuống của tiền đạo Lucao bên phía Thể Công Viettel. Anh rời sân bằng cáng, nhường vị trí cho thủ môn Phan Văn Biểu.

Ngoại trưởng EU: Ukraine không thể dễ dàng đầu hàng
Thế giới

Ngoại trưởng EU: Ukraine không thể dễ dàng đầu hàng

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao EU Kaja Kallas, khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về sự cần thiết phải chấm dứt các hoạt động thù địch dọc theo các tiền tuyến hiện có ở Ukraine và thảo luận về một "cuộc trao đổi lãnh thổ", đã tuyên bố rằng Kiev "không thể dễ dàng đầu hàng".

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng sau 9 tháng, động lực từ hiệu quả vận hành và tăng trưởng toàn diện
Kinh tế

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng sau 9 tháng, động lực từ hiệu quả vận hành và tăng trưởng toàn diện

Kinh tế

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng này. Bứt tốc trên đường đua lợi nhuận, LPBank đang tạo ra những cột mốc mới – nơi sức mạnh nội tại, công nghệ và hiệu quả vận hành hội tụ, khẳng định nền tảng phát triển bền vững và hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Để trở thành 'công dân số', nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy
Giảm nghèo nông thôn

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Để trở thành "công dân số", nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy

Giảm nghèo nông thôn

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Lã Văn Đoàn, để "mỗi nông dân là một công dân số" thì yếu tố quan trọng nhất, đó là bản thân các doanh nghiệp, HTX, người nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, bán hàng...

Vì điều này, CLB HAGL chấp nhận... xuống hạng?
Thể thao

Vì điều này, CLB HAGL chấp nhận... xuống hạng?

Thể thao

CLB HAGL mùa giải năm nay kiên trì theo đuổi định hướng mang tính chiến lược dài hạn: trẻ hóa toàn diện đội hình, sẵn sàng chấp nhận những kết quả tệ nhất. HLV Lê Quang Trãi nữa nhấn mạnh: "Định hướng của CLB mùa này là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chấp nhận trả giá để họ tích lũy kinh nghiệm".

Băng Di: “Thay đổi lớn nhất khi kết hôn với tôi là mình phải thương mình”
Văn hóa - Giải trí

Băng Di: “Thay đổi lớn nhất khi kết hôn với tôi là mình phải thương mình”

Văn hóa - Giải trí

Băng Di chia sẻ với Dân Việt quan điểm về hôn nhân, cho rằng sự thay đổi lớn nhất là học cách yêu thương chính mình nhiều hơn.

Tuyên Quang nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11 đã khiến hàng nghìn ha ngô, lúa, cây rau màu.. trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị ngập úng, gãy đổ. Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền các địa phương cùng người dân đang tập trung khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất vụ đông.

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I
Nhà nông

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I

Nhà nông

Ngày 18/10 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Zelensky tính sai nước cờ ở Washington khiến Ukraine trả giá đắt
Thế giới

Ông Zelensky tính sai nước cờ ở Washington khiến Ukraine trả giá đắt

Thế giới

Chuyến công du Washington tuần trước của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, với mục tiêu thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, đã không diễn ra như kỳ vọng. Dù bầu không khí trong Nhà Trắng được mô tả là “rất thân thiện”, kết quả lại khá khiêm tốn - và theo các cố vấn Cộng hòa, ông Zelensky đã chọn sai thời điểm, sai ưu tiên và đến Mỹ quá sớm.

Nhật Kim Anh luyện võ, học vũ đạo, hóa thân thành nữ chiến binh hiện đại
Chuyển động Sài Gòn

Nhật Kim Anh luyện võ, học vũ đạo, hóa thân thành nữ chiến binh hiện đại

Chuyển động Sài Gòn

Khán giả sẽ bắt gặp một Nhật Kim Anh hoàn toàn khác với hình tượng nữ chiến binh hiện đại, phóng khoáng và đầy nội lực trong MV mới.

CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?
Thể thao

CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?

Thể thao

Thông tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động hiện đại, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn với cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, nhiều NHM trong khu vực bày tỏ sự bất ngờ và phấn khích trước quy mô dự án.

Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí
Xã hội

Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí

Xã hội

Thấy những đứa trẻ bán vé số, bán hàng rong không biết chữ, cô Trần Thị Mươn ở Cần Thơ động lòng trắc ẩn, mở lớp dạy học miễn phí

Đang ngồi ở quán cà phê, người phụ nữ ở Hà Nội bị đánh gãy xương hốc mắt
Pháp luật

Đang ngồi ở quán cà phê, người phụ nữ ở Hà Nội bị đánh gãy xương hốc mắt

Pháp luật

Đang ngồi uống nước ở quán cà phê cùng bạn tại ngõ 58 phố Núi Trúc (phường Giảng Võ, TP.Hà Nội), một người phụ nữ bị nhóm đối tượng lạ mặt lao vào hành hung, khiến chị gãy xương hốc mắt, tụ máu trong và rạn xương hàm...

Ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
Tin tức

Ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Tin tức

Chiều 20/10 ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được HĐND tỉnh bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Xưa rau nhà nghèo mọc vạ vật, nay tiện tay nhổ về trồng ở Gia Lai, tốt mỡ màng, giàu beta carotene, dễ bán như nhai kẹo
Nhà nông

Xưa rau nhà nghèo mọc vạ vật, nay tiện tay nhổ về trồng ở Gia Lai, tốt mỡ màng, giàu beta carotene, dễ bán như nhai kẹo

Nhà nông

Bắt đầu với một vài bụi rau má mọc hoang, bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định với tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng rau má, chăm sóc loại rau dại này theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn: Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trường tiểu học Cự Khê lập tức mở bếp ăn bán trú cho học sinh
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn: Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trường tiểu học Cự Khê lập tức mở bếp ăn bán trú cho học sinh

Xã hội

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu xã Bình Minh chỉ đạo Trường tiểu học Cự Khê, quyết liệt có giải pháp mở cửa bếp ăn bán trú ngay trong ngày mai (21/10) để phục vụ bữa ăn bán trú cho toàn bộ học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đi làm việc sau sự việc phát hiện trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường học gây xôn xao những ngày qua.

C.P. Việt Nam chung tay 'làm sạch biển' tại Vũng Tàu
Nhà nông

C.P. Việt Nam chung tay "làm sạch biển" tại Vũng Tàu

Nhà nông

Ngày 18/10, tại quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TP.HCM, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) đồng hành với Đoàn Phường Vũng Tàu, Hội Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng vũ trang Phòng thủ khu vực 5 – Tam Long cùng các đơn vị địa phương, đã tổ chức thành công “Chương trình Hãy làm sạch biển (Coastal Cleanup)”.

Lai Châu có dự án nhà ở xã hội đầu tiên, bổ sung gần 1.000 căn hộ cho người thu nhập thấp
Nhà đất

Lai Châu có dự án nhà ở xã hội đầu tiên, bổ sung gần 1.000 căn hộ cho người thu nhập thấp

Nhà đất

Sau thời gian dài “trắng” dự án nhà ở xã hội, UBND tỉnh Lai Châu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết với tổng vốn hơn 905 tỷ đồng. Dự án sẽ cung cấp khoảng 960 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Ra mắt thất vọng, tiền đạo Việt kiều 1m88 Lee Williams nói gì?
Thể thao

Ra mắt thất vọng, tiền đạo Việt kiều 1m88 Lee Williams nói gì?

Thể thao

Ra mắt V.League không như kỳ vọng, tiền đạo Việt kiều cao 1m90. Lee Williams thừa nhận cần thời gian thích nghi với bóng đá Việt Nam và học hỏi từ HLV Lê Huỳnh Đức.

Sau khi Trương Phi bị ám sát, vì sao Gia Cát Lượng và Triệu Vân đồng loạt quay lưng với Lưu Bị?
Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi Trương Phi bị ám sát, vì sao Gia Cát Lượng và Triệu Vân đồng loạt quay lưng với Lưu Bị?

Đông Tây - Kim Cổ

Những người đã sát cánh cùng Lưu Bị, lại rút lui khi ông cần sự hỗ trợ của họ nhất, đặc biệt là giai đoạn sau khi Trương Phi bị ám sát.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) cách Hoàng Sa 380km, vẫn đang tăng cấp, cảnh báo mưa lớn kéo dài hết tháng 10
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) cách Hoàng Sa 380km, vẫn đang tăng cấp, cảnh báo mưa lớn kéo dài hết tháng 10

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão FENGSHEN) và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi lượng mưa trên 900mm.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

4

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi