Nhân ái
Thứ hai, ngày 24/11/2025 19:05 GMT+7

Bạn đọc Báo Dân Việt chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ

Minh Quân Thứ hai, ngày 24/11/2025 19:05 GMT+7
1.000 phần quà được Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt chuẩn bị để hỗ trợ bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Chương trình do Báo NTNN/Dân Việt phát động nhận được sự đồng hành kịp thời từ nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.
1.000 phần quà hỗ trợ được gấp rút chuẩn bị gửi tới bà con vùng bão lũ

Với tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện đúng vai trò, sứ mệnh là đơn vị đồng hành, sát cánh cùng nông dân Việt, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (NTNN/Điện tử Dân Việt) đã kêu gọi các nguồn lực chung tay để chia sẻ với bà con vùng bị ảnh hưởng nặng bằng các nhu yếu phẩm, vật phẩm cần thiết để đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế trong và sau khi lũ rút.

Trên cơ sở khảo sát của phóng viên thường trú tại địa bàn cùng với thông tin từ chính quyền địa phương, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt dự kiến hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng tại thôn Lạc Chí, xã Hòa Mỹ, Phú Yên cũ (Đăk Lăk mới) và thôn Thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, Bình Định cũ (tỉnh Gia Lai mới).

Thời gian dự kiến: Từ ngày 25 - 30/11/2025.

Clip mới nhất về xả lũ chưa từng thấy ở nhà máy thủy điện lớn miền Trung trên sông Ba ở Phú Yên cũ

Những ngày vừa qua, Báo Nông thôn Ngày nay đang gấp rút chuẩn bị gần 1.000 phần quà hỗ trợ (Gồm: Chăn, màn, quần áo, nước, sữa TH - Truemilk, nước rửa tay, nước lau sàn...) để khẩn cấp chuyển vào các vùng rỗn lũ.

Đại diện một doanh nghiệp đồng hành với chương trình lần này, bà Lâm Thị Hoa – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt 10/10 cho biết, tinh thần tương thân tương ái luôn là truyền thống của Công ty Cổ phần dệt 10/10. Nhiều năm qua, doanh nghiệp duy trì liên tục các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm xảy ra bão lũ, thiên tai hay đại dịch.

Từ tặng màn, giảm giá sản phẩm xuống mức tối thiểu cho các đoàn thiện nguyện đến ủng hộ trực tiếp hàng hóa thiết yếu, công ty luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần trong giá trị cốt lõi của mình.

Công ty Cổ phần Dệt 10/10 chuẩn bị các bao màn, bàn giao cho Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Hữu Tuấn.

Đợt bão lũ nghiêm trọng vừa qua tại miền Trung, nhất là tại Phú Yên, đã khiến thiệt hại vô cùng nặng nề và tạo nên sự thôi thúc mạnh mẽ trong nội bộ lãnh đạo doanh nghiệp. "Khi nhận được thông tin về chương trình hỗ trợ do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phát động, Tổng Giám đốc đã đồng ý ngay lập tức, không một chút do dự và ủng hộ ngay 1.000 chiếc màn", bà Hoa chia sẻ.

Bà bày tỏ mong muốn Đảng, nhà nước, các nhà hảo tâm sớm có những hỗ trợ kịp thời để giúp người dân ổn định chỗ ở, khôi phục sản xuất và tái thiết cuộc sống sau các đợt lũ dữ.

Bà cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong nước sẽ tiếp tục chung tay, tạo thành sức mạnh tập thể giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm hồi phục sức khỏe và sinh kế.

Trong bối cảnh sau bão lũ, môi trường sống của người dân thường bị xáo trộn nghiêm trọng, ví dụ như: nhà cửa hư hại, chỗ ngủ tạm bợ, muỗi và côn trùng phát sinh mạnh do nước tồn đọng.

