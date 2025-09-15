iPhone 17 Pro Max ra mắt: Siêu phẩm tái định nghĩa nhiếp ảnh di động và hiệu năng đỉnh cao

iPhone 17 Pro Max - Đỉnh cao công nghệ trong từng chi tiết

iPhone 17 Pro Max thực sự là nơi Apple phô diễn những công nghệ tiên tiến nhất của mình, tạo ra một thiết bị không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng tinh xảo và bền bỉ.

Thiết kế Unibody đột phá và bền bỉ chưa từng có

Lần đầu tiên, Apple giới thiệu thiết kế unibody nguyên khối từ hợp kim nhôm hàng không vũ trụ, giúp máy nhẹ hơn và tản nhiệt tốt hơn 20 lần so với titan thế hệ trước. Thiết kế này được bảo vệ toàn diện bởi kính Ceramic Shield ở cả hai mặt, với Ceramic Shield 2 ở mặt trước cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần.

iPhone 17 Pro Max sẽ có ba tùy chọn màu sắc sang trọng: Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm) và màu Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) hoàn toàn mới.

Hiệu năng bứt phá mọi giới hạn với chip A19 Pro

iPhone 17 Pro Max được trang bị con chip A19 Pro mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trên iPhone. Kết hợp với hệ thống tản nhiệt buồng hơi hoàn toàn mới, máy có khả năng duy trì hiệu năng tốt hơn đến 40% so với thế hệ trước, cho phép người dùng chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video 4K hay xử lý các tác vụ AI phức tạp trong thời gian dài mà không bị giảm hiệu suất.

Hệ thống camera Pro: Tái định nghĩa nhiếp ảnh di động

Điểm nhấn đáng giá nhất trên iPhone 17 Pro Max là hệ thống camera chuyên nghiệp mang tính cách mạng. Lần đầu tiên, cả ba camera sau (góc siêu rộng, chính và tele) đều là cảm biến 48MP Fusion, mang lại độ chi tiết sắc nét ở mọi tiêu cự.

Đặc biệt, camera tele được nâng cấp với hệ thống thấu kính tetraprism thế hệ mới, cho phép zoom quang học 8x (200mm) - dài nhất từ trước đến nay, và zoom kỹ thuật số 40x. Cảm biến tele lớn hơn 56% cũng cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh thiếu sáng.

Với dải tiêu cự linh hoạt, hệ thống này tương đương với tám ống kính chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ quay phim chuẩn Hollywood với ProRes RAW và Genlock.

Thời lượng pin vô đối và dung lượng lưu trữ khổng lồ

Nhờ thiết kế tối ưu và hiệu quả của chip A19 Pro, iPhone 17 Pro Max đã trở thành "chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay". Phiên bản chỉ sử dụng eSIM cho thời gian phát video lên đến 39 giờ. Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng cao của các nhà sáng tạo nội dung, Apple cũng lần đầu tiên giới thiệu tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 2TB.

Sở hữu thế hệ iPhone mới nhất sớm cùng ngàn ưu đãi độc quyền tại TopZone

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm iPhone 17 Series và iPhone Air với chương trình Pre-Order cực kỳ hấp dẫn từ TopZone:

● Giao trễ tặng ngay 1 triệu.

● Tặng bình giữ nhiệt MagSafe TopZone phiên bản giới hạn với 5 màu sắc trendy dành cho 17.000 khách hàng đầu tiên.

● Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất: Trả trước chỉ từ 10%, kỳ hạn linh hoạt 6 - 12 tháng.

● Thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu: Nâng cấp dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

● Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví.

●Giảm ngay đến 3.000.000đ khi mua kèm MacBook, 2.000.000đ khi mua kèm iPad, 600.000đ khi mua kèm Apple Watch và 500.000đ khi mua kèm AirPods.

● Tặng phiếu mua hàng đến 500.000đ để mua sắm phụ kiện (trừ Apple)

●Tặng phiếu mua hàng 200.000đ mua sim Mobifone 6 tháng sử dụng 6MWG125(8G/ngày).

● Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, gói bảo hiểm rơi vỡ giá chỉ từ 990.000đ

● Hỗ trợ chuyển đổi esim của 3 nhà mạng Viettel - Mobi - Vina

Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

Hãy nhanh tay đặt trước siêu phẩm iPhone 17 series và iPhone Air ngay hôm nay tại TopZone để nhận trọn bộ ưu đãi và trải nghiệm đỉnh cao công nghệ.