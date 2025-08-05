Huỳnh Tông Trạch không quan tâm chuyện lập gia đình

Sau khi phim “Chấp pháp giả môn” (tựa tiếng Anh: “Prism Breaker”) phát sóng, Huỳnh Tông Trạch gây chú ý với diễn xuất ấn tượng trong các cảnh hành động, đồng thời vướng nghi vấn tình cảm với bạn diễn Thái Khiết. Đây là lần đầu tiên hai người đóng cặp dù đã hợp tác 8 lần trước đó. Khán giả nhận xét họ có “phản ứng hóa học” tốt, từ đó xuất hiện nhiều lời đồn đoán về khả năng phát triển tình cảm ngoài đời thật.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với MP Weekly, Huỳnh Tông Trạch phủ nhận toàn bộ. Anh nói rõ: “Chúng tôi quá hiểu nhau. Trước đây, tôi từng né tránh thân thiết để không tạo ra những đồn đoán, không mời cô ấy đi ăn tối, sợ bị hiểu lầm. Nhưng giờ thì tôi không bận tâm nữa. Chúng tôi là bạn tốt. Cô ấy đến nhà tôi ăn tối và ngược lại. Hoàn toàn bình thường.”

Ở tuổi 45, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có ý định kết hôn hay sinh con, đồng thời bác bỏ tin đồn tình cảm với bạn diễn Thái Khiết sau phim “Chấp pháp giả môn”. HK01.

Nam diễn viên cho biết sau thời gian dài tiếp xúc, anh đã hiểu rõ Thái Khiết và cho rằng giữa hai người không thể nảy sinh quan hệ yêu đương. “Tôi trân trọng tình bạn này và không muốn đánh đổi nó,” anh khẳng định.

Chọn sống một mình, không quan tâm chuyện lập gia đình

Bên cạnh việc bác bỏ tin đồn hẹn hò, Huỳnh Tông Trạch còn chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống. Anh cho biết không còn mặn mà với chuyện kết hôn hay sinh con, cho rằng điều đó không cần thiết đối với mình. “Tôi không cần phải có con. Tôi không cần để lại tài sản cho ai, không cần đưa đón ai đi học, không cần nuôi dạy ai. Tôi chỉ cần là chính tôi,” anh nói.

Huỳnh Tông Trạch khẳng định cuộc sống hiện tại mang lại cho anh sự tự do tuyệt đối. Anh có thể quay phim khi thích, đi du lịch bất kỳ lúc nào, không vướng bận trách nhiệm gia đình. Nam diễn viên cũng tiết lộ mẹ anh không còn thúc ép anh lập gia đình như trước.

Trong chia sẻ với MP Weekly, Huỳnh Tông Trạch cho biết mẹ từng can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm của anh. “Bà ấy từng không hài lòng với nhiều bạn gái của tôi, thậm chí đuổi họ đi. Có thể bà nghi ngờ động cơ của họ, cho rằng họ đến với tôi vì tiền,” anh kể. Chính vì thế, nam diễn viên quyết định sống riêng, chỉ ở gần mẹ để giữ hòa khí và tránh xung đột do khác biệt lối sống.

Anh cũng cho biết lý do không quá tha thiết yêu đương bắt nguồn từ trải nghiệm lớn lên trong gia đình đơn thân. “Với tôi, mẹ là quan trọng nhất, tiếp đó là công việc, bạn bè. Còn tình yêu thì không thể ép buộc,” Huỳnh Tông Trạch chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với On.cc.

Bất chấp đời sống riêng tư khép kín, Huỳnh Tông Trạch vẫn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Từ cuối thập niên 1990, anh đã nổi bật trong loạt phim ăn khách của TVB như “Bao la vùng trời”, “Sóng gió gia tộc”, “Mẹ chồng khó tính”, “Sức mạnh tình thân”, “Hoán đổi nhân tâm” và “Bằng chứng thép” phần 5 và 6. Với khả năng diễn xuất đa dạng và phong cách chuyên nghiệp, anh luôn giữ được chỗ đứng trong làng giải trí Hồng Kông.

Sau “Chấp pháp giả môn”, nam diễn viên sẽ tái xuất trong “Nữ hoàng tin tức 2”, đóng cùng Xa Thi Mạn và Mã Quốc Minh. Ngoài diễn xuất, anh còn đầu tư sản xuất phim và kinh doanh nhà hàng.

