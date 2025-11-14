Lớp học “dã chiến” trong nhà văn hóa thôn sau bão số 13 ở Gia Lai

Nhà văn hóa thôn thành lớp học tạm

Sau bão số 13, Trường Mầm non Phước Quang (cụm Văn Quang, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) không còn đảm bảo an toàn khi nhiều bức tường cũ bị gió bão làm nứt toác, nguy cơ mất an toàn đối với giáo viên và học sinh rất cao. Trước tình hình khẩn cấp, UBND xã Tuy Phước Bắc đã quyết định di dời toàn bộ học sinh lên Nhà văn hóa thôn Văn Quang để học tạm.

Tại đây, nhà văn hóa được ngăn tạm thành hai phòng học, bố trí cho hai lớp: lớp mầm với 22 trẻ và lớp lá với 24 trẻ. Nhờ vậy, từ ngày 10/11, hoạt động của trường tạm thời được ổn định trở lại, không gián đoạn việc học của trẻ.

Sau bão số 13, để không gián đoạn việc học của trẻ, Nhà văn hóa thôn Văn Quang (xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai) được “biến” thành lớp học tạm. Ảnh: ĐT.

Ông Đoàn Văn Điệp – Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (8 và 9/11), cán bộ xã cùng tập thể giáo viên và một số phụ huynh đã khẩn trương chuyển toàn bộ đồ dùng học tập như bộ chữ cái, chữ số, bảng học, sách truyện, màu vẽ, đồ chơi giáo dục… cùng các vật dụng bán trú lên điểm học mới tại nhà văn hóa.

UBND xã đã gửi báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xem xét phương án đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cụm trường Văn Quang để phục vụ lâu dài.

“Không để học sinh vùng bão lũ chịu thiệt thòi”

Cùng chịu thiệt hại nặng do nằm trong tâm bão, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) bị gió đánh sập mái nhà thi đấu đa năng, tốc mái phòng bảo vệ, đổ sập tường rào, vỡ kính hàng loạt phòng học và phòng chuyên môn. Ngay sau bão, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng lực lượng chức năng đã tổng vệ sinh, khôi phục hiện trường, để kịp thời đón học sinh trở lại lớp.

Lớp học “đặc biệt”… trong nhà văn hóa thôn ở Gia Lai sau bão số 13. Ảnh: ĐT.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết, từ ngày 10/11, hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh đã ổn định dạy và học trở lại. Với những trường bị tốc mái nhiều phòng học, các đơn vị đã bố trí học tạm tại phòng bộ môn hoặc tổ chức học 2 ca để đủ phòng.

“Trước đây, khối 10 - 11 - 12 đều học buổi sáng. Sau bão, nhà trường điều chỉnh: khối 10 và 11 học buổi sáng, khối 12 học buổi chiều để duy trì ổn định hoạt động”, ông Nam nói.

Theo thống kê, bão số 13 gây hư hỏng tại 65 trường THPT và nhiều cơ sở giáo dục thuộc 77 xã, phường phía Đông Gia Lai. Hàng loạt phòng học, phòng bộ môn, nhà xe, khu hiệu bộ bị tốc mái; bảng hiệu, pano hư hỏng nặng; tường rào nhiều trường sụp đổ; hàng loạt cây xanh bị bật gốc. Hệ thống điện, nước, internet bị gián đoạn.

Nhiều trường chịu thiệt hại lớn như: Trường Tiểu học Ân Tường Đông (Hoài Ân): hơn 5,2 tỷ đồng. Trường THPT số 3 Phù Cát (xã Ngô Mây): hơn 2,9 tỷ đồng. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn): khoảng 2,5 tỷ đồng. Tổng thiệt hại toàn ngành giáo dục Gia Lai ước tính gần 142 tỷ đồng.

Trường Tiểu học Ân Tường Đông bị cuốn phăng toàn bộ kết cấu mái 8 phòng học; cửa sổ, trần, bàn ghế, thiết bị dạy học đều hư hỏng nặng. Trường THPT số 3 Phù Cát bị tốc mái 12 phòng học, sập trần la phông, hư hỏng nặng hệ thống điện và tường rào.

Ngay sau bão, toàn ngành giáo dục Gia Lai đã huy động tổng lực để khắc phục hậu quả, dọn dẹp, sửa chữa, thay thế trang thiết bị, đảm bảo học sinh sớm trở lại trường.

“Ngành giáo dục Gia Lai quyết tâm vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng năm học. Không để học sinh vùng bão lũ phải chịu thiệt thòi”, ông Phạm Văn Nam nhấn mạnh.