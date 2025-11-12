Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch

Nhắc đến làng Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa người ta không chỉ nghĩ đến một làng Chăm yên bình dưới nắng gió mà còn là một bản tình ca dệt bằng tơ lụa và niềm kiêu hãnh dân tộc. Và ở đó, Hợp tác xã Dịch vụ, Sản xuất, Kinh doanh Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp không chỉ là một tổ chức kinh tế, mà là một pháo đài vững chãi bảo vệ linh hồn của một di sản văn hóa đã trải qua ngàn năm.

Khi PV báo Dân Việt/NTNN bước chân vào Hợp tác xã, chúng tôi như lạc vào một thế giới của sắc màu và huyền thoại. Không có tiếng máy móc ồn ã, chỉ có tiếng thoi đưa lách cách, lách cách đều đặn, như nhịp đập của trái tim người Chăm cần mẫn. Đó là âm thanh của sự kiên nhẫn, của tình yêu nghề được truyền từ đời bà, đời mẹ sang đời con, đời cháu. Mỗi người phụ nữ ngồi bên khung cửa mộc mạc không chỉ là một thợ dệt, họ là những nghệ nhân, những người kể chuyện bằng sợi chỉ.

HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước, Khánh Hòa không những chú trọng sản xuất mà còn nâng cao chất lượng quảng bá sản phẩm cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Bà Lưu Thị Em (thôn Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước) cho biết, từ 15 tuổi bà đã biết sơ sơ về nghề dệt thổ cẩm, sau đó dần dần yêu nghề và làm thuần thục cho đến ngày hôm nay. Ban đầu bà chỉ làm các công đoạn dễ không có bông hoa, sau đó đi đến các công đoạn tạo hoa trên sản phẩm. Với nghề này đã tạo công ăn việc làm cho lao động phụ nữ vùng nông thôn có công việc ổn định.

Ông Phú Văn Ngòi – Giám đốc HTX dệt thổ cẩm chăm Mỹ Nghiệp cho biết, nghề dệt của người Chăm đã xuất hiện ở Mỹ Nghiệp, phát triển khá sớm và đã đạt đến trình độ tinh xảo. Ngoài sản phẩm tấm thổ cẩm thô, làng Mỹ Nghiệp hiện tại đã có rất nhiều sản phẩm đa dạng khác, phải kể đến khăn rằn, túi xách, ví, áo sơ mi, áo khoác, váy, khăn trải bàn,... Nhiều hộ từ hộ khó khăn đã có cuộc sống ổn định và vươn lên khá giả. Sản phẩm dệt thổ cẩm hiện nay không những cung cấp ở địa phương mà còn cung cấp cho nhiều du khách đến tham quan.

Theo ông Phú Văn Ngòi, từng sợi tơ được nhuộm từ lá chàm, củ nghệ, hay mủ cánh kiến, mang màu sắc của đất, của trời, của biển cả Khánh Hòa. Nhưng điều làm nên sự xúc động nhất chính là những hoa văn cổ được tái hiện. Từ hình rồng, voi, chim thú cách điệu, đến những họa tiết quả trám, mỏ neo, hay tháp Chăm mỗi đường nét không chỉ là trang trí, mà là một triết lý sống, một phong tục, một tín ngưỡng thiêng liêng. Đó là câu chuyện về Mẹ xứ sở Po Nagar khai sáng nghề dệt, là khát vọng về sự phồn thịnh, là lời cầu nguyện cho cuộc sống ấm no.

Bộ mặt nông thôn ở làng Chăm Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước, Khánh Hòa đã thay đổi từng ngày.

Để bảo vệ thương hiệu và tạo thuận lợi khi mua sản phẩm thổ cẩm dệt truyền thống của đồng bào Chăm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai dán tem điện tử thông minh giúp người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm thông qua ứng dụng trên điện thoại. Sở Dân Tộc và Tôn giáo Khánh Hòa và Sở Công thương đã có nhiều chương trình, hoạt động nhằm kết nối tuyên truyền các chủ trương, chính sách nhằm đưa sản phẩm của làng chăm ngày một phát triển. Trong thời gian tới, các cấp sẽ tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm bảo vệ uy tín, chất lượng cho sản phẩm thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm.

Những phụ nữ Chăm Mỹ Nghiệp đang tạo ra những sản phẩm để cung cấp cho khách hàng.

Được biết, làng dệt Chăm Mỹ Nghiệp được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận là một trong 17 làng nghề tiêu biểu nhất Việt Nam, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương về chất lượng sản phẩm cùng nhiều thành tích trong phát triển kinh tế tập thể từ khi thành lập (năm 2012) đến nay.

Làng dệt Mỹ Nghiệp gồm 2 khu phố 11 và 13, có khoảng 1.071 hộ, với 5.652 nhân khẩu, bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và dệt thổ cẩm. Đến nay làng nghề có nhiều cơ sở dệt công nghiệp, phần lớn là dệt thủ công.