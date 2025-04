Ngày 26/4, Công an phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM đã lập hồ sơ, xử lý đối với đối tượng lái xe máy đi ngược chiều, chặn đầu ô tô sau đó cầm hung khí, hăm dọa, đập bể kính xe trên đường Phạm Văn Đồng.

Thanh niên đi xe máy ngược chiều, chặn ô tô rồi cầm hung khí hăm dọa tài xế

Như Dân Việt đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên đi xe máy ngược chiều trên đường, sau đó chặn trước ô tô đang đi đúng chiều rồi cầm vật nhọn đe dọa tài xế gây xôn xao.

Video ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: MXH

Trong 1 đoạn clip do camera hành trình của ô tô ghi lại, tài xế điều khiển xe trên đường Phạm Văn Đồng. Khi đang đi trên đường này thì phát hiện 1 thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều trong làn ô tô.

Nam tài xế ô tô cho xe chạy chậm lại thì bị thanh niên đi xe máy chặn xe trước đầu ô tô. Người này cầm theo vật nhọn (nghi là dao) đến hăm dọa nam tài xế.

Ở một đoạn clip khác được cho là nam tài xế ghi lại, thanh niên này sau khi cầm vật nhọn đến hăm dọa tài xế rồi dùng chân đạp mạnh vào kính ô tô.

Sau đó, đối tượng đập phá cửa kính ô tô. Do quá sợ hãi, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, tông ngã chiếc xe máy của đối tượng để tiếp tục cho xe chạy.

Theo hình ảnh từ camera, sự việc được cho xảy ra vào khoảng 1h51 ngày 24/4 trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đội CSGT Hàng Xanh – Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường 3, quận Gò Vấp, Phòng CSHS Công an TP.HCM truy xét và mời đối tượng lên trụ sở làm việc ngay sau đó.