Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Apple ra mắt siêu phẩm iPhone 17 và iPhone Air: Cuộc cách mạng thiết kế cùng hiệu năng đột phá

Thứ năm, ngày 11/09/2025 16:53 GMT+7
Trong sự kiện được mong chờ nhất năm, Apple đã chính thức vén màn thế hệ iPhone 17, đánh dấu "bước nhảy vọt lớn nhất từ trước đến nay" của dòng smartphone biểu tượng. Không chỉ một, mà đến bốn siêu phẩm đã được giới thiệu: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, mỗi phiên bản đều mang trong mình những cải tiến ngoạn mục, hứa hẹn định nghĩa lại hoàn toàn trải nghiệm người dùng.
Tin vui: Lần đầu tiên Việt Nam mở bán sớm nhất sản phẩm iPhone, đây là sự kiện chưa từng có. Thông tin chính thức từ Apple thì Việt Nam nằm trong 63 quốc gia mở đặt trước iPhone 17 và iPhone Air này từ 19:00 12/9 nhận hàng sớm từ 08:00 19/9 và không phải chờ đợi tới 2 - 4 tuần sau đó như các năm trước, như vậy là cùng thời điểm với các thị trường phát triển như Mỹ, Singapore, Úc, v.v... khách hàng tại Việt Nam được trên tay sớm sản phẩm được mong chờ nhất của Apple trong năm nay.

iPhone 17: Nâng cấp toàn diện, trải nghiệm Pro

Vượt qua phiên bản tiêu chuẩn, iPhone 17 được trang bị những nâng cấp cao cấp vốn chỉ có trên dòng Pro. Máy sở hữu màn hình ProMotion 120Hz kích thước 6.3 inch với viền mỏng hơn, mang lại trải nghiệm thao tác mượt mà vượt trội. Đặc biệt, đây là màn hình có độ sáng ngoài trời đạt 3000 nits, được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần.

Điểm nhấn đột phá nhất chính là camera trước Center Stage. Với cảm biến hình vuông độc đáo, người dùng có thể chụp ảnh selfie ngang mà không cần xoay điện thoại, đồng thời AI sẽ tự động mở rộng khung hình khi có thêm người tham gia.

● Tùy chọn lưu trữ: Từ 256GB

iPhone Air: Siêu mỏng, siêu nhẹ - định nghĩa lại tương lai Smartphone

Apple đã làm nên điều không tưởng với iPhone Air – chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử với độ dày chỉ 5.6mm. Được chế tác từ titanium cấp hàng không vũ trụ với lớp vỏ được đánh bóng như gương, iPhone Air mang lại cảm giác nhẹ đến mức gần như "biến mất" trong lòng bàn tay. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại, mà là một tác phẩm công nghệ của tương lai.

Dù siêu mỏng, iPhone Air vẫn được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ, màn hình 6.5 inch ProMotion 120Hz và hệ thống camera Fusion 48MP tiên tiến. Apple còn giới thiệu tính năng Dual Capture độc quyền, cho phép quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau. Đáng kinh ngạc hơn, thời lượng pin của máy vẫn đảm bảo "cả ngày dài" nhờ những cải tiến về hiệu suất năng lượng của chip và phần mềm.

●     Thiết kế: Mỏng 5.6mm, khung titanium, Ceramic Shield ở cả mặt trước và sau.

iPhone 17 Pro & Pro Max: Quyền năng tuyệt đối cho giới chuyên nghiệp

Với dòng Pro, Apple đã tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm "hiệu năng". iPhone 17 Pro và Pro Max sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối mới, tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) tiên tiến. Cải tiến này giúp máy đạt được hiệu năng duy trì cao hơn đến 40% so với iPhone 16 Pro – một con số không tưởng, lý tưởng cho các game thủ và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Cả ba cảm biến sau của hệ thống camera đều là Fusion 48MP. Đặc biệt, camera telephoto thế hệ mới mang đến khả năng zoom quang học chất lượng cao lên đến 8x (200mm) và zoom kỹ thuật số 40x. Máy còn hỗ trợ các nhà làm phim chuyên nghiệp với tính năng quay video ProRes RAW và Genlock để đồng bộ hóa nhiều máy quay.

Nhờ thiết kế tản nhiệt hiệu quả và tối ưu không gian, iPhone 17 Pro Max đã đạt được danh hiệu "iPhone có thời lượng pin tốt nhất lịch sử", với khả năng phát video lên đến 39 giờ liên tục.

