Khai mạc huấn luyện thay quân trên các nhà giàn DK

Ngày 19/8, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc huấn luyện thay quân trên các nhà giàn đợt 2 năm 2025. Thượng tá Phạm Văn Sơn, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Vùng 2 dự và phát biểu chỉ đạo.

Cán bộ, chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1.

Theo đơn vị, các nội dung huấn luyện trong đợt này tập trung vào phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; bồi dưỡng công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần - kỹ thuật.

Các chiến sĩ còn được củng cố, bổ sung những nội dung còn yếu, chưa thống nhất; xây dựng văn kiện tác chiến, soạn thảo giáo án, tập chiến thuật và chuyên ngành làm cơ sở cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

Giao nhiệm vụ trong buổi khai mạc huấn luyện, Thượng tá Phạm Văn Sơn yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn DK1 tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, phát huy vai trò “năng lực, trách nhiệm” của Tổ giáo viên; bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Phạm Văn Sơn chỉ đạo tại buổi khai mạc huấn luyện.

Cũng cần tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật có trong biên chế trên các nhà giàn, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, giúp cán bộ, chiến sĩ vừa giỏi ngành mình, vừa sử dụng tốt trang bị kỹ thuật của các ngành khác.

Thượng tá Sơn chỉ đạo thêm, Tiểu đoàn tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng Nhà giàn chính quy mẫu mực. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trước khi nhận nhiệm vụ trên các nhà giàn.

Các quân nhân sau khi huấn luyện, nắm chắc kiến thức sẽ thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1 (cụm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật).

Cũng theo Phó tư lệnh Vùng 2, kết thúc huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ phải được kiểm tra, đánh giá theo từng chuyên ngành, tổ chức bắn đạn thật theo quy định, đạt kết quả cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khai mạc, Tiểu đoàn DK1 tổ chức triển khai huấn luyện lý thuyết và thực hành sử dụng các loại vũ khí cho cán bộ, chiến sĩ.