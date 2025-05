Hà Tâm Như đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tối 10/5, chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 (Miss International Queen Vietnam) diễn ra tại TP.HCM. Trong đêm thi quan trọng này, Top 14 thí sinh tranh tài để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Hà Dịu Thảo.

Cụ thể, Top 14 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 được BTC cuộc thi công bố gồm: Nguyễn Thủy Tiên - Hải Dương; Tô Ngọc Bảo Linh - Bắc Giang; Phạm Thư Kỳ - Trà Vinh; Lê Tuệ Vy - Thủ đô Hà Nội; Hoàng Bảo Anh - Thủ đô Hà Nội; Trần Quân - An Giang; Trần Mẫn Nhi - Đà Nẵng; Lộ Lộ - Kiên Giang; Bùi Phạm Phương Nhã - Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Cao Minh Anh - Thủ đô Hà Nội; Trần Khởi My - TP.HCM; Hà Tâm Như - Vĩnh Long; Huỳnh My - Bến Tre và thí sinh Nikkie Song Phúc - thí sinh giành chiến thắng vòng bình chọn "Học viên được yêu thích nhất".



Chung kết Miss International Queen Vietnam 2025: Top 14 tranh tài

Mở đầu đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, 4 huấn luyện viên (HLV) Bùi Quỳnh Hoa, Lê Hoàng Phương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu. Chứng kiến sự trở lại của thí sinh Nikkie Song Phúc trong đêm chung kết cuộc thi khiến HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu vui mừng, tự hào. "Sự trở lại của Nikkie Song Phúc giúp đội của tôi có thêm một cơ hội tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025", HLV Quỳnh Châu bày tỏ.

Phía HLV Lê Hoàng Phương gửi lời nhắn nhủ đến tất cả thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 rằng: "Trong hành trình này, các thí sinh đã cố gắng rất nhiều. Đêm nay chỉ có một người chiến thắng nhưng hào quang sẽ đến với các bạn khi các bạn luôn yêu thương và tin vào chính bản thân mình. Chúc các bạn luôn tự tin, tỏa sáng!".

Hoa hậu Lê Hoàng Phương gửi lời chúc đến các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Ảnh: FBNV)

Kết quả chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025: Lộ diện Top 6

Sau những phần trình diễn trang phục bikini, trang phục dạ hội và phần chia sẻ của dàn thí sinh, MC công bố Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 gồm: Trần Khởi My, Trần Quân, Nguyễn Thủy Tiên, Hà Tâm Như, Nguyễn Cao Minh Anh và Tô Ngọc Bảo Linh.

Clip: Dàn thí sinh trình diễn trang phục bikini trên sân khấu chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Nguồn: Ghi màn hình YouTube Hương Giang Entertainment)

Trong đó, thí sinh Trần Khởi My là người đầu tiên trả lời câu hỏi ứng xử dành cho Top 6. Trước câu hỏi có nội dung về hoạt động thiện nguyện hiện nay gắn liền với nhiều rủi ro, Trần Khởi My đưa ra câu trả lời song ngữ. Cô cho rằng, làm người tốt là điều không hề dễ dàng, thậm chí gặp phải những rủi ro, mất mát.

"Thay vì mong cầu một điều gì, chúng ta hãy cứ coi đó là một cái thử thách để cho lòng tốt của mình có giá trị hơn. Tôi tin rằng, trong xã hội hiện nay dù là có bao nhiêu biến cố thì lòng tốt vẫn là luôn đưa lối cho chúng ta đến với giá trị tích cực", Khởi My chia sẻ.

Thí sinh Trần Khởi My lọt Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Ảnh: Chụp màn hinh)

Clip: Thí sinh Tô Ngọc Bảo Linh (Lynk Lee) đưa trả lời câu hỏi ứng xử khi lọt Top 6 chung cuộc. (Nguồn: Ghi màn hình YouTube Hương Giang Entertainment).

Sau phần thi ứng xử dành cho Top 6, MC công bố Top 3 Miss International Queen Vietnam 2025 gồm: Nguyễn Thủy Tiên, Hà Tâm Như, Nguyễn Cao Minh Anh. Cả 3 người đẹp nhận được câu hỏi chung của BTC có nội dung: "Trong một xã hội đa dạng, theo bạn sự khác biệt là điểm yếu hay là sức mạnh?".

Clip: Thí sinh Nguyễn Thủy Tiên trả lời câu hỏi ứng xử khi lọt Top 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Nguồn: Ghi màn hình YouTube Hương Giang Entertainment).

Clip: Màn trả lời ứng xử của thí sinh Nguyễn Cao Minh Anh. (Nguồn: Ghi màn hình YouTube Hương Giang Entertainment).

Thí sinh Hà Tâm Như nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khi đưa ra câu trả lời ứng xử dành cho Top 3 chung cuộc. (Nguồn: Ghi màn hình YouTube Hương Giang Entertainment).



Kết quả chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025: Người đẹp Hà Tâm Như giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho người đẹp Nguyễn Cao Minh Anh và Nguyễn Thủy Tiên. (Ảnh: Chụp màn hình)