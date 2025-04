Ngày 9/4, lãnh đạo Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt: "Đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý vụ việc tài xế xe tải dùng gậy ba khúc dọa đánh người đi xe máy sau cự cãi về giao thông xảy ra ngày 6/4 tại ngõ 10, đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh".

Theo thông tin từ Công an phường Bắc Hà, vào khoảng 9h30' sáng ngày 6/4, ông Nguyễn Xuân P. (SN 1970, trú tại phường Bắc Hà) khi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 75F5 – 7010 đã di chuyển trên ngõ 10, đường Xuân Diệu.

Khi đến gần trước số nhà 10, ông phát hiện xe tải mang biển số 37C – 527.00 của ông Võ Thế S. (SN 1970, trú phường Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) và xe bán tải của tài xế Lưu Quang L. (SN 1989, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đang đỗ chắn ngang đường. Thấy lối đi bị chắn, ông P. nhắc hai tài xế nhường đường.

Tài xê ô tô ở Hà Tĩnh cầm hung khí tấn công người điều khiển xe máy khi bị anh này phàn nàn góp ý. Ảnh:PV

Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Tài xế Võ Thế S. đã lấy gậy ba khúc từ trên xe tải và đe dọa ông P., thậm chí dùng gậy gõ vào phần mũ bảo hiểm của người đi xe máy. Rất may, sự việc không đi quá xa nhờ sự can ngăn kịp thời của những người xung quanh.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Bắc Hà phối hợp với Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) đã triệu tập ông Võ Thế S. và ông Nguyễn Xuân P. lên làm việc. Qua xác minh ban đầu, công an xác định hành vi của tài xế Võ Thế S. là sai khi sử dụng gậy ba khúc đe dọa người khác, đồng thời kết luận cả hai tài xế đã vi phạm quy định về dừng đỗ xe.

Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) làm việc với tài xế Võ Thế S. và Lưu Quang L. Ảnh:PV

Tài xế Võ Thế S. đã thừa nhận hành vi dùng gậy ba khúc đe dọa là sai, tuy nhiên ông P. xác nhận rằng mình không bị thương và không yêu cầu giám định thương tích. Do đó, ông P. không yêu cầu bồi thường hay xử lý tài xế.

Công an phường Bắc Hà đã lập hồ sơ vụ việc và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, đặc biệt là hành vi tàng trữ và sử dụng gậy ba khúc của ông Võ Thế S.

Trường hợp vi phạm dừng đỗ xe, Đội CSGT số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Võ Thế S. và Lưu Quang L. Theo quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP, hành vi vi phạm này có mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.