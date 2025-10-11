Khánh Hòa sắp có khu đô thị mới gần 4.900 tỷ đồng

Khánh Hòa chấp thuận đầu tư Khu đô thị mới Diên Thạnh gần 4.900 tỷ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Diên Thạnh tại hai xã Diên Lạc và Suối Hiệp. Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả sử dụng đất.

Theo quyết định phê duyệt, Khu đô thị mới Diên Thạnh có quy mô sử dụng đất khoảng 139,4 ha, trong đó quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 240.471 m2 và quỹ đất dành cho nhà ở xã hội hơn 63.600 m2. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, bao gồm khu nhà ở liền kề, biệt thự, căn hộ hỗn hợp, công trình công cộng, dịch vụ - thương mại, và các tiện ích đô thị xanh.

Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn sẽ được phép khai thác kinh doanh trên phần diện tích đất ở thương mại, đồng thời có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện và bàn giao toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội cho địa phương quản lý. Ngoài ra, dự án cũng sẽ dành một phần quỹ đất bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch.

Dự án Khu đô thị mới Diên Thạnh tại hai xã Diên Lạc và Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (cũ). Ảnh: Báo cáo ĐTM

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với các khu dân cư lân cận nhằm bảo đảm đồng bộ mạng lưới giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng và viễn thông. Tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng ngập úng, ách tắc hoặc phá vỡ cảnh quan đô thị khi triển khai.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 4.878 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Dự án dự kiến thực hiện trong 7 năm, từ quý 3/2025 đến quý 3/2032.

Theo định hướng phát triển không gian đô thị Diên Khánh đến năm 2040, khu vực Diên Thạnh - Diên Lạc - Suối Hiệp sẽ là trung tâm đô thị vệ tinh kết nối trực tiếp với TP. Nha Trang, đóng vai trò quan trọng trong việc giãn dân, phát triển quỹ nhà ở và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Tây.

Với quy mô gần 5.000 tỷ đồng, Dự án Khu đô thị mới Diên Thạnh được xem là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị của Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Diên Khánh trở thành đô thị loại III trước năm 2040.