Lần đầu tiên, một bệnh nhân bị đột quỵ được cấp cứu thành công ngay tại Côn Đảo

Cấp cứu ngay tại Côn Đảo, đảm bảo giờ vàng cứu người bệnh bị đột quỵ

Chiều 17/10, Sở Y tế TP.HCM thông tin bệnh nhân là anh T.V.K, 34 tuổi. Hai ngày vừa qua, bệnh nhân bị đau đầu âm ỉ vùng thái dương phải. Đến 7h30 ngày 17/10, bệnh nhân đột ngột ngã, yếu tay chân bên trái, méo miệng, được đưa vào khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Lúc này, BS CKI. Huỳnh Minh Triết (Khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115), người đang thực hiện nhiệm vụ luân phiên triển khai Đơn vị Đột quỵ tại đảo, đã nhanh chóng chẩn đoán nghĩ đến đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất.

Sau khi được điều trị ngay tại Côn Đảo, bệnh nhân bị đột quỵ đã hồi phục. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Diễn tiến bệnh trở nên nghiêm trọng chỉ sau 40 phút nhập viện. Bệnh nhân có dấu hiệu liệt mặt, nói đớ, sức cơ tay chân giảm rõ rệt, thang điểm đánh giá mức độ đột quỵ (NIHSS) tăng vọt từ 2 lên 12 điểm.

Trong "giờ vàng" cấp cứu, kết quả chụp CT-scan sọ não của bệnh nhân đã được gửi khẩn cấp qua hệ thống PACS về Bệnh viện Nhân Dân 115. Các chuyên gia Bệnh lý Mạch máu não tại đất liền, gồm PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Thắng (Trưởng khoa) và ThS.BS. Phạm Nguyên Bình (Phó khoa), đã hội chẩn khẩn cấp từ xa.

Sau khi xác định bệnh nhân nhồi máu não cấp không xuất huyết nội sọ, đủ điều kiện, các chuyên gia đã thống nhất chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA) cấp cứu – một phương pháp điều trị quyết định sự sống còn và khả năng phục hồi của bệnh nhân đột quỵ.

Ngay lập tức, BS Triết và BS CKII. Nguyễn Thị Thanh Trúc (Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bình Dân) đã tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết (đã được BV Nhân Dân 115 hỗ trợ cung cấp trước đó).

Sau khi được truyền thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân tỉnh táo, sức cơ tay chân cải thiện rõ rệt, NIHSS giảm từ 12 xuống còn 6 điểm. Khi kết thúc liệu trình, anh K. gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn liệt mặt nhẹ, sức cơ tay chân bên trái đạt 5/5, thang điểm NIHSS giảm xuống chỉ còn 1 điểm.

Ca can thiệp điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch thành công này đã khẳng định hiệu quả vượt trội của việc ứng dụng hội chẩn từ xa và sự phối hợp chuyên môn kịp thời giữa Bệnh viện Nhân dân 115 cùng các bác sĩ luân phiên tại Côn Đảo. Điều này giúp bệnh nhân tại đảo xa có cơ hội tiếp cận điều trị "giờ vàng" tương đương các bệnh viện tuyến đầu.

Sở Y tế TP.HCM đã đánh giá cao và hoan nghênh Bệnh viện Nhân Dân 115 về việc triển khai thành công Đơn vị Đột quỵ ngay tại Côn Đảo, hoàn thành thêm một nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình luân phiên các bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại đảo.