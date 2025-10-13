Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Thứ hai, ngày 13/10/2025 14:08 GMT+7

Khách quốc tế xôn xao tìm đến Việt Nam mua cà phê, có ngày doanh nghiệp tiếp đón vài đoàn

+ aA -
Thiên Hương Thứ hai, ngày 13/10/2025 14:08 GMT+7
Nhờ sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế nên các nhà rang xay trên toàn cầu đang ồ ạt đến Việt Nam tìm mua, thị trường thế giới cũng trông vào nguồn cung từ nước ta. "Có những tháng, một ngày chúng tôi tiếp vài đoàn, từ thứ Hai đến thứ Bảy”, ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group cho biết.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong bức tranh xuất khẩu, nông nghiệp Việt Nam đang trải qua một chu kỳ “tăng tốc” hiếm có về cả quy mô lẫn chất lượng. Hạt gạo, cà phê, hạt tiêu, trái cây, thủy sản… - những ngành hàng tỷ đô đang đồng loạt xác lập các kỷ lục mới về kim ngạch, mở rộng thị phần, đồng thời củng cố vị thế Việt Nam trên các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đó không chỉ là câu chuyện về những mùa vụ thuận lợi hay giá cả thế giới, mà đằng sau sự bứt phá đó là những nỗ lực của doanh nghiệp, cơ quan quản lý, người nông dân trong hành trình dài đàm phán mở cửa thị trường theo các Nghị định thư (protocol) SPS, tiêu chuẩn hóa quy trình trồng–nuôi–chế biến, chuyển dịch mạnh sang xuất khẩu chính ngạch và nâng cấp thương hiệu nông sản.

Cà phê - "ngôi sao" sáng trong xuất khẩu nông sản

Thống kê sơ bộ của Cục Hải quan cho thấy, đến 15/8, đã có 8 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp có kim ngạch đạt từ 1 tỷ USD trở lên, tăng một nhóm so với cùng kỳ năm ngoái, đó là hạt tiêu. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ dẫn đầu với giá trị xuất khẩu đạt 11,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 56% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản (12,4%) và Trung Quốc (10,9%).

Khởi nguồn từ những xưởng mộc gia công với những làng nghề truyền thống, ngành gỗ Việt Nam đã có bước chuyển mình ngoạn mục trong hơn hai thập kỷ qua. Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 219 triệu USD, đến năm 2004 đã vượt mốc 1 tỷ USD. Năm 2024, ngành gỗ đạt kim ngạch 16,3 tỷ USD - lập kỷ lục lịch sử, đồng thời đưa Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu nhóm sản phẩm đồ gỗ có giá trị gia tăng cao (đồ mộc trong nhà và ngoài trời) đứng thứ hai toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc.

Tiếp đó, nhóm hàng thủy sản đứng thứ hai với giá trị xuất khẩu đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%, các thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, chiếm lần lượt 19,8%, 17,2% và 15,1%.

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch cà phê. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.672,2 USD/tấn, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Phương Ngọc

Mặt hàng cà phê năm nay đang nổi lên như một “ngôi sao” sáng, với giá trị kim ngạch đạt 6,42 tỷ USD, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm trước và vượt khá xa cả con số kỉ lục của năm 2024. Tổng khối lượng cà phê xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2 đạt 1,2 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm ước đạt 5.580 USD/tấn, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó Đức, Italy và Tây Ban Nha là các thị trường lớn nhất, chiếm gần 30% tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam.

Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam (VICOFA) và nhiều tổ chức dự báo kịch bản 8 – 10 tỷ USD nếu mặt bằng giá xuất khẩu được duy trì ở mức cao (5.600–5.800 USD/tấn), do sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu và rủi ro thời tiết tại Nam Mỹ.

Đại diện Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật nhận định, thành công của cà phê năm nay là sự phản ánh hiệu quả từ Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành tháng 1/2024. Cà phê là một trong sáu loại cây chủ lực được định hướng phát triển theo hướng gia tăng chất lượng, hướng đến nhóm sản phẩm đặc sản có giá trị cao.

Với diện tích khoảng 740.000ha và sản lượng xấp xỉ 2 triệu tấn/năm, dù sản lượng không tăng nhiều, nhưng nhờ tập trung vào chất lượng, cà phê Việt Nam vẫn gia tăng kim ngạch mạnh mẽ. Năng suất bình quân toàn quốc hiện ở mức 2,9 tấn/ha, trong khi một số vườn thí điểm tái canh đạt 4-5 tấn/ha, cho thấy dư địa cải thiện còn rất lớn.

Anh Y Yoar Niê (SN 1998, trú tại xã Ea Hding, tỉnh Đắk Lắk) thu hoạch cà phê. Ảnh: Phương Ngọc

Một “tân binh” của nhóm hàng nông sản chủ lực sớm đạt 1 tỷ USD trở lên trong 8 tháng đầu năm là hồ tiêu, khi lũy kế từ đầu năm đến 15/8/2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 154.630 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD. Dù lượng xuất khẩu giảm gần 20.000 tấn so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch lại tăng tới 28,38%, nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh sau một giai đoạn dài trũng giá.

Đối với trái cây và rau quả, sầu riêng đang có vai trò dẫn dắt cả nhóm ngành hàng chủ lực này. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả lập đỉnh với con số hơn 6 tỷ USD; sang 2025, mặt hàng rau quả dần tăng tốc nhờ xuất khẩu sầu riêng phục hồi: riêng 7 tháng 2025, sầu riêng ước vượt 1 tỷ USD, kéo toàn nhóm rau quả tăng khoảng 35% so cùng kỳ.

Đây là kết quả trực tiếp của một loạt Nghị định thư về kiểm dịch thực vật, cho phép một số mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: sầu riêng (2022), chuối (2023), khoai lang (2023), dưa hấu (2024), cùng nhiều loại trái cây/nông sản khác được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam bày tỏ vui mừng khi hồi tháng 4/2025, đã có thêm mặt hàng chanh leo và ớt được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sau thời gian thí điểm. Ước tính với việc 2 mặt hàng mới được khơi thông, ngành rau quả Việt Nam có thể xuất khẩu thêm 200 - 250 triệu USD, góp phần bù đắp việc sụt giảm giá trị xuất khẩu của ngành sầu riêng.

Sản phẩm chanh leo của Việt Nam được đánh giá có chất lượng cao và nhu cầu lớn tại Trung Quốc. Ảnh: BT.

Chuyển từ “tăng lượng” sang “tăng chất”, tăng vị thế nông sản Việt

Với những kết quả xuất khẩu nông sản đã đạt được trong năm 2024 cũng như những tháng đầu năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt quyết tâm bằng mọi biện pháp đạt tăng trưởng ngành trên 4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt hơn 65 tỷ USD, phấn đấu cán mốc 70 tỷ USD trong năm 2025.

Sự thăng hạng của gạo (top 2 thế giới), cú bứt phá lịch sử của cà phê (chạm mốc 6 tỷ USD chỉ sau 7 tháng), sự trở lại ấn tượng của sầu riêng và nhóm rau quả, cùng đà phục hồi của thủy sản cho thấy nông sản Việt không còn đứng ở “chiếu dưới” về chất lượng và chuẩn mực.

Điều đáng nói, sau nhiều năm bị gắn với hình ảnh chất lượng thấp, bán giá rẻ, thì những năm gần đây nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam đã vang danh thế giới về chất lượng, như cà phê, nhờ sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế nên các nhà rang xay trên toàn cầu ồ ạt đến Việt Nam tìm mua, thị trường thế giới cũng trông vào nguồn cung từ nước ta.

“Khách quốc tế tìm đến đặt mua hàng rất nhiều. Có những tháng, một ngày chúng tôi tiếp vài đoàn, từ thứ Hai đến thứ Bảy”, ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, chia sẻ. Không chỉ vậy, giữa năm ngoái cà phê đặc sản Sơn La vừa mang đến Chicago (Mỹ) chào hàng đã bán hết sạch. Ở nhà máy, 8.000 tấn cà phê, tương đương 400 container hàng cũng không còn một hạt. Cà phê Robusta vốn rẻ, nay trở thành loại Robusta có giá cao nhất thế giới.

Làng du lịch ở Quảng Ninh đẹp như phim bên dòng sông Đá Bạc, đạp xe ngắm hàng cau, lội ao bắt cá, được đầu tư 25 tỷ

Đối với thủy sản, số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, 7 tháng vừa qua, lĩnh vực này tiếp tục tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái khi đạt 6,08 tỷ USD. Trong năm 2024, dù đối mặt với nhiều thách thức, xuất khẩu thủy sản vẫn về đích ấn tượng với 10 tỷ USD. Trên bản đồ xuất khẩu thủy sản thế giới, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Trong đó, thế mạnh xuất khẩu tôm mang về 4 tỷ USD, cá tra đạt 2 tỷ USD và cá ngừ thu về 1 tỷ USD...

Đáng chú ý, con cá tra Việt Nam từ sản phẩm ở “ao làng” vươn ra chợ toàn cầu và giữ ngôi số 1 thế giới trong hơn hai thập kỷ qua. Kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt chỉ vỏn vẹn 1,65 triệu USD vào năm 1997, sau đó vọt lên và lập kỷ lục lịch sử 2,4 tỷ USD năm 2022. Trong 7 tháng năm nay, con cá này đã đem về 1,2 tỷ USD.

Với sản lượng hơn 100 triệu tấn nông, lâm, thủy sản xuất khẩu mỗi năm, theo ông Trần Đức Thắng - quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, giá trị kim ngạch xuất khẩu cần hướng đến mục tiêu 80-90, thậm chí là 100 tỷ USD.

Mỗi ngành hàng cần bám sát kế hoạch tăng trưởng, chủ động ứng phó với rào cản kỹ thuật và biến động thị trường. Thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tập trung duy trì ổn định các thị trường truyền thống, mở cửa các thị trường tiềm năng mới; chuyển hướng từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng thông qua đẩy mạnh chế biến sâu; tìm giải pháp tiêu thụ cho các sản phẩm đang gặp khó tại Hoa Kỳ…

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.

Chuyện lạ Nghệ An, có 2 ông nông dân đem thứ quả giòn, ngọt này ngâm rượu, mong "rinh" sao OCOP

Nhà nông
Chuyện lạ Nghệ An, có 2 ông nông dân đem thứ quả giòn, ngọt này ngâm rượu, mong 'rinh' sao OCOP

Clip về mô hình nuôi "con ăn bẩn ở dơ" kiểu gì mà một ông nông dân Đồng Tháp cầm vào nhà gần 6 tỷ/năm?

Nhà nông
Clip về mô hình nuôi 'con ăn bẩn ở dơ' kiểu gì mà một ông nông dân Đồng Tháp cầm vào nhà gần 6 tỷ/năm?

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Nhà nông
Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Ở TPHCM sau sáp nhập có một ông nông dân trồng cây đặc sản ra quả thơm ngọt, doanh thu 2 tỷ/năm

Nhà nông
Ở TPHCM sau sáp nhập có một ông nông dân trồng cây đặc sản ra quả thơm ngọt, doanh thu 2 tỷ/năm

Đọc thêm

Mất 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia lại trở thành 'hổ giấy'?
Thể thao

Mất 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia lại trở thành "hổ giấy"?

Thể thao

Ngay ở trận đấu đầu tiên không còn có sự phục vụ của 7 ngôi sao nhập tịch, ĐT Malaysia dường như nhanh chóng trở lại với hình hài bạc nhược trong quá khứ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn. Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

Người Đà Nẵng gói bánh, làm thịt xuyên đêm tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc
Xã hội

Người Đà Nẵng gói bánh, làm thịt xuyên đêm tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc

Xã hội

Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Đà Nẵng đã cùng nhau gói bánh, làm thịt xuyên đêm, chuẩn bị hàng chục tấn nhu yếu phẩm gửi ra vùng lũ, tiếp sức cho đồng bào vượt qua khó khăn.

Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”
Doanh nghiệp

Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”

Doanh nghiệp

Ngày 11/10 vừa qua, tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao học bổng “Gieo mầm tri thức".

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới
Doanh nghiệp

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Doanh nghiệp

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 – sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Vinh dự đồng hành cùng Lễ hội, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong của hai doanh nghiệp không chỉ gắn với sự phát triển của nền kinh tế mà còn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, hướng đến khát vọng đưa bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm

Chuyển động Sài Gòn

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác để trốn tránh trách nhiệm.

Ngân 98 từng nói 'bị vu khống' vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm
Xã hội

Ngân 98 từng nói "bị vu khống" vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm

Xã hội

Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam, Ngân 98 từng lên tiếng nói "bị vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín" khi sản phẩm giảm cân bị tố có chứa chất cấm.

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông
Thế giới

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông nhìn thấy hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp dụng cùng những biện pháp gây sức ép mà ông từng sử dụng để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhằm buộc Nga tiến tới hòa bình ở Ukraine.

Trước khi bị bắt cát-xê của Ngân 98 có giá 1-1,5 cây vàng
Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị bắt cát-xê của Ngân 98 có giá 1-1,5 cây vàng

Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngân 98 từng cho biết cô có khối tài sản lớn nhờ các hoạt động kinh doanh, biểu diễn. Để mời cô tham gia trình diễn, BTC các chương trình phải trả từ 70 - 200 triệu đồng tuỳ theo tính chất chương trình.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ
Nhà nông

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Nhà nông

Sáng ngày 11/10/2025, lãnh đạo phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập tỉnh Long An, Tây Ninh, phường Long An là một phận diện tích của TP Tân An, tỉnh Long An) đã tổ chức chương trình “Cà phê sáng Long An – Lắng nghe và hành động” nhằm tạo điều kiện để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn phường.

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?
Bạn đọc

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Bạn đọc

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, có thể gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nếu bị xác định phạm tội này, Ngân 98 có thể đối diện với khung hình phạt nào theo quy định của pháp luật?

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?
Thể thao

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?

Thể thao

Malaysia và Indonesia đều đang gặp khó khăn theo những cách khác nhau liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ ồ ạt mà không đạt hiệu quả như mong đợi. Trong khi đó, cách làm của UAE lại mang đến những kinh nghiệm đáng chú ý để bóng đá Việt Nam có thể nghiên cứu và áp dụng.

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt
Chuyển động Sài Gòn

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt

Chuyển động Sài Gòn

Trong quý III/2025, nguồn cung bất động sản nhà ở tại TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận đà tăng đáng kể sau thời gian dài trầm lắng. Các phân khúc chủ lực như đất nền, căn hộ, nhà phố – biệt thự đều tăng trưởng về nguồn cung, phản ánh tín hiệu phục hồi của thị trường.

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?
Xã hội

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?

Xã hội

Theo chuyên gia, sibutramine và phenolphthalein thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm chứa chất cấm này thường gây giảm cân nhanh bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm mất hoặc ức chế cảm giác đói, thậm chí nguy cơ gây ung thư và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một vị tướng, nhà chinh phục vĩ đại trong lịch sử. Ông không chỉ có tài bậc thầy về điều binh khiển tướng mà còn rất giỏi sử dụng chiến thuật đánh vào tâm lý kẻ thù.

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong 2 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam

Kinh tế

Thăm Khu trưng bày Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra ngày 13/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “Đây là cơ hội ứng dụng công nghệ blockchain để tăng năng suất lao động cho Việt Nam và thúc đẩy tăng nguồn thu ngân sách”.

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước
Chuyển động Sài Gòn

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đúng ngày này, cách đây 80 năm, tức năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một bức thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Những giá trị Bác gửi gắm đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là 'then chốt của then chốt', cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” và quán triệt cần đặc biệt chú trọng công tác này, làm sao để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?
Thể thao

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?

Thể thao

Trận lượt đi gặp ĐT Nepal, thủ thành Đặng Văn Lâm có một ngày thi đấu khá nhàn nhã, song vẫn để lại vài pha xử lý khiến khán giả phải “thót tim”. Thế nên ở trận lượt về, HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho Trần Trung Kiên.

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh
Nhà nông

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh

Nhà nông

Trong 6 giờ qua, xã Măng Ri và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi liên tục hứng chịu 8 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ, vùng tâm chấn rung lắc.

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành
Xã hội

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành

Xã hội

Một hoạt động gây sốc và kỳ lạ vừa diễn ra ở Trung Quốc, trong đó các bậc cha mẹ quỳ xuống tạo thành “cây cầu”, còn học sinh thì bước đi trên lưng họ.

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng
Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến "hot girl thị phi", gây chú ý với sự nghiệp DJ, phát ngôn gây sốc và khối tài sản khủng ở tuổi U30.

Tiêu Minh Phụng: 'Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa'
Sống vui

Tiêu Minh Phụng: "Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa"

Sống vui

Mang bản “Đất phương Nam” được phối mới đến với Lễ hội giao lưu văn hoá thế giới 2025, lần này, Tiêu Minh Phụng muốn giới thiệu một nét đờn ca tài tử đặc sắc cho bạn bè quốc tế.

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ
Bạn đọc

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về vụ việc “dân ròng rã tìm sổ đỏ” ở Quốc Oai (Hà Nội), chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý. Đến nay, người dân liên quan đã được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 13/10, nguồn tin từ UBND xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Đức Linh vừa bắt đối tượng có hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram
Tin tức

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu tình trạng người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram. Theo ông, những thông tin này có sức lan truyền rất lớn, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín và danh dự.

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
Nhà nông

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trân trọng giới thiệu số báo đặc biệt với chủ đề: “Giai cấp nông dân Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền
Gia đình

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền

Gia đình

Loại quả này không chỉ là một loại quả thơm ngon mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, hỗ trợ tích cực cho sức khỏe hệ tiêu hóa và xương khớp.

Tin đọc nhiều

1

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

2

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

3

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

4

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài