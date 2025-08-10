Binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: UP.

Bài báo viết: “Vì không ai muốn gửi binh sĩ đến chết ở Ukraine, nên vấn đề là phải bảo đảm người Ukraine có thể làm được điều gì đó nhiều hơn (để chuẩn bị cho cuộc đối đầu lâu dài hơn với Nga)".

Một giải pháp thay thế khác là các nước châu Âu có kế hoạch củng cố tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Điều này sẽ cho phép Kiev tự chế tạo tên lửa tầm xa.

Cuối tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau hội nghị thượng đỉnh tại Paris của “Liên minh tự nguyện”, tuyên bố rằng một số nước dự định điều lực lượng răn đe tới Ukraine.

Theo ông, lực lượng này sẽ không thay thế Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) và cũng không phải lực lượng gìn giữ hòa bình; mục tiêu của họ là kiềm chế Nga. Lực lượng sẽ được triển khai tại các vị trí chiến lược được thỏa thuận trước với Kiev.

Ông Macron thừa nhận không phải ai cũng đồng ý với sáng kiến này, nhưng việc triển khai không cần sự đồng thuận tuyệt đối.

Năm ngoái, cơ quan báo chí của Cục Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết phương Tây, nhằm khôi phục khả năng chiến đấu của Ukraine, đã lên kế hoạch triển khai cái gọi là “lực lượng gìn giữ hòa bình” với quân số khoảng 100.000 người tại đây.

SVR gọi đó là hành động chiếm đóng trên thực tế đối với quốc gia láng giềng. 'Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow không thấy khả năng thỏa hiệp về việc triển khai lực lượng nước ngoài ở Ukraine.

Theo ông, trong trường hợp này, phương Tây sẽ không muốn đạt thỏa thuận hòa bình vì lực lượng này sẽ tạo ra “sự đã rồi” trên thực địa. Nga coi kế hoạch của “liên minh tự nguyện” là bước đi khiêu khích, nhằm duy trì những ảo tưởng nguy hiểm của chế độ Kiev.