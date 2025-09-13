Lên đời iPhone 17 Series - giảm đến 2 triệu đồng dành cho chủ thẻ tín dụng Sacombank

Cụ thể, từ nay đến hết năm 2025, khách hàng thanh toán iPhone 17 Series bằng thẻ tín dụng Sacombank sẽ được giảm trực tiếp từ 1 đến 2 triệu đồng tại hệ thống đối tác phân phối chính hãng như ShopDunk, CellphoneS, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile và Phong Vũ trên toàn quốc.

Ngoài ưu đãi giảm giá, chủ thẻ còn được hưởng trả góp 0% lãi suất và chương trình hoàn tiền theo từng dòng thẻ, giúp việc sở hữu dòng iPhone mới nhất trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Bên cạnh mức giá ưu đãi iPhone 17 Series, Sacombank còn mang đến nhiều khuyến mại hấp dẫn khác để đồng hành cùng khách hàng trong mùa tựu trường 2025. Cụ thể, chủ thẻ tín dụng Sacombank được giảm ngay 500.000 đồng khi mua sắm thiết bị, dụng cụ học tập tại FPT Shop, ShopDunk; giảm trực tiếp 50.000 đồng khi thanh toán qua thẻ tại Fahasa.com, Nhà Sách Phương Nam, Shopee và Nutifood; đồng thời nhận ưu đãi đến 50.000 đồng cho mỗi chuyến đi cùng Xanh SM.

Với các khoản chi lớn như học phí, laptop, xe máy…, khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi trả góp 0% lãi suất, đặc biệt khi thực hiện qua Sacombank Pay sẽ được hoàn 50-100% phí chuyển đổi (tối đa 1 triệu đồng).

Đáng chú ý, Sacombank triển khai nhiều ưu đãi tài chính dành riêng cho sinh viên. Khi mở thẻ tín dụng Sacombank, sinh viên không cần chứng minh thu nhập, đồng thời được tiếp cận các gói vay tiêu dùng ưu đãi thông qua Sacombank Pay. Khách hàng có thể vay tiêu dùng trực tiếp từ thẻ trên Sacombank Pay với lãi suất ưu đãi 12%/năm cho kỳ hạn 2-5 tháng và 15,6%/năm cho kỳ hạn 6-60 tháng. Riêng sinh viên sử dụng thẻ Sacombank Visa Platinum O2 sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt chỉ 0,8%/tháng.

Song song đó, Sacombank thiết kế nhiều dòng thẻ với ưu đãi linh hoạt, phù hợp với thói quen chi tiêu hiện đại: Thẻ Platinum Cashback hoàn 5% (tối đa 600.000 đồng/tháng) cho chi tiêu online; thẻ UNIQ Platinum hoàn 20% cho mua sắm tại siêu thị và chi phí di chuyển; thẻ Visa O2 hoàn đến 300.000 đồng mỗi tháng khi chi tiêu tại Vinamilk, Xanh SM, Decathlon, qua đó khuyến khích người trẻ lựa chọn lối sống xanh.

Ngoài ra, khách hàng còn được hoàn 200.000 đồng cho mỗi giao dịch học phí trực tuyến từ 500.000 đồng qua Sacombank Pay, tối đa 600.000 đồng trong toàn chương trình; 30 khách hàng có giao dịch rơi vào số thứ tự đặc biệt sẽ nhận thêm 3 triệu đồng và 11 khách hàng có tổng giá trị thanh toán cao nhất sẽ được tặng quà đến 10 triệu đồng.

Trong khung giờ từ 10h-14h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, khách hàng còn được hưởng khuyến mại “mua 1 tặng 1” vé xem phim cho hạng vé từ 90.000 đồng trở xuống hoặc giảm 90.000 đồng cho vé thứ hai với hạng vé cao hơn, nhận ưu đãi 100.000 đồng khi mua sắm trên VnShop với đơn hàng từ 300.000 đồng và giảm ngay 30% tối đa 100.000 đồng khi đặt mua vé tàu, xe.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được giảm 5% nạp data 4G/5G, mua thẻ điện thoại, thẻ game và có cơ hội trúng xe ô tô Vinfast Eco VF9 khi gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay. Các khách hàng đăng ký mới Sacombank Pay sẽ được hoàn tiền đến 75.000 đồng, tặng 100 điểm đổi quà, mã giảm giá 40.000-100.000 đồng cho chi tiêu mua sắm VnShop, vé xem phim trên Sacombank Pay khi giao dịch thỏa điều kiện.

Với loạt ưu đãi đa dạng, Sacombank khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc tận hưởng tiện ích tài chính, công nghệ và phong cách sống hiện đại đồng thời hỗ trợ tối ưu kế hoạch chi tiêu từ nhu cầu cá nhân, học tập cho đến tiêu dùng bền vững.

Thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại, vui liên hệ hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập TẠI ĐÂY.