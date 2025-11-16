Không một lời chỉ trích, U22 Việt Nam được CĐV Đông Nam Á an ủi

Trái ngược với dự đoán về những lời chỉ trích, các cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á lại có những phản ứng đầy tích cực và bất ngờ sau khi U22 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước đối thủ mạnh U22 Uzbekistan tại Team China - Panda Cup 2025.

Dù không thể có điểm, màn trình diễn của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh, đặc biệt là trong hiệp hai, dường như đã chinh phục được cảm tình của người hâm mộ trung lập.

U22 Việt Nam thua sát nút trước U22 Uzbekistan

Trên các diễn đàn, phần lớn ý kiến đều cho rằng kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi Uzbekistan luôn được xem là một thế lực của bóng đá trẻ châu Á.

Nhiều tài khoản đã chỉ ra rằng đội hình của đối thủ đang trong quá trình chuẩn bị cho Olympic, do đó việc U22 Việt Nam thi đấu sòng phẳng và chỉ thua với tỷ số tối thiểu đã là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Một cổ động viên bình luận: "Bóng đá Uzbekistan luôn nhỉnh hơn Việt Nam mà, kết quả không quá bất ngờ," trong khi một người khác an ủi: "Thắng thua là chuyện đương nhiên, trận trước họ thắng Trung Quốc là được rồi".

Điểm sáng lớn nhất được cộng đồng mạng nhắc đến chính là sự lột xác của U22 Việt Nam trong hiệp hai. Sau khi bị thủng lưới sớm ngay phút thứ 4 bởi bàn thắng của Khamidov, các cầu thủ áo đỏ đã chơi khởi sắc hơn hẳn sau giờ nghỉ.

Họ giành lại quyền kiểm soát, tổ chức tấn công chủ động và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, sự tiếc nuối cũng là cảm xúc chung khi nhiều CĐV chỉ ra vấn đề ở khâu dứt điểm. Các pha bỏ lỡ của Đình Bắc, Văn Thuận hay Ngọc Mỹ, cùng với một tình huống bóng tìm đến xà ngang, đã cho thấy sự yếu kém trong việc tận dụng cơ hội của toàn đội.

Dù trắng tay, U22 Việt Nam vẫn tạm giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Thử thách cuối cùng và cũng là lớn nhất của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ là cuộc đối đầu với U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11.