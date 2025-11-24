Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 24/11/2025 11:20 GMT+7

LĐBĐ Indonesia "chấm" xong người thay HLV Patrick Kluivert

Minh Chí Thứ hai, ngày 24/11/2025 11:20 GMT+7
Theo một số nguồn tin, LĐBĐ Indonesia (PSSI) gần như chắc chắn sẽ bổ nhiệm HLV Timur Kapadze vào vị trí HLV trưởng ĐT Indonesia.
Timur Kapadze sắp dẫn dắt ĐT Indonesia?

Quyết định này nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông khu vực, bởi HLV Timur Kapadze không chỉ là chiến lược gia giàu kinh nghiệm mà còn là người góp công lớn trong giai đoạn thành công nhất của bóng đá Uzbekistan hiện nay.

HLV Kapadze được đánh giá là cái tên gắn liền với hàng loạt thành tích mang tính lịch sử của bóng đá Uzbekistan. Trong vai trò HLV trưởng đội U23 và ĐTQG Uzbekistan, ông đã giúp bóng đá nước này ghi dấu ấn đậm nét ở nhiều đấu trường lớn. Nổi bật nhất là việc đội Olympic Uzbekistan lần đầu tiên đoạt vé dự Thế vận hội Paris 2024, đồng thời U23 Uzbekistan lọt vào chung kết giải U23 châu Á 2024.

HLV Kapadze chuẩn bị dẫn dắt ĐT Indonesia. Ảnh: AFC.

Ở cấp độ ĐTQG, HLV Kapadze cùng các học trò giành chức vô địch cúp Trung Á 2025 và đặc biệt là đưa Uzbekistan lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026 - thành tích được xem là cột mốc vĩ đại của bóng đá Trung Á.

Tuy nhiên, sau chiến tích giành vé dự World Cup 2026, LĐBĐ Uzbekistan bất ngờ bổ