'Không còn lựa chọn nào khác!' – Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ cuộc chiến sống còn với Nga

Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã tổ chức một cuộc họp để tổng kết hoạt động của quân đội Ukraine trong tháng Bảy.

Tiết lộ về cuộc họp sau đó, ông Syrsky cho biết: "Nga đang tăng quân số thêm 9.000 người mỗi tháng. Ban lãnh đạo Nga đặt mục tiêu thành lập 10 sư đoàn mới trước cuối năm, trong đó 2 sư đoàn đã được thành lập".

"Vì vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục các biện pháp huy động, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, và tăng cường năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái cho quân đội" - Tướng Syrsky nhấn mạnh.

"Chúng tôi tiếp tục tiến hành cải cách quân đoàn nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy tác chiến. Phần lớn các quân đoàn mới thành lập đã tiếp nhận khu vực trách nhiệm của mình cùng với các đơn vị chiến đấu được phân bổ tương ứng.”

Syrsky cũng cho biết tình hình khó khăn nhất hiện nay là ở các hướng Pokrovske, Dobropillia và Novopavlivka.

Đồng thời, ở hướng Bắc Slobozhanske, quân đội Ukraine đã đạt được một số thành công trong việc giải phóng các khu vực thuộc tỉnh Sumy, và giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở vùng Kursk (Nga).

“Trong tháng Bảy, chúng ta đã đạt được những thành công đáng kể trong việc sử dụng các phương tiện tấn công tầm xa DeepStrike – hàng chục mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của đối phương đã bị phá hủy" - ông Syrsky nói.

"Các máy bay không người lái và phương tiện tấn công khác của chúng ta đã làm giảm đáng kể năng lực sản xuất của tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga, gây thiệt hại cho nhiều cơ sở quân sự, bao gồm kho chứa UAV ‘Shahed’ và các loại vũ khí khác, sân bay quân sự, bãi huấn luyện, cũng như các nhà máy quốc phòng, cơ điện, hóa chất và lọc dầu”.

Tổng thiệt hại của quân Nga trong tháng Bảy lên tới hơn 33.200 binh sĩ, cao hơn 800 người so với tháng trước - phía Ukraine cho biết.