Kiến nghị Bộ Xây dựng giải quyết vụ thi công đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm nứt nhà dân

Chiều 20/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Media Quốc hội

Thi công cao tốc làm nứt nhà khiến người dân bức xúc

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của cử tri được giải quyết nhanh chóng, kịp thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đời sống của người dân cũng như trách nhiệm cao của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương.

Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, một số vấn đề cử tri kiến nghị nhưng chưa được kịp thời giải quyết, gây khó khăn cho các địa phương khi triển khai thực hiện.

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Khánh Hòa phản ánh trong quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã làm nứt nhà của một số hộ dân, nhưng không có chính sách đền bù, hỗ trợ, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 5/2023. Ảnh: Công Tâm

Qua giám sát cho thấy, từ năm 2023 cử tri đã kiến nghị được đền bù, hỗ trợ. Ngày 26/10/2023, UBND huyện Cam Lâm có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị giải quyết việc nhà dân ở xã Suối Dầu (trước đây là xã Suối Cát) bị nứt do thi công đường cao tốc Bắc - Nam.

Cơ quan chuyên môn của huyện cũng kiểm tra, ghi nhận bằng mắt thường có hiện tượng nứt nhà và đề nghị xử lý. Tuy nhiên, do chưa được giải quyết nên UBND huyện Cam Lâm tiếp tục nhiều lần có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị xử lý.

Sau đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có nhiều văn bản yêu cầu Doanh nghiệp dự án khẩn trương giải quyết. Nhưng đến nay, vẫn vướng mắc do các bên không thống nhất. UBND xã Suối Dầu và người dân khẳng định việc thi công gây nứt nhà, trong khi Doanh nghiệp dự án phủ nhận.

Sự việc kéo dài đến nay chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc cho người dân. Vì vậy, sau Kỳ họp thứ 9, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nhận được kiến nghị về nội dung này. Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: Media Quốc hội

Đề nghị bổ sung quy định xử phạt điểm bán xăng dầu nhỏ

Tại Kỳ họp thứ 8, cử tri đề nghị ban hành các quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân đối với điểm bán xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ (sau đây gọi tắt là điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ), thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ.

Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời cử tri, trong đó nêu rõ tại dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định số 83 đã có quy định như nội dung cử tri kiến nghị.

Tại Kỳ họp thứ 9, cử tri phản ánh trong Nghị định số 99 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí chưa có quy định xử phạt đối với điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ, đề nghị bổ sung quy định về xử phạt hành chính đối với điểm bán xăng dầu này.

Bộ Công Thương đã trả lời tiếp thu ý kiến của cử tri để nghiên cứu, bổ sung trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: Media Quốc hội

Việc đưa loại hình kinh doanh bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ nhằm tạo điều kiện để người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa được dễ dàng tiếp cận nguồn cung xăng dầu. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu các quy định để điều chỉnh loại hình kinh doanh này, tạo ra khoảng trống pháp luật gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật.

Mặc dù Bộ Công Thương nêu kiến nghị cử tri về việc quy định trách nhiệm của thương nhân đối với điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ đã được tiếp thu tại dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định số 83. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định này đã được đăng trên Cổng thông tin của Chính phủ lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân từ ngày 29/3/2024 nhưng đến nay đã hơn 18 tháng, Nghị định thay thế Nghị định số 83 vẫn chưa được ban hành.

Bên cạnh đó, qua giám sát nhận thấy trên thực tế, điểm bán sử dụng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ chỉ cần gửi thông báo đến Sở Công Thương địa phương, mà không cần xin giấy phép, nên nhiều hành vi vi phạm rất khó xử lý nếu áp dụng “máy móc” các quy định hiện hành. Do đó, ý kiến của cử tri cho rằng hệ thống pháp luật còn thiếu quy định xử phạt vi phạm riêng đối với loại hình kinh doanh này là có cơ sở.

Kiến nghị Bộ Công Thương rà soát tổng thể các quy định của pháp luật về điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Qua nhiều kỳ họp Quốc hội, cử tri nhiều địa phương cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch.

Qua giám sát cho thấy, Quyết định số 73 có hiệu lực từ ngày 15/02/2012. Mức chi quy định đã trở nên lạc hậu so với mặt bằng chi phí hiện nay, trong khi chế độ tiền lương đã nhiều lần được điều chỉnh. Cụ thể, lương cơ sở từ 830.000 đồng/tháng vào năm 2011 đã tăng lên 2.340.000 đồng/tháng vào tháng 7/2024.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Bộ đang xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp đặc thù, phụ cấp chống dịch và hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2025.

Kiến nghị Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định nêu trên để đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri...