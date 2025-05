'Lao thẳng xuống từ độ cao lớn': Ukraine thừa nhận lý do hệ thống phòng không bị Nga chọc thủng

Các mảnh vỡ của máy bay không người lái Shahed-136 (Nga gọi là Geran 2) tại Kiev ngày 24 tháng 8 năm 2023. Ảnh Getty





Trong bối cảnh Nga đẩy mạnh sản xuất UAV để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, đêm 26/5 đã ghi nhận vụ tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ khi chiến tranh toàn diện giữa 2 nước bùng nổ, với 355 chiếc loại Shahed (UAV cảm tử do Iran sản xuất) cùng các thiết bị đánh lừa radar.

Theo ông Ihnat, chiến thuật mới của Nga là phóng UAV ở độ cao trên 2km, liên tục thay đổi đường bay, sau đó "lao thẳng xuống mục tiêu từ độ cao lớn".

“Ở độ cao này, chúng dễ bị radar phát hiện hơn, nhưng lại nằm ngoài tầm bắn của súng bộ binh, súng máy hạng nặng và các đơn vị phòng không cơ động”, ông Ihnat giải thích.

Ngoài ra, quân đội Nga còn thực hiện các đợt tấn công đồng thời theo nhóm, nhắm vào cùng một khu vực hoặc mục tiêu, đồng thời sử dụng mồi bẫy mô phỏng UAV mang tên Parodiya nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Ông Ihnat cho biết, trong các cuộc tấn công gần đây của Nga, khoảng 60% là UAV tấn công thật sự, còn lại 40% là mồi bẫy Parodiya nhằm đánh lừa radar và tiêu hao tên lửa đánh chặn của Ukraine.

Nga hiện đang sử dụng Shahed do Iran sản xuất và các phiên bản sao chép nội địa mang tên Geran, với mục đích gây nhiễu loạn hệ thống phòng không Ukraine bằng chiến thuật “bầy đàn”, tạo điều kiện cho các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có sức phá hủy cao xuyên thủng hàng rào phòng thủ của Ukraine.

Theo một báo cáo trước đó của The Economist, Nga đang sử dụng các bot điều khiển UAV qua ứng dụng Telegram, giúp cung cấp dữ liệu bay và hình ảnh theo thời gian thực cho các kỹ thuật viên điều khiển từ xa. Cơ chế điều khiển mới này bị lộ khi một ghi chú được giấu bên trong UAV Nga bị rơi. The Economist cho rằng, hành động này là do một kỹ thuật viên Nga "có cảm tình với Ukraine" tạo ra.

Trong khi đó, lưới phòng không của Ukraine đang bị kéo căng đến giới hạn, do viện trợ phòng không từ phương Tây ngày càng cạn kiệt. Một nguồn tin ẩn danh nói với tờ Le Monde rằng, Ukraine đã hết đạn cho hai hệ thống phòng không SAMP/T, trong khi hệ thống Crotale tầm ngắn đã không được bổ sung tên lửa mới suốt 18 tháng qua.

Số lượng tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ còn lại ở Ukraine – vốn là công cụ chủ chốt để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga – vẫn chưa được tiết lộ, trong bối cảnh chính quyền Trump chưa phê duyệt thêm gói viện trợ quân sự nào mới.