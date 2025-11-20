Kịch bản để ĐT Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2027

ĐT Việt Nam có thể dự Asian Cup 2027 bằng những kịch bản nào?

Hai pha lập công của Xuân Son và Tuấn Hải giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có 12 điểm, đứng thứ hai bảng F và kém ĐT Malaysia 3 điểm trước lượt trận cuối.

Asian Cup 2027 chỉ trao suất trực tiếp cho đội nhất bảng, vì vậy trận đấu với ĐT Malaysia tại Mỹ Đình sẽ mang tính quyết định. Bài toán lớn nhất của ĐT Việt Nam nằm ở hiệu số đối đầu: Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thua 0-4 trong trận lượt đi, nghĩa là muốn vượt mặt ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam buộc phải thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên.

ĐT Việt Nam vừa giành chiến thắng cần thiết trước ĐT Lào. Ảnh: VOV

Một chiến thắng 4-0 cũng chưa đủ, bởi khi đó tất cả các chỉ số đều bằng nhau và 2 đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu.

Kịch bản thực tế hơn - dù phụ thuộc yếu tố bên ngoài - nằm ở vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ Malaysia bị FIFA kết luận dùng giấy tờ không hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển. Cùng với nhóm cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị xác định vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA.

FAM hiện đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu kháng cáo thất bại và bản án có hiệu lực, ĐT Malaysia nhiều khả năng bị xử thua 0-3 ở hai trận có các cầu thủ vi phạm, gồm trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal.

Trong trường hợp đó, cục diện bảng F thay đổi hoàn toàn:

ĐT Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, nâng tổng điểm lên 15

ĐT Malaysia bị trừ 6 điểm, chỉ còn 9 điểm

Khi ấy, ĐT Việt Nam sớm chắc chắn đứng đầu bảng mà không cần chờ trận đấu trực tiếp ở lượt cuối.

Tình huống này chỉ xảy ra nếu AFC ra phán quyết cuối cùng đồng thuận với quyết định từ FIFA. Cho đến khi kết luận chính thức được ban hành, ĐT Việt Nam vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp ĐT Malaysia.

Theo: Theo Bóng Đá/Thời báo VHNT