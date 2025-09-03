Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 03/09/2025 09:08 GMT+7

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Diệu Linh Thứ tư, ngày 03/09/2025 09:08 GMT+7
Năm học 2025-2026, học sinh - sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ Ngân sách nhà nước.
Với mức tăng hỗ trợ đóng BHYT này, hơn 20 triệu học sinh sinh viên (HSSV) sẽ được hưởng lợi. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định trước đó, mức hỗ trợ tham gia BHYT 30% trước đây vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có đông con. Việc nâng hỗ trợ lên tối thiểu 50% từ năm học mới sẽ giảm áp lực tài chính cho phụ huynh.

Theo quy định mới, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, giảm thêm gần 253.000 đồng so với trước.

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước được hỗ trợ tăng 50% mức đóng BHYT- Ảnh 1.
Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước được hỗ trợ tăng 50% mức đóng BHYT. Ảnh minh họa Dương NGọc

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, cả nước có khoảng 20,5 triệu HSSV thuộc diện tham gia BHYT (chưa bao gồm con bộ đội, công an được cấp thẻ BHYT miễn phí). Điều này đồng nghĩa, ngay trong năm học mới, khoảng 20,5 triệu HSSV trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng BHYT.

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước được hỗ trợ tăng 50% mức đóng BHYT- Ảnh 2.
Mức đóng BHYT của học sinh sinh viên năm học 2025-2026

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 4,3 triệu lượt HSSV đi khám chữa bệnh BHYT với số tiền được quỹ BHYT chi trả gần 1.770 tỷ đồng. 

Trong đó, rất nhiều trường hợp HSSV đi khám chữa bệnh đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn. Đặc biệt, 7 tháng đầu năm 2025, có 20 em HSSV được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.

Một số trường hợp HSSV được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn như sau: Trường hợp bệnh nhân có mã thẻ HS40101299XXXXX (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) không may mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi và tổn thương cơ thể được quỹ BHYT chi trả hơn 967 triệu đồng.

Bệnh nhân mã thẻ HS47979326XXXXX (phường Lê Đại Hành, quận 11, TPHCM) bị nhiễm trùng đường hô hấp, bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 473 triệu đồng.

Bệnh nhân mã thẻ HS43636202XXXXX (xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ), bị bệnh U lympho, hội chứng động kinh và bệnh bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 452 triệu đồng;…

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp các em học sinh trên cả nước không may mắc các bệnh nặng như: nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp…với mức chi phí khám chữa bệnh cao đều đã được quỹ BHYT chi trả trong quá trình điều trị.

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Jennifer Donnelly đã dành 10 năm làm mai mối cho những người giàu nhất nước Mỹ, với mức phí có thể lên tới 500.000 USD cho mỗi cuộc tìm kiếm bạn đời.

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Làm sao hiện thực hóa? (Bài 3)

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Làm sao hiện thực hóa? (Bài 3)

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine
Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng
Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.814 đồng (mua) và 26.914 đồng (bán), tăng lần lượt 12 đồng và 32 đồng so với sáng qua.

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên
Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên

Trong dịp Quốc khánh 2/9, buôn AKô Dhông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trở thành tâm điểm thu hút du khách. Hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về “ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên” để thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của người Ê Đê.

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm
Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối.

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Công an xã Krông Năng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích
Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Quy định này được nêu tại Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành.

Tùng Dương: 'Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử'
Tùng Dương: "Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử"

Tùng Dương giành được thành công lớn khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu Tổ quốc trong dịp Đại lễ A80.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?
Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít
Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có
Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng giờ địa phương để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam
Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam; 5 cầu thủ thất nghiệp có đủ tiêu chuẩn đầu quân cho M.U; Ilkay Gundogan sắp gia nhập Galatasaray; Real Betis chính thức chiêu mộ Antony; Cristiano Ronaldo muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo.

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới
Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Ngoài các vấn đề như pháp lý, vận hành thì câu chuyện thuế trong giao dịch tài sản số cũng thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư Việt. Nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách minh bạch dễ hiểu, thậm chí ưu đãi trong giai đoạn đầu vận hành sàn tài sản số.

'Họ chiếm đóng mà không cần quân lính', Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga
"Họ chiếm đóng mà không cần quân lính", Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga

Các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga phối hợp chặt chẽ với máy bay không người lái đến mức đôi khi họ kiểm soát được các khu vực đông dân cư mà hầu như không có sự tham gia của máy bay tấn công, huấn luyện viên Lực lượng Vũ trang Ukraine Anton Cherny đưa tin trên kênh YouTube Alpha Media của Ukraine.

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc
Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc

Cây cảnh này có thân mềm, hoa màu cam rực rỡ, tán lá xanh đậm gân đỏ, khả năng nở hoa từ mùa hè đến mùa đông, nổi trội hơn hẳn trầu bà.

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới
Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới

Các sự kiện lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược của Nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh Thế giới thứ hai sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào thứ Tư, bao gồm một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng
Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có quỹ đất nông nghiệp lớn với nhiều dư địa phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh cũng nằm trong tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội
Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội

Giá xăng dầu hôm nay 3/9, thị trường dầu thô thế giới có phiên thứ 2 bật tăng rất mạnh gần 1 USD/thùng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa
Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa

Nếu ai từng đặt chân đến Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới, (trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và yêu thích những cung đường ven biển lãng mạn, thì nhất định không thể bỏ qua con đường Nguyễn Đình Chiểu -con đường sắc màu đẹp như phim đoạn chạy dọc qua bãi Đá Ông Địa, uốn lượn theo đường cong của biển Mũi Né, nơi mà hoàng hôn buông xuống cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự 'trả lương tốt' cho chính mình
Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự "trả lương tốt" cho chính mình

Nhiều thanh niên trẻ ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum) đã khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng hoa lan, trồng hoa giấy, trồng cây cảnh, trồng cây ăn quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”
Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

"Chỉ khi hiểu được giá trị của Tổ quốc, giá trị của những hy sinh và cống hiến, ta mới có thể truyền tải được cảm xúc tới những người lắng nghe mình”, NSND Lê Chức chia sẻ với Dân Việt.

Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến
Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính với các thủ tục như cấp đổi sổ đỏ, đính chính Giấy chứng nhận, tách/hợp thửa. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm quan trọng để hồ sơ được tiếp nhận thuận lợi.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)
Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)

Các chuyên gia nhận định, gợi ý của Tổng Bí thư về việc tiến tới bữa ăn miễn phí, nuôi ăn học trò thể hiện một tầm nhìn giáo dục nhân văn và tiến bộ. Giáo dục tiến bộ không chỉ dừng lại ở việc miễn học phí, mà còn phải bao quát đến việc bảo đảm dinh dưỡng, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, để các em có nền tảng phát triển toàn diện.

Vương cung thánh đường Sở Kiện ở tỉnh Ninh Bình mới, một kiến trúc cổ đẹp như thước phim châu Âu
Vương cung thánh đường Sở Kiện ở tỉnh Ninh Bình mới, một kiến trúc cổ đẹp như thước phim châu Âu
Vương cung thánh đường Sở Kiện, hay còn gọi là nhà thờ Kẻ Sở, tọa lạc tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập thuộc tỉnh Hà Nam), là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo ấn tượng và mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc tại Việt Nam.

Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov
Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov

Vxũ khí đặc biệt của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov chính là bóng bổng. 7 điểm trong 3 trận vừa qua của đội bóng áo lính mang dấu ấn đặc biệt từ những tình huống không chiến.

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết
Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Ngay từ năm 2019, trên địa bàn huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu…của tỉnh Sóc Trăng cũng đã có hộ liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa kỹ sinh vật Thăng Long nuôi cá rô phi để chế biến xuất khẩu.

Nông dân xã Bình Châu ở TPHCM (sau sáp nhập) làm giàu từ mô hình trồng rau ngon, quả ngọt , hút khách du lịch
Nông dân xã Bình Châu ở TPHCM (sau sáp nhập) làm giàu từ mô hình trồng rau ngon, quả ngọt , hút khách du lịch

Xã Bình Châu, TPHCM mới (xã Bình Châu trước sáp nhập thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ là một phong trào thi đua mà đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp người nông dân làm giàu, xây dựng cuộc sống sung túc từ mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch.

‘Khu đô thị kiểu mẫu’ Mỹ Độ Vista City ở Bắc Ninh đủ điều kiện chuyển nhượng sau rà soát
‘Khu đô thị kiểu mẫu’ Mỹ Độ Vista City ở Bắc Ninh đủ điều kiện chuyển nhượng sau rà soát

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh mới thông báo 50 lô đất tại dự án Mỹ Độ Vista City (phường Đa Mai) đã có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định giải pháp tháo gỡ vướng mắc về việc tổ chức bộ máy và nhân sự cấp xã trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM.

Dạy nghề để thoát nghèo bền vững: Làm sao để đi xa và sâu hơn? (Bài 2)
Dạy nghề để thoát nghèo bền vững: Làm sao để đi xa và sâu hơn? (Bài 2)

Các chuyên gia cho rằng, giá trị đích thực của giáo dục chỉ thực sự bền vững khi người học có thể áp dụng kiến thức vào cuộc sống, tự tin bước ra khỏi cái bóng của nghèo đói và làm chủ tương lai của chính mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả danh cảnh sát cướp tài sản; bắt khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí hỗn chiến
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả danh cảnh sát cướp tài sản; bắt khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí hỗn chiến

Giả danh cảnh sát cướp tài sản; bắt khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí hỗn chiến; tìm kiếm 3 thanh, thiếu niên mất tích dưới hồ trong lúc đi chơi lễ... là những tin nóng 24 giờ qua.