●     Tính năng nổi bật: Hiệu năng duy trì cao hơn 40%, zoom quang 8x, pin tốt nhất từ trước đến nay.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này! Đăng ký nhận thông tin ngay tại Thế Giới Di Động để cập nhật những tin tức mới nhất về ngày mở bán và các chương trình ưu đãi độc quyền.

Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025

Vừa qua tại Lễ vinh danh “Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025” đã chính thức diễn ra. Trong danh sách này, Agribank được xướng tên trong Top 20, khẳng định sức mạnh tài chính vượt trội và vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Doanh nghiệp
Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Doanh nghiệp
Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại rau giàu chất xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?
Đông Tây - Kim Cổ

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình từ người có võ bình thường đến kiếm khách vô địch của Lệnh Hồ Xung là một câu chuyện đầy hấp dẫn.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế
Kinh tế

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế

Kinh tế

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.  

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố nhân dịp lễ Sen Dolta 2025.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ
Kinh tế

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Kinh tế

Nhiều tuyến đường trọng yếu ở Đà Nẵng xuất hiện bong tróc, lún sụt sau thời gian dài khai thác; các đơn vị bảo trì đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để bảo đảm giao thông thông suốt.

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tin tức

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tin tức

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe limousine, ôtô bán tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến 8 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt
Kinh tế

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Kinh tế

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
Đại đoàn kết dân tộc

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Đại đoàn kết dân tộc

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại: trong đó báo in 30 tác phẩm, báo điện tử 35 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, phát thanh 10 tác phẩm vào chung khảo.

Trấn Thành: 'Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách'
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành: "Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách"

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành khẳng định vai trò nhà làm phim, "đầu bếp" kỹ tính, chỉn chu. Anh tự tin "món" phim dở sẽ không bao giờ ra mắt khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tin tức

Sáng 15-9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 / 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp
Xã hội

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp

Xã hội

Nhằm thu nhập thông tin, dữ liệu có kế hoạch báo cáo tiền lương, các khoản phụ cấp, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Điểm nóng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025
Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh "Sự hối hận muộn màng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?
Kinh tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?

Kinh tế

Câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào trong cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa phát triển nhanh, vừa đảm bảo an toàn và bền vững?

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ
Xã hội

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ

Xã hội

Câu chuyện cảm động đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, một chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng đã để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - cùng một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh.

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha
Nhà nông

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng đất đỏ Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Năm 2025, anh được vinh danh là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông. Đây là lần thứ 2 liên tiếp anh nhận danh hiệu cao quý này của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phát biểu trước truyền thông, HLV Popov đánh giá cao màn thể hiện của ngôi sao Việt kiều Kyle Colonna, đồng thời tiến cử trung vệ Việt kiều Mỹ cao 1m88 này cho ĐT Việt Nam.

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư phường Buôn Ma Thuột, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X với 100% phiếu thuận.

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này
Xã hội

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này

Xã hội

Tưởng sốt xuất huyết đơn giản, đến ngày thứ 7, bệnh nhân bỗng khó thở, huyết áp tụt, khi nhập viện đã chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng.

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân cả nước lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi Tiến quân ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên bầu trời độc lập, và một trong hai người kéo cờ chính là bà Dương Thị Thoa (bí danh Lê Thi), người con gái quê Hưng Yên.

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên
Nhà đất

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên

Nhà đất

Giá thép tại Trung Quốc tăng mạnh nhờ nhu cầu phục hồi và chi phí quặng sắt leo thang, tạo hiệu ứng lan tỏa ra thị trường toàn cầu.

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao việc Thành phố đã tập trung tháo gỡ 266/838 dự án tồn đọng. Theo ông, dù số lượng tháo gỡ mới đạt hơn 1/3, nhưng cho thấy Thành phố đã có ý thức và đang tích cực xử lý những việc tồn đọng.

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”
Doanh nghiệp

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Doanh nghiệp

Thời gian qua, Agribank Kon Tum luôn tích cực triển khai các chương trình ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đi đầu trong việc đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với địa phương, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?
Dân sinh

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?

Dân sinh

Theo các chuyên gia, người trẻ tại TP.HCM khi muốn mua nhà ngoài bài toán tài chính cần chú trọng vấn đề pháp lý của bất động sản muốn mua để tránh tình cảnh “tiền mất tật mang”.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình này được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong từng bước thực hiện.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá
Pháp luật

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật

Ngày 14/9/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”
Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”

Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm năm nay gần như mất hút trên mạng xã hội dù còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Trung thu, sau tuyên bố mạnh mẽ “bánh nhà làm thì để nhà ăn” và cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra mặt hàng này.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga