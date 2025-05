"Dược sĩ Tiến" lên tiếng trước thông tin bị bắt vì cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả

Dược sĩ Tiến làm rõ thông tin bị bắt do buôn bán hàng giả

Tối 16/5, từ khóa "Dược sĩ Tiến" bất ngờ leo top tìm kiếm trên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin một người đàn ông tên Tiến, có trình độ dược sĩ, vừa bị bắt khẩn cấp vì cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả, bao gồm lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Dược sĩ Tiến – nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, bạn thân của Hương Giang và là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình thực tế như The New Mentor. Sự trùng hợp về tên gọi khiến nhiều người nhầm lẫn và hoang mang về danh tính thật sự của người bị bắt.

Dược sĩ Tiến làm rõ thông tin bị bắt do buôn bán và sản xuất hàng giả. Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Dược sĩ Tiến – tên thật là Phạm Hữu Minh Tiến – đã có phản hồi chính thức trên trang cá nhân. Anh cho biết vừa hoàn tất chuyến bay và hoàn toàn bất ngờ trước làn sóng tin nhắn hỏi thăm dồn dập. "Vừa hạ cánh máy bay, sét đánh cái đùng vào cột thu lôi. Sét đánh cột thu lôi chứ không có đánh tôi mọi người ơi", anh chia sẻ hài hước.

Theo thông tin xác minh, người bị bắt có tên P.N.Tiến, không liên quan đến nhân vật hoạt động showbiz cùng tên. Để làm rõ hơn, đại diện công ty Dược sĩ Tiến giữ vai trò CEO – cũng lên tiếng khẳng định: “Anh sếp tôi tên đầy đủ là Phạm Minh Hữu Tiến”.

Sự việc được cho là do nhầm lẫn tên gọi, dẫn đến hiểu lầm không đáng có, gây hoang mang trong dư luận.

Dược sĩ Tiến là ai?

Dược sĩ Tiến (sinh năm 1989) xuất thân là dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ.

Năm 2017, anh đạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi ít người biết đến là Nam vương người Việt thế giới 2017 được tổ chức tại Mỹ.

Từ đó, anh bước vào showbiz với vai trò host hoặc giám khảo, cố vấn cho những chương trình liên quan đến sắc đẹp.

Nói về tên gọi đặc biệt, không giống ai "Dược sĩ Tiến", anh từng tiết lộ khi làm giám khảo cho chương trình Siêu mẫu Việt Nam, nhiều người gọi anh bằng biệt danh Dược sĩ Tiến. Sau đó, anh chọn tên này để hoạt động showbiz.

Dược sĩ Tiến là cái tên được quan tâm hiện nay trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Những năm qua, Dược sĩ Tiến cùng Hương Giang đầu tư sản xuất nhiều chương trình như: The New Mentor, The Next Gentleman…

Trong những chương trình đó, Dược sĩ Tiến thường làm host, thậm chí có quyền loại thí sinh. Anh cũng bỏ tiền làm phim Hạnh phúc máu, sản xuất một số web drama.

Trước đây, Dược sĩ Tiến tiết lộ rằng đã chi không dưới 50 tỷ đồng để đầu tư vào những hoạt động giải trí.

Dược sĩ Tiến từng chia sẻ, anh có tiền nhờ lĩnh vực y dược. Anh đi theo con đường học y dược mảng thẩm mỹ là do mẹ anh cũng làm việc trong lĩnh vực này.

Thu nhập "khủng" của anh chủ yếu đến từ nhà máy sản xuất mỹ phẩm riêng, do anh rót vốn toàn bộ từ thuê đất đến vận hành. Nhờ vậy, Dược sĩ Tiến có thể bắt tay hợp tác với những tên tuổi hàng đầu showbiz như: Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà...