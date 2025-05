Cannes, Pháp – Liên hoan Phim Quốc tế Cannes lần thứ 78 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới, quy tụ hàng loạt nhà làm phim, ngôi sao và các dự án điện ảnh đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới.

Năm nay, đoàn Việt Nam có mặt nổi bật tại Cannes với loạt hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và điện ảnh, trong đó đáng chú ý là sự kiện ra mắt dự án bom tấn võ thuật huyền sử “Hộ Linh Tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” (tựa tiếng Anh: The Last Secret of The First Emperor) do Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động kiêm diễn viên chính.

Từ phải sang trái: Bà Bích Ngọc - Nhà Sản xuất, Bà Ngô Bích Hạnh - phó chủ tịch BHD, ông Đỗ Quốc Việt - Cục phó Cục Điện Ảnh và ông Bùi Quang Minh CEO Beta Group trong Hội Thảo "Việt Nam - Thị trường năng động ở châu Á và Điểm đến mớ". Ảnh: Minh Thư

Dự án ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông quốc tế. Tạp chí Deadline (Mỹ) và Cannes Market News đã đưa tin về bộ phim, khẳng định tiềm năng lớn của điện ảnh Việt trong mắt các nhà phát hành toàn cầu.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim sẽ được quay tại tỉnh Ninh Bình, với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Ông Tống Quang Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Ninh Bình đã đến Cannes để quảng bá địa phương như một phim trường quốc tế tiềm năng.

Video giới “Hộ Linh Tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” giới thiệu tại Cannes. Nguồn: Minh Thư

Johnny Trí Nguyễn: "Một dự án mang tinh thần võ đạo Việt Nam"

Chia sẻ trong video giới thiệu tại Cannes, Johnny Trí Nguyễn cho biết:

“Tôi thủ vai một trong bảy tráng sĩ trong phim, đồng thời đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật. Võ thuật Việt là điều gì đó rất đặc biệt. Nó là tinh thần dân tộc đã giúp chúng tôi vượt qua bao thử thách lịch sử. Tôi mong muốn truyền tải tinh thần đó đến khán giả quốc tế qua bộ phim này".

Nam diễn viên cũng nhấn mạnh sự đầu tư công phu về phục trang, đạo cụ và bối cảnh – đặc biệt là vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam sẽ được khắc họa trong từng khung hình.

Tại hội thảo, khi được Nhà sản xuất Nguyễn Bích Ngọc đặt câu hỏi về tiềm năng phim Việt trên thị trường quốc tế, bà Ngô Bích Hạnh – Phó Chủ tịch BHD nhận định:

“Trong thập kỷ qua, phim Việt được biết đến qua các tác phẩm độc lập đoạt giải tại Cannes, Venice, Berlin, Busan. Các phim thương mại đạt doanh thu lớn trong nước, dù thành công, nhưng lại gặp khó khi phát hành quốc tế vì khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đã đến lúc điện ảnh Việt Nam kể những câu chuyện lớn hơn, mang tính sử thi, chinh phục cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. Và “Hộ Linh Tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” là một trong những dự án như vậy”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Hồ Thu Anh, Kaity Nguyễn cùng có mặt tại Cannes. Ảnh: Minh Thư

Song song với hoạt động tại Cannes, đoàn phim tổ chức casting mở rộng tại Việt Nam. Ngày 15 và 16/5, buổi casting tại TP.HCM thu hút hơn 500 thí sinh – bao gồm nhiều diễn viên chuyên nghiệp và các bạn trẻ đam mê võ thuật, cổ trang.

Nhiều gương mặt đáng chú ý góp mặt như: vận động viên Taekwondo Châu Tuyết Vân, vận động viên Hà Thế Anh, diễn viên Quốc Anh, Lãnh Thanh, Ma Ran Đô, người mẫu Mạc Trung Kiên, Mr World 2024 Tuấn Ngọc… Sảnh chờ buổi casting trở thành sân khấu sôi động với màn trình diễn võ thuật và cổ phục đặc sắc.

Buổi casting có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn và DOP K’Linh.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã xúc động bày tỏ:

“Tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động khi thấy các bạn trẻ rất đam mê và nhiệt tình. Có những bạn là lần đầu đi casting. Sự yêu thích dự án của các bạn chính là động lực để chúng tôi cố gắng hết mình, mong ước có thể tạo nên một bộ phim thật sự nhiều cảm xúc”.