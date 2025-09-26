Hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: PV

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Trương Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo phường Mũi Né cùng 80 đại biểu đại diện cho 1.598 hội viên nông dân toàn phường Mũi Né.

Đại hội Hội Nông dân phường Mũi Né đã đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua và thảo luận, đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Hội Nông dân phường Mũi Né, trong thời gian qua Hội đã tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội Nông dân phường Mũi Né đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Nhiều hội viên nông dân đã san sẽ, giúp hội viên vay vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Qua đó, đã có 38 hội viên được vay và 996 hộ nông dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với số tiền trên 36,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ngọc Hân

Theo Hội Nông dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Hội Nông dân phường Mũi Né phấn đấu 100% hộ hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa và có ít nhất 90% đạt gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó là xây dựng tổ bảo vệ môi trường và tổ bảo vệ an ninh trật tự; hàng năm có từ 40% hội viên nông dân trở lên đăng ký phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi và đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Đoàn kết nông dân, làm nòng cốt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trương Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Hội Nông dân phường Mũi Né cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, sáng tạo.

Ông Trương Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Hân

Song song đó là phát huy vai trò của các mô hình câu lạc bộ để tập hợp, đoàn kết nông dân, làm nòng cốt phát triển các phong trào nông dân.

Ông Trương Văn Tùng cũng đề nghị Hội Nông dân phường Mũi Né tích cực hỗ trợ nông dân xây dựng các thương hiệu sản phẩm, quan tâm thương hiệu sản phẩm OCOP thế mạnh của địa phương và hỗ trợ các sản phẩm của nông dân tham gia các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó là tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, ứng dụng công nghệ số.

Đồng thời, tăng cường dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Các vị đạ biểu, lãnh đạo tham quan gian hàng OCOP do nông dân phường Mũi Né tỉnh Lâm Đồng sản xuất. Ảnh: PV



Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Mũi Né, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Chí Tạo được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Mũi Né nhiệm kỳ 2025 - 2030.

