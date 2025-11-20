Tin mới nhất về lũ lụt hiếm thấy ở Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), nước chảy xiết, gió mạnh, cano khó tiếp cận

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Hàng nghìn cuộc gọi kêu cứu liên tục dồn về trong đêm, buộc tỉnh này phải huy động tối đa lực lượng ứng cứu khẩn cấp.
Sáng 20/11, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết toàn bộ lực lượng của tỉnh đã được huy động khẩn cấp đến các khu vực ngập sâu khi đỉnh lũ vượt mức lịch sử năm 1993 hơn 1m.
Theo ông Văn đêm 19/11 đến rạng sáng nay là thời điểm vô cùng căng thẳng khi mưa lớn ở khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục dồn nước về, nhấn chìm hàng loạt khu dân cư.
“Hàng ngàn cuộc gọi kêu cứu liên tục đổ về. Nước lên nhanh, chảy xiết, gió mạnh khiến ca nô khó tiếp cận. Một số phương tiện bị hỏng bánh lái ngay khi vừa vào vùng lũ”, ông Văn chia sẻ.
Tỉnh đã huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ.
Lực lượng được chia thành hai hướng: nhóm chủ công dồn toàn lực về những khu vực ngập sâu thuộc các huyện Tuy Hòa, Đông Hòa và khu vực TP Phú Yên trước đây, để đưa người dân ra khỏi nóc nhà, chuồng trại bị cô lập; nhóm còn lại tập trung khắc phục sự cố tại những nơi nước đã rút, mở lối cho lực lượng cứu hộ vào sâu hơn.
Ngành công thương được yêu cầu dự trữ lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm tại sân bay Buôn Thuột. Khi thời tiết cho phép, trực thăng sẽ cất cánh thả hàng cứu trợ xuống các vùng bị chia cắt.
“Tinh thần là bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết”, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến sáng nay, thiệt hại chưa thể thống kê do còn nhiều khu vực chưa thể tiếp cận.
Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ họp khẩn với các lực lượng để năm tình hình, tiếp tục có giải pháp ứng cứu kịp thời. Đồng thời với tình hình này có thể phải đề nghị trung ương bổ sung thêm lực lượng để đáp ứng công tác cứu hộ khẩn cấp.
Theo báo cáo ngành chức năng, lúc 4h45 ngày 20/11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận mực nước ở cao trình 105,53 m, vượt mực nước dâng bình thường.
Lượng nước đổ về hồ rất lớn, hơn 14.000 m³/s, buộc nhà máy phải xả tràn với lưu lượng 13.100 m³/s theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh. Toàn bộ thiết bị được ghi nhận vẫn hoạt động bình thường.
Mưa lũ khiến tuyến giao thông nối phía Đông và phía Tây tỉnh tê liệt. Nhiều đoạn quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở mái taluy, bùn đất phủ kín mặt đường, xe cộ hoàn toàn không thể lưu thông.
Ở nhiều nơi nước dâng cao 1-2 m, chảy rất mạnh, lực lượng chức năng phải chốt chặn từ xa để tránh phương tiện đi vào vùng nguy hiểm. Đường sắt Bắc - Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.
Một số đoạn nền đường bị xói lở, nước ngập sâu, buộc các tàu khách SE1, SE3 phải dừng tại ga Diêu Trì; tàu SE2, SE4 dừng tại ga Tuy Hòa để chờ ngành đường sắt kiểm tra và khắc phục những điểm xung yếu.
