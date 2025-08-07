Ngày 7/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan vào cuộc, kiểm tra, xử lý việc san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp và việc Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Suối Cạn bị đe dọa ngay tại trụ sở.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5/8, tại trụ sở Trạm quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, đóng tại phường Lang Biang – Đà Lạt, Lâm Đồng) thì ông Phạm Công Nguyên - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn bị một đối tượng đến đe dọa, xô đẩy.

Ông Phạm Công Nguyên (áo xanh) làm việc với người dân tại trụ sở.

Camera của trụ sở trên ghi lại, thời điểm trên, một nhóm người đi ô tô đến trụ sở trên rồi một người vào bên trong để làm việc với ông Phạm Công Nguyên. Ban đầu, người này ngồi đối diện và làm việc với ông Phạm Công Nguyên.

Sau đó, đối tượng trên tiến lại gần ông Nguyên, chửi bới, đe dọa “tao giết tụi bây luôn...”. Sau đó, người này dùng tay dúi đầu, đẩy ông Phạm Công Nguyên. Khi lực lượng trong trụ sở và người dân can thiệp thì những đối tượng trên mới rời đi.

Được biết, vụ việc xuất phát liên quan đến vụ việc san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 227A, phường Lang Biang - Đà Lạt, lâm phần do Ban QLRPH Đa Nhim quản lý.

Đối tượng tiến lại gần lăng mạ, đe dọa và định đánh ông Phạm Công Nguyên.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với UBND phường Lang Biang – Đà Lạt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ vụ việc vi phạm san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp và đe dọa, xô đẩy cán bộ quản lý bảo vệ rừng tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an phường Lang Biang – Đà Lạt điều tra, xác minh vụ việc. Nếu đủ điều kiện thì khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.