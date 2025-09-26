Lần thứ hai, Ủy ban châu Âu đề xuất hoãn áp dụng Quy định về chống phá rừng

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, ngày 23/9, Ủy ban Châu Âu đưa ra đề xuất hoãn áp dụng Quy định về EUDR theo kế hoach sẽ được triển khai từ 30/12/2025 đối với doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng từ 30/6/2026. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã lần thứ hai đưa ra đề xuất hoãn áp dụng.

Nguyên nhân chính của việc trì hoãn là hệ thống công nghệ thông tin của EU chưa đủ năng lực tiếp nhận và xử lý khối lượng dữ liệu lớn mà các doanh nghiệp và quốc gia thành viên cần cung cấp. Nếu thực hiện ngay theo kế hoạch, hệ thống có thể quá tải, gây gián đoạn cho chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại.

EU tính toán và dự báo hàng năm sẽ có khoảng 100 triệu doanh nghiệp sẽ đăng ký dữ liệu thông tin theo các tiêu chí và quy định về EUDR lên hệ thống thông tin EU. Tuy nhiên, thực tế số lượng doanh nghiệp đăng ký lê hệ thống có thể gấp 10 lần so với tính toán ban đầu của EU. Từ đó dẫn đến hệ thống công nghệ thông tin của EU bị quá tải.

Bên cạnh đó, nội bộ khối EU nhiều thành viên EU cũng ủng hộ việc hoãn triển khai quy định này. EU cũng chịu áp lực lớn từ nhiều đối tắc thương mại lớn như Hoa Kỳ, Brazil, các nước xuất khẩu khác về việc đề nghị EU hoãn triển khai quy định này.

Ngày 22/5/2025, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố danh sách phân loại rủi ro quốc gia theo EUDR, theo đó EU phân loại các nước xuất khẩu và kể cả các nước thành viên EU theo 3 cấp: rủi ro cao, rủi ro tiêu chuẩn và rủi ro thấp. Tuy nhiên, trong Quốc hội EU, nhiều nhóm nghị sỹ đã vận động đề nghị EU bổ sung Nhóm các nước “”không rủi ro” và chưa thành công, hiện nạy các nhóm Nghị sỹ EU vẫn tiếp tục theo đuổi đề xuất này.

Quyết định đề xuất lùi thời hạn áp dụng EUDR của EC lần thứ 2 này vẫn phải được Hội đồng và Nghị viện châu Âu phê duyệt. Trong thời gian tới, việc hoãn áp dụng quy định EUDR được kỳ vọng sẽ giúp EU và các bên liên quan có thêm thời gian để điều chỉnh hệ thống, làm rõ các yêu cầu kỹ thuật và giảm rủi ro đối với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân, tỉnh Lâm Đồng thu hoạch cà phê của gia đình. Ảnh: Văn Long

Theo hệ thống phân loại quốc gia theo mức độ rủi ro trong khuôn khổ EUDR của EU công bố, Việt Nam được xếp vào nhóm “rủi ro thấp". Điều này đồng nghĩa với việc hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang EU sẽ được áp dụng các yêu cầu thẩm định kỹ lưỡng đơn giản hơn, giúp giảm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp.

Quy định nêu trong EUDR, yêu cầu các nhà sản xuất xuất khẩu hàng hóa như đậu nành, thịt bò và dầu cọ vào thị trường EU phải chứng minh rằng sản phẩm của họ không gây ra tình trạng phá rừng. Chính sách này được thiết lập nhằm giảm thiểu 10% tình trạng phá rừng toàn cầu do tiêu dùng nhập khẩu của châu Âu gây ra.

Theo đó, Việt Nam có 3 mặt hàng là cà phê, gỗ và cao su. Các mặt hàng này khi xuất khẩu vào EU sẽ phải tuân thủ EUDR.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,2 triệu tấn và 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 3 quốc gia khối EU là Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Italia tăng 51,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 60,8%.

Đối với xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng đầu năm 2025 đạt 11,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhất ở thị trường Tây Ban Nha với mức tăng 37,4%.