Vì vậy, khi nhận được tin Công ty Cổ phần Dệt 10/10 hỗ trợ 1.000 chiếc màn, đây chính là những món quà mang ý nghĩa rất thiết thực, giúp bà con có nơi ngủ nghỉ an toàn, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét hay các bệnh do muỗi cắn; đồng thời bảo đảm vệ sinh và sức khỏe trong giai đoạn chưa thể tái thiết nhà cửa.

Rất nhiều cộng tác viên sẵn sàng tham gia hỗ trợ cán bộ, nhân viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt thực hiện chương trình ý nghĩa này. Ảnh: Minh Yến.

Trước đó vào ngày 22/11/2025, Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi quý bạn đọc chung tay ủng hộ, chia sẻ hướng về miền Trung thân yêu.

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tha thiết kêu gọi quý bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài nước hướng về miền Trung, bằng sự chia sẻ thiết thực nhất tùy theo khả năng của mình. Tất cả sự ủng hộ, đóng góp, chia sẻ của quý bạn đọc sẽ được Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng cơ quan chức năng trao đến đúng địa chỉ cần thiết.

Mỗi bàn tay đưa ra lúc này sẽ giúp nhiều hoàn cảnh đứng dậy sau lũ. Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ là nguồn động viên để người miền Trung tiếp tục kiên cường, như cách họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau vượt qua những biến cố khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua.

Hướng về miền Trung: "Cố lên đồng bào ơi, Hà Nội yêu mọi người nhiều"

Đây là một trong hàng trăm lời chúc được người dân Thủ đô viết lên giấy gửi cùng nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng.

Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật "Con không kịp cứu mẹ" giữa lũ dữ ở Gia Lai

Nhân ái
Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật 'Con không kịp cứu mẹ' giữa lũ dữ ở Gia Lai

Những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau vượt lũ lịch sử về với bà con Đắk Lắk
29

Nhân ái
Những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau vượt lũ lịch sử về với bà con Đắk Lắk

Đọc thêm

M.U tạo nên kỷ lục buồn, HLV Amorim chê học trò
Thể thao

M.U tạo nên kỷ lục buồn, HLV Amorim chê học trò

Thể thao

Sau thất bại 0-1 trước Everton dù có lợi thế hơn người, HLV Ruben Amorim đã lên tiếng chê bai lối chơi của các học trò.

Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố ông Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine
Thế giới

Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố ông Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine

Thế giới

Mỹ đã ngừng tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine sau quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí thông qua NATO, người phát ngôn Nhà Trắng Carolyn Levitt tuyên bố ngày 24/11.

Lê Giang có dấu hiệu bị teo chân, không thể tự đi lại, chỉ có thể lết vào nhà tắm khóc
Văn hóa - Giải trí

Lê Giang có dấu hiệu bị teo chân, không thể tự đi lại, chỉ có thể lết vào nhà tắm khóc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, diễn viên Lê Giang khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng sức khỏe gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Ninh Bình phê duyệt liên danh 3 nhà đầu tư cho khu đô thị có tổng vốn gần 16.450 tỷ đồng
Nhà đất

Ninh Bình phê duyệt liên danh 3 nhà đầu tư cho khu đô thị có tổng vốn gần 16.450 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án Khu đô thị sinh thái phía Đông TP. Hoa Lư vừa được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt nhà đầu tư thực hiện quy mô 163 ha, dự kiến cung cấp hơn 7.600 căn nhà.

Khám phá bí mật 'rợn người' bên trong Biệt thự đỏ giữa rừng núi Cao Bằng
Bạn đọc

Khám phá bí mật "rợn người" bên trong Biệt thự đỏ giữa rừng núi Cao Bằng

Bạn đọc

Tường loang lổ, mái ngói mục nát mang đến cảm giác “rợn người” khi đặt chân vào Biệt thự đỏ tại xóm Phia Đén, xã Thành Công (Cao Bằng). Vẻ hoang tàn đầy bí ẩn càng thôi thúc du khách khám phá ngôi biệt thự do người Pháp xây từ đầu thế kỷ XX, với lối kiến trúc đặc trưng Pháp, để trải nghiệm cảm giác lạ.

Xã Phú Ninh của Đà Nẵng đang hướng đến một “trung tâm công nghệ”, “nông thôn mới hiện đại, thông minh”
Nhà nông

Xã Phú Ninh của Đà Nẵng đang hướng đến một “trung tâm công nghệ”, “nông thôn mới hiện đại, thông minh”
6

Nhà nông

Xã nông thôn mới Phú Ninh (thành phố Đà Nẵng) đang hướng đến một “trung tâm công nghệ” với nhiều hoạt động phủ kín đời sống kinh tế - xã hội và hướng tới “nông thôn mới hiện đại, thông minh”, đặc biệt phấn đấu đến cuối năm 2030 có 100% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2025 - 2030.

Loại cây mới toanh này trồng thành công ở đất Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang), trái bự bự, bán hút hàng
Nhà nông

Loại cây mới toanh này trồng thành công ở đất Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang), trái bự bự, bán hút hàng

Nhà nông

Cây trồng mới toanh này chính là giống mít ruột đỏ. Mô hình trồng mít ruột đỏ thành công của chị Phạm Thị Ngọc Tín, ấp Kênh Giữa, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh An Giang, Kiên Giang).

Hải Phòng triển khai Dự án vốn đầu tư hơn 1.420 tỷ đồng, cung ứng gần 1.400 căn nhà ở xã hội
Nhà đất

Hải Phòng triển khai Dự án vốn đầu tư hơn 1.420 tỷ đồng, cung ứng gần 1.400 căn nhà ở xã hội

Nhà đất

UBND TP. Hải Phòng vừa quyết định giao chủ đầu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư và khu công nhân Tân Trường. Dự án có tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng, cung ứng gần 1.400 căn nhà ở xã hội và khu nhà thương mại.

Đắk Lắk báo động sạt lở đồi Yang Yeh, dân phải di dời khẩn cấp
Tin tức

Đắk Lắk báo động sạt lở đồi Yang Yeh, dân phải di dời khẩn cấp

Tin tức

Xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) đã phát đi báo cáo khẩn về nguy cơ sạt lở đồi Yang Yeh, đồng thời tổ chức di dời người dân xung quanh đến nơi an toàn.

Nguy kịch vì 'hết thuốc chữa', bác sĩ cảnh báo hậu quả nguy hiểm của kháng thuốc
Xã hội

Nguy kịch vì "hết thuốc chữa", bác sĩ cảnh báo hậu quả nguy hiểm của kháng thuốc

Xã hội

Kháng thuốc làm cho các lần điều trị sau trở nên kém hiệu quả hoặc không hiệu quả, kéo dài thời gian nằm viện, tốn kém, còn tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

Nhóm tàng trữ 50.000 viên ma túy tổng hợp nổ súng bắn trả quyết liệt lực lượng Công an ở Hà Nội
Pháp luật

Nhóm tàng trữ 50.000 viên ma túy tổng hợp nổ súng bắn trả quyết liệt lực lượng Công an ở Hà Nội

Pháp luật

Một nhóm nghi phạm tàng trữ khoảng 50.000 viên ma túy tổng hợp bị lực lượng chuyên trách Bộ Công an vây bắt trong đêm tại Hà Nội. Chúng đã dùng súng quân dụng bắn trả quyết liệt để cố thủ và phi tang tang vật trước khi bị khống chế.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất làm khu đô thị gần 20.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Nhà đất

Doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất làm khu đô thị gần 20.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Nhà đất

Bắc Ninh vừa buổi làm việc với Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc về đề xuất đầu tư khu đô thị Đông Nam. Dự án có quy mô diện tích 240 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Ly kỳ chuyện về một người Nhật Bản làm con nuôi, làm dâu xứ Nghệ sau vụ đắm tàu buôn ở thế kỷ 17
Nhà nông

Ly kỳ chuyện về một người Nhật Bản làm con nuôi, làm dâu xứ Nghệ sau vụ đắm tàu buôn ở thế kỷ 17

Nhà nông

Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Huy Bích (tỉnh Nghệ An) từng chia sẻ thông tin, vào đầu thế kỷ XVII, tại khu vực Cửa Hội có một con tàu của thương nhân Nhật Bản bị đắm, chính quyền lúc bấy giờ đã cứu vớt được hơn 100 người; trong đó có 1 phụ nữ được người bản xứ nhận làm con nuôi...

Một kỹ sư quê Sóc Trăng, Anh hùng Lao động, 'nhà sáng chế' giống lúa nổi tiếng, xay gạo ngon, chợ toàn cầu muốn mua
Nhà nông

Một kỹ sư quê Sóc Trăng, Anh hùng Lao động, "nhà sáng chế" giống lúa nổi tiếng, xay gạo ngon, chợ toàn cầu muốn mua

Nhà nông

Kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, quê ở vùng đất Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là “cha đẻ” của giống lúa ST25 cho gạo ngon nhất thế giới-gạo ST25 trứ danh, loại gạo đã làm rạng danh hạt gạo Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Nuôi cá trong ruộng lúa ở nơi này của Thanh Hóa, bán cá đắt hàng, bán lúa càng lắm người mua
Nhà nông

Nuôi cá trong ruộng lúa ở nơi này của Thanh Hóa, bán cá đắt hàng, bán lúa càng lắm người mua

Nhà nông

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập tốt hơn, mô hình trồng lúa kết hợp nuôi tôm, nuôi cá (nuôi cá, nuôi tôm trong ruộng lúa) theo phương pháp mới ở Thanh Hóa còn được đánh giá là thân thiện với môi trường.

Ép củ của một loại cây tốt um ra thứ nước mà nhà nào cũng dùng, ông giám đốc cùng bà con có thu nhập tốt
Giảm nghèo nông thôn

Ép củ của một loại cây tốt um ra thứ nước mà nhà nào cũng dùng, ông giám đốc cùng bà con có thu nhập tốt

Giảm nghèo nông thôn

Từ vùng trồng lạc chỉ bán củ thô, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trước đây), giờ đây nông dân có thu nhập tốt hơn khi có mô hình ép dầu lạc nguyên chất của HTX Tân An Thịnh. Mô hình này không chỉ nâng giá cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra mà còn phát triển kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm để tăng thu nhập, giảm nghèo cho bà con, nhất là đồng bào dân tộc.

Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ là do nước di chuyển theo hướng nào, theo báo cáo của ngành chức năng?
Nhà nông

Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ là do nước di chuyển theo hướng nào, theo báo cáo của ngành chức năng?

Nhà nông

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, nguyên nhân cá chết hàng loạt ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của đợt nước ròng.

Kế hoạch Ukraine của Châu Âu gây hoang mang cho phương Tây
Thế giới

Kế hoạch Ukraine của Châu Âu gây hoang mang cho phương Tây

Thế giới

Kế hoạch mới của các quốc gia châu Âu nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đòi hỏi Nga phải đầu hàng, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, viết trên mạng xã hội.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị hành hung dã man giữa phố Hà Nội; tin mới vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị hành hung dã man giữa phố Hà Nội; tin mới vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Pháp luật

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung dã man giữa phố tại Hà Nội; bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông; lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.

Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 25/11, Bạch Dương kiên trì, hiếu học; Kim Ngưu cảm thấy bị áp bức, ngột ngạt, Sư Tử có cuộc sống không dễ dàng.

Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn
Gia đình

Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

Gia đình

Con suýt nữa đã đi sai đường nếu tôi không níu tay con kịp lúc.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh mang trang phục “cá chép hóa rồng” dự thi Miss Cosmo 2025
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh mang trang phục “cá chép hóa rồng” dự thi Miss Cosmo 2025

Văn hóa - Giải trí

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức nhận sash và giấy chứng nhận để đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025. Người đẹp mang trang phục “cá chép hóa rồng” đến với đường đua nhan sắc thế giới.

Vương quốc Dạ Lang - “Hàng xóm” của Âu Lạc, đã biến mất bí ẩn ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vương quốc Dạ Lang - “Hàng xóm” của Âu Lạc, đã biến mất bí ẩn ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Dạ Lang – một vương quốc nằm cách không xa Âu Lạc, tồn tại hơn 2.000 năm trước, từng làm lung lay chiến lược của đế chế Hán, rồi tắt lịm trong im lặng. Và chính sự im lặng ấy khiến bí ẩn Dạ Lang vẫn còn sống đến tận hôm nay.

Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp bỏ danh hiệu
Văn hóa - Giải trí

Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp bỏ danh hiệu

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hoàn vũ Estonia Brigitta Schaback tuyên bố bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Estonia sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Israel tiêu diệt chỉ huy trưởng 'vĩ đại' của Hezbollah trong vụ không kích dữ dội vào Beirut
Thế giới

Israel tiêu diệt chỉ huy trưởng "vĩ đại" của Hezbollah trong vụ không kích dữ dội vào Beirut

Thế giới

Theo quân đội Israel và nhóm Hezbollah, Israel đã tiêu diệt "chỉ huy vĩ đại" của Hezbollah trong một vụ tấn công mới đây vào Beirut. Vụ tấn công cũng đồng thời làm 5 người thiệt mạng, chính quyền Lebanon cho hay.

Tin bão mới nhất: Áp thấp gần biển Đông dự báo thành bão số 15, sau khi đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp gần biển Đông dự báo thành bão số 15, sau khi đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sắp đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15. Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, sau khi đổ bộ biển Đông, bão vẫn có khả năng mạnh thêm, có thể gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên biển.

U17 Việt Nam thắng hủy diệt 14-0, vươn lên nhất bảng
Thể thao

U17 Việt Nam thắng hủy diệt 14-0, vươn lên nhất bảng

Thể thao

Đánh bại U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0, thầy trò HLV Cristiano Roland tạm giữ ngôi đầu bảng C – vòng loại U17 châu Á 2026.

Thiếu nữ cầu cứu bác sĩ vì món quà của bạn trai
Xã hội

Thiếu nữ cầu cứu bác sĩ vì món quà của bạn trai

Xã hội

Nhận bộ mỹ phẩm làm quà 20/10 từ bạn trai, cô gái trẻ vui mừng sử dụng mỗi ngày dù không rõ nguồn gốc sản phẩm. Gần một tháng sau, da mặt bắt đầu đỏ rát, bong tróc, buộc phải đến bác sĩ da liễu trong tâm trạng lo lắng vì sợ để lại di chứng lâu dài.

Hán Vũ Đế đưa hình phạt tử hình hoặc “thiến”, Tư Mã Thiên chọn hình phạt nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hán Vũ Đế đưa hình phạt tử hình hoặc “thiến”, Tư Mã Thiên chọn hình phạt nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tiếng thơm vang mãi đến ngàn đời sau nhưng sử gia trứ danh của Trung Quốc Tư Mã Thiên đã phải trải qua những năm cuối đời trong bi kịch khó tin.

Công đoàn hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho lao động bị ảnh hưởng lũ lụt tại Gia Lai
Xã hội

Công đoàn hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho lao động bị ảnh hưởng lũ lụt tại Gia Lai

Xã hội

Tổng LĐLĐ Việt Nam và các LĐLĐ các địa phương hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng của bão lũ của tỉnh Gia Lai, giúp họ sớm gượng dậy sau thiên tai kép.

