Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền "ổ bệnh trọng"

Ngày 3/9, tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cắt bỏ u tuyến nước bọt cho 1 cụ ông 70 tuổi. Đáng nói, cụ ông có tiền sử rất nhiều lần phẫu thuật, mắc nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Bệnh nhân là ông L.Đ.V. (70 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật (cách đây một năm) và u góc hàm hai bên (cách đây 10 năm). Ông cũng mắc các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường type II và u phì đại tiền liệt tuyến.

Kết quả chụp CT cho thấy ông V. có ổ dịch áp xe tuyến nước bọt hai bên mang tai. Khối u bên phải kích thước 5x3cm, bên trái 3x2cm, di động tốt và không chèn ép các vùng lân cận hay ảnh hưởng đến chức năng hàm.

Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền "ổ bệnh" trọng. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u Warthin – một loại u lành tính nhưng dễ tái phát. Trong quá trình mổ, ê-kíp phải cẩn thận để tránh làm tổn thương dây thần kinh số VII (dây thần kinh mặt), nếu không, bệnh nhân có thể bị liệt mặt.

Bác sĩ Trần Thượng Việt – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp – Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, u tuyến mang tai (một dạng của u tuyến nước bọt) thường phát triển chậm, không đau và có thể tồn tại nhiều năm. Ngoài tuyến mang tai, còn có tuyến nước bọt dưới hàm, dưới lưỡi và các tuyến phụ khác.

Nguyên nhân bệnh chưa rõ ràng, nhưng các yếu tố nguy cơ như thay đổi gen, tiếp xúc với tia xạ và hút thuốc lá. U lành tính thường chỉ tăng kích thước nhanh khi bị nhiễm trùng, chảy máu hoặc tạo nang, gây căng tức vùng mang tai.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Việt, u tuyến nước bọt ác tính có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: liệt mặt, suy giảm thính lực, mù lòa, và có thể di căn gây tử vong.

Bác sĩ Việt nhấn mạnh, nguy cơ lớn nhất ở u lành tính là khả năng biến đổi thành u ác tính sau nhiều năm. Do vậy, người bệnh cần phẫu thuật sớm để giảm nguy cơ ung thư.

"Người dân không nên chủ quan trước những khối bất thường vùng hàm – mặt, dù không gây đau. Thăm khám và điều trị kịp thời giúp hạn chế tái phát và ngăn ngừa u ác tính. Sau phẫu thuật, cần tái khám định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh", bác sĩ Việt khuyến cáo.