Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Với mức tăng hỗ trợ đóng BHYT này, hơn 20 triệu học sinh sinh viên (HSSV) sẽ được hưởng lợi. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định trước đó, mức hỗ trợ tham gia BHYT 30% trước đây vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có đông con. Việc nâng hỗ trợ lên tối thiểu 50% từ năm học mới sẽ giảm áp lực tài chính cho phụ huynh.

Theo quy định mới, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, giảm thêm gần 253.000 đồng so với trước.

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước được hỗ trợ tăng 50% mức đóng BHYT. Ảnh minh họa Dương NGọc

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, cả nước có khoảng 20,5 triệu HSSV thuộc diện tham gia BHYT (chưa bao gồm con bộ đội, công an được cấp thẻ BHYT miễn phí). Điều này đồng nghĩa, ngay trong năm học mới, khoảng 20,5 triệu HSSV trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng BHYT.



Mức đóng BHYT của học sinh sinh viên năm học 2025-2026

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 4,3 triệu lượt HSSV đi khám chữa bệnh BHYT với số tiền được quỹ BHYT chi trả gần 1.770 tỷ đồng.

Trong đó, rất nhiều trường hợp HSSV đi khám chữa bệnh đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn. Đặc biệt, 7 tháng đầu năm 2025, có 20 em HSSV được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.

Một số trường hợp HSSV được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn như sau: Trường hợp bệnh nhân có mã thẻ HS40101299XXXXX (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) không may mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi và tổn thương cơ thể được quỹ BHYT chi trả hơn 967 triệu đồng.

Bệnh nhân mã thẻ HS47979326XXXXX (phường Lê Đại Hành, quận 11, TPHCM) bị nhiễm trùng đường hô hấp, bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 473 triệu đồng.

Bệnh nhân mã thẻ HS43636202XXXXX (xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ), bị bệnh U lympho, hội chứng động kinh và bệnh bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 452 triệu đồng;…

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp các em học sinh trên cả nước không may mắc các bệnh nặng như: nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp…với mức chi phí khám chữa bệnh cao đều đã được quỹ BHYT chi trả trong quá trình điều trị.

