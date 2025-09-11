Apple ra mắt siêu phẩm iPhone 17 và iPhone Air: Cuộc cách mạng thiết kế cùng hiệu năng đột phá

Tin vui: Lần đầu tiên Việt Nam mở bán sớm nhất sản phẩm iPhone, đây là sự kiện chưa từng có. Thông tin chính thức từ Apple thì Việt Nam nằm trong 63 quốc gia mở đặt trước iPhone 17 và iPhone Air này từ 19:00 12/9 nhận hàng sớm từ 08:00 19/9 và không phải chờ đợi tới 2 - 4 tuần sau đó như các năm trước, như vậy là cùng thời điểm với các thị trường phát triển như Mỹ, Singapore, Úc, v.v... khách hàng tại Việt Nam được trên tay sớm sản phẩm được mong chờ nhất của Apple trong năm nay.

iPhone 17: Nâng cấp toàn diện, trải nghiệm Pro

Vượt qua phiên bản tiêu chuẩn, iPhone 17 được trang bị những nâng cấp cao cấp vốn chỉ có trên dòng Pro. Máy sở hữu màn hình ProMotion 120Hz kích thước 6.3 inch với viền mỏng hơn, mang lại trải nghiệm thao tác mượt mà vượt trội. Đặc biệt, đây là màn hình có độ sáng ngoài trời đạt 3000 nits, được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần.

Điểm nhấn đột phá nhất chính là camera trước Center Stage. Với cảm biến hình vuông độc đáo, người dùng có thể chụp ảnh selfie ngang mà không cần xoay điện thoại, đồng thời AI sẽ tự động mở rộng khung hình khi có thêm người tham gia.

● Tùy chọn lưu trữ: Từ 256GB

iPhone Air: Siêu mỏng, siêu nhẹ - định nghĩa lại tương lai Smartphone

Apple đã làm nên điều không tưởng với iPhone Air – chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử với độ dày chỉ 5.6mm. Được chế tác từ titanium cấp hàng không vũ trụ với lớp vỏ được đánh bóng như gương, iPhone Air mang lại cảm giác nhẹ đến mức gần như "biến mất" trong lòng bàn tay. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại, mà là một tác phẩm công nghệ của tương lai.

Dù siêu mỏng, iPhone Air vẫn được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ, màn hình 6.5 inch ProMotion 120Hz và hệ thống camera Fusion 48MP tiên tiến. Apple còn giới thiệu tính năng Dual Capture độc quyền, cho phép quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau. Đáng kinh ngạc hơn, thời lượng pin của máy vẫn đảm bảo "cả ngày dài" nhờ những cải tiến về hiệu suất năng lượng của chip và phần mềm.

● Thiết kế: Mỏng 5.6mm, khung titanium, Ceramic Shield ở cả mặt trước và sau.

iPhone 17 Pro & Pro Max: Quyền năng tuyệt đối cho giới chuyên nghiệp

Với dòng Pro, Apple đã tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm "hiệu năng". iPhone 17 Pro và Pro Max sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối mới, tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) tiên tiến. Cải tiến này giúp máy đạt được hiệu năng duy trì cao hơn đến 40% so với iPhone 16 Pro – một con số không tưởng, lý tưởng cho các game thủ và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Cả ba cảm biến sau của hệ thống camera đều là Fusion 48MP. Đặc biệt, camera telephoto thế hệ mới mang đến khả năng zoom quang học chất lượng cao lên đến 8x (200mm) và zoom kỹ thuật số 40x. Máy còn hỗ trợ các nhà làm phim chuyên nghiệp với tính năng quay video ProRes RAW và Genlock để đồng bộ hóa nhiều máy quay.

Nhờ thiết kế tản nhiệt hiệu quả và tối ưu không gian, iPhone 17 Pro Max đã đạt được danh hiệu "iPhone có thời lượng pin tốt nhất lịch sử", với khả năng phát video lên đến 39 giờ liên tục.

● Tính năng nổi bật: Hiệu năng duy trì cao hơn 40%, zoom quang 8x, pin tốt nhất từ trước đến nay.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này! Đăng ký nhận thông tin ngay tại Thế Giới Di Động để cập nhật những tin tức mới nhất về ngày mở bán và các chương trình ưu đãi độc quyền.