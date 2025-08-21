Lạng Sơn mưa lớn khiến 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở, ngập nước và hơn 500 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng

Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong ngày 21/8 đã khiến các xã: Hữu Liên, Hữu Lũng, Tân Thành, Bắc Sơn, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Yên Bình, Nhất Hòa… tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến giao thông và đời sống người dân.

Đã có 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập nước.

Đến chiều tối ngày 21/8 lượng mưa đã giảm, nhưng đã có 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập nước, trong đó có 2 hộ bị đất đá sạt trực tiếp vào nhà và 57 nhà bị sạt lở phía sau. Về nông nghiệp, khoảng 315 ha lúa và 186 ha hoa màu đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Mưa lũ cũng gây ra 38 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông với khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.000 m³, cùng nhiều cầu và đoạn đường bị ngập cục bộ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở những vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời 15 hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cao, không đảm bảo an toàn, sẵn sàng phương án di dân khi có yêu cầu.

Nhiều gia đình đã phải di dời tài sản.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các địa phương, cơ quan chức năng liên quan chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống mưa lũ, sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Các địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình, bố trí lực lượng canh gác tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, cắm biển, lập rào chắn tại các vị trí cầu ngầm qua sông, suối, khu vực nguy cơ sạt lở đất đá, không cho người dân qua lại cho đến khi đủ điều kiện an toàn.

Đặc biệt, người dân không chủ quan, lơ là trước thiên tai, kê cao tài sản, di dời đến nơi ở an toàn theo yêu cầu của cơ quan chức năng.