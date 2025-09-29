Kê biên 26 bất động sản, gần 64 tỷ đồng vụ sữa giả Hiup và vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm

Chiều 29/9, tại buổi thông tin kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với hai tội danh chính là “sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cơ quan quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, có văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 xe ô tô, thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng và 12 tài khoản chứng khoán của các bị can để đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử.

“Bên cạnh triển khai công tác điều tra để xác định rõ những hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hậu quả, đặc biệt là khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding”, ông Toản nói.

Lực lượng chức năng khám xét kho hàng của Công ty CP Z Holding. Ảnh: Báo CAND

Về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can với 2 tội danh là đưa hối lộ và nhận hối lộ.

“Diễn biến mới nhất là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 6 bất động sản. Các bị can cũng đã khắc phục số tiền trên 13,9 tỷ đồng”, ông Toản cho biết.

Hiện tại, theo ông Toản, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp chặt chẽ với Viện KSND Tối cao củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng thông tin với báo chí vụ việc liên quan dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là vụ việc đã đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Toản, hiện nay vụ việc đang được Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính tiến hành xử lý. Khi nào có kết luận, căn cứ kết luận này, Bộ Công an sẽ xử lý theo quy định.

Vụ việc liên quan đến dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Ảnh: Đ.X

Tháng 3/2025, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao có cổng chính nằm ở mặt đường Lê Quang Đạo. Dự án có tổng mức đầu tư 3.484 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt. Công trình chính có quy mô 14 tầng nổi, cao 78,9m và 1 tầng hầm. Diện tích xây dựng 16.282m2, tổng diện tích sàn 126.282m2 (không kể diện tích ngoài trời như khu vực để xe, thảm cỏ, khu thể thao giải trí và đường giao thông nội bộ).

Kiểm toán Nhà nước từng vào cuộc với dự án. Nguyên nhân chậm tiến độ được phân tích do điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, phân kỳ giai đoạn đầu tư và phụ thuộc vào tiến độ phân bổ kế hoạch vốn của dự án. Bộ Ngoại giao đã điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 1 năm 2014 lên 4.022 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên cơ sở tổng mức đầu tư điều chỉnh, ban quản lý đã phê duyệt dự toán các gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 5.952 tỷ đồng, dẫn đến đã ký các hợp đồng với tổng giá trị gần 4.689 tỷ đồng, vượt tổng mức đầu tư.

Ngày 27/3, tại phiên họp thường kỳ lần 7 của Ban Chỉ đạo Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan sớm xây dựng báo cáo toàn diện; xây dựng kế hoạch tổng thể với các phương án, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc.