Bạn đọc Báo Dân Việt chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ

1.000 phần quà hỗ trợ được gấp rút chuẩn bị gửi tới bà con vùng bão lũ

Với tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện đúng vai trò, sứ mệnh là đơn vị đồng hành, sát cánh cùng nông dân Việt, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (NTNN/Điện tử Dân Việt) đã kêu gọi các nguồn lực chung tay để chia sẻ với bà con vùng bị ảnh hưởng nặng bằng các nhu yếu phẩm, vật phẩm cần thiết để đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế trong và sau khi lũ rút.

Trên cơ sở khảo sát của phóng viên thường trú tại địa bàn cùng với thông tin từ chính quyền địa phương, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt dự kiến hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng tại thôn Lạc Chí, xã Hòa Mỹ, Phú Yên cũ (Đăk Lăk mới) và thôn Thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, Bình Định cũ (tỉnh Gia Lai mới).

Thời gian dự kiến: Từ ngày 25 - 30/11/2025.

Clip mới nhất về xả lũ chưa từng thấy ở nhà máy thủy điện lớn miền Trung trên sông Ba ở Phú Yên cũ

Những ngày vừa qua, Báo Nông thôn Ngày nay đang gấp rút chuẩn bị gần 1.000 phần quà hỗ trợ (Gồm: Chăn, màn, quần áo, nước, sữa TH - Truemilk, nước rửa tay, nước lau sàn...) để khẩn cấp chuyển vào các vùng rỗn lũ.

Đại diện một doanh nghiệp đồng hành với chương trình lần này, bà Lâm Thị Hoa – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt 10/10 cho biết, tinh thần tương thân tương ái luôn là truyền thống của Công ty Cổ phần dệt 10/10. Nhiều năm qua, doanh nghiệp duy trì liên tục các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm xảy ra bão lũ, thiên tai hay đại dịch.

Từ tặng màn, giảm giá sản phẩm xuống mức tối thiểu cho các đoàn thiện nguyện đến ủng hộ trực tiếp hàng hóa thiết yếu, công ty luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần trong giá trị cốt lõi của mình.

Công ty Cổ phần Dệt 10/10 chuẩn bị các bao màn, bàn giao cho Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Hữu Tuấn.

Đợt bão lũ nghiêm trọng vừa qua tại miền Trung, nhất là tại Phú Yên, đã khiến thiệt hại vô cùng nặng nề và tạo nên sự thôi thúc mạnh mẽ trong nội bộ lãnh đạo doanh nghiệp. "Khi nhận được thông tin về chương trình hỗ trợ do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phát động, Tổng Giám đốc đã đồng ý ngay lập tức, không một chút do dự và ủng hộ ngay 1.000 chiếc màn", bà Hoa chia sẻ.

Bà bày tỏ mong muốn Đảng, nhà nước, các nhà hảo tâm sớm có những hỗ trợ kịp thời để giúp người dân ổn định chỗ ở, khôi phục sản xuất và tái thiết cuộc sống sau các đợt lũ dữ.

Bà cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong nước sẽ tiếp tục chung tay, tạo thành sức mạnh tập thể giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm hồi phục sức khỏe và sinh kế.

Trong bối cảnh sau bão lũ, môi trường sống của người dân thường bị xáo trộn nghiêm trọng, ví dụ như: nhà cửa hư hại, chỗ ngủ tạm bợ, muỗi và côn trùng phát sinh mạnh do nước tồn đọng.

Vì vậy, khi nhận được tin Công ty Cổ phần Dệt 10/10 hỗ trợ 1.000 chiếc màn, đây chính là những món quà mang ý nghĩa rất thiết thực, giúp bà con có nơi ngủ nghỉ an toàn, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét hay các bệnh do muỗi cắn; đồng thời bảo đảm vệ sinh và sức khỏe trong giai đoạn chưa thể tái thiết nhà cửa.

Rất nhiều cộng tác viên sẵn sàng tham gia hỗ trợ cán bộ, nhân viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt thực hiện chương trình ý nghĩa này. Ảnh: Minh Yến.

Trước đó vào ngày 22/11/2025, Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi quý bạn đọc chung tay ủng hộ, chia sẻ hướng về miền Trung thân yêu.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tha thiết kêu gọi quý bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài nước hướng về miền Trung, bằng sự chia sẻ thiết thực nhất tùy theo khả năng của mình. Tất cả sự ủng hộ, đóng góp, chia sẻ của quý bạn đọc sẽ được Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng cơ quan chức năng trao đến đúng địa chỉ cần thiết.

Mỗi bàn tay đưa ra lúc này sẽ giúp nhiều hoàn cảnh đứng dậy sau lũ. Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ là nguồn động viên để người miền Trung tiếp tục kiên cường, như cách họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau vượt qua những biến cố khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua.