Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ "trùm sòng bạc" Ma Cao gây chấn động

Ngày 20/10, truyền thông Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc lạnh lùng của Đậu Kiêu tại sân bay, khi anh hoàn toàn phớt lờ Hà Siêu Liên. Trong clip, Hà Siêu Liên cố gắng tương tác nhưng nam diễn viên không đáp lại. Anh bỏ đi trước, để cô lẽo đẽo phía sau trong sự bối rối. Từ ánh mắt đến hành vi, Đậu Kiêu không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào trước đây của cả hai.

Mạng xã hội Weibo nhanh chóng bùng nổ với nhiều bình luận tiếc nuối. Nhiều người từng cho rằng Hà Siêu Liên, ái nữ nhà trùm sòng bạc Hà Hồng Sân, nắm thế chủ động trong mối quan hệ. Tuy nhiên, đoạn clip cho thấy thế trận giữa hai người không hề chênh lệch như công chúng tưởng tượng. Dù vậy, cần nhấn mạnh đoạn video được ghi lại từ năm 2021, vào thời điểm cặp đôi cũng từng vướng nghi vấn mâu thuẫn vì bất đồng trong cuộc sống. Sau đó, cả hai vẫn xuất hiện thân mật trong nhiều sự kiện lớn, khiến dư luận tạm lắng.

Tuy nhiên, từ ngày 19/10, thông tin về việc Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã nộp đơn ly hôn lại một lần nữa làm dậy sóng truyền thông. Người tiết lộ chuyện này là bà Trần Lam, một nhân vật quyền lực trong giới giải trí Hong Kong. Bà khẳng định cả hai đã đưa đơn ra tòa, đang chờ hoàn tất thủ tục. Bà cũng cho biết mối quan hệ của hai người đã căng thẳng từ lâu và thường xuyên cãi vã trong thời gian chờ xét xử.





Nhiều nguồn tin xác nhận Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đang trong quá trình ly hôn sau thời gian dài mâu thuẫn và ly thân. Sina

Theo chia sẻ từ bà Trần Lam, nguyên nhân chính khiến hôn nhân giữa Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tan vỡ là do mâu thuẫn với gia đình nhà gái. Mẹ của Hà Siêu Liên, bà Trần Uyển Trân, không chấp nhận quá khứ từng làm thợ gội đầu của nam diễn viên, công khai thể hiện sự xem thường. Từ khi cặp đôi quyết định kết hôn, bà không hỗ trợ tài chính và không đóng góp bất kỳ khoản nào cho hôn lễ tổ chức vào tháng 4/2023.

Bà Trần Uyển Trân cũng cấm con gái sang tên tài sản, không cho phép Đậu Kiêu đứng tên chung trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của tập đoàn sòng bạc Macau. Những giới hạn về tài chính và quyền hạn khiến nam diễn viên rơi vào trạng thái bất mãn. Cuối cùng, anh quyết định ly thân với vợ và đưa vụ việc ra tòa.

Đơn ly hôn mà Đậu Kiêu nộp đã liệt kê rõ những ức chế kéo dài. Anh tố cáo gia đình vợ can thiệp quá mức vào đời sống cá nhân, buộc anh ngưng hoạt động nghệ thuật, đồng thời không tôn trọng anh trên cả phương diện cá nhân lẫn sự nghiệp. Những áp lực tinh thần và mối quan hệ bất bình đẳng khiến anh lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân vốn từng được dư luận ca ngợi là "chuyện cổ tích giữa minh tinh và thiên kim tiểu thư".

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đều chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin ly hôn. Người hâm mộ vẫn chờ một tuyên bố chính thức từ hai nhân vật chính.

Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2019. Khi ông Hà Hồng Sân qua đời, Đậu Kiêu xuất hiện trong tang lễ với tư cách con rể tương lai. Tháng 9/2022, anh cầu hôn Hà Siêu Liên và đến tháng 4/2023, hai người tổ chức hôn lễ hoành tráng được giới truyền thông khắp châu Á đưa tin. Thế nhưng, chưa đầy hai năm sau đám cưới, mối quan hệ của họ đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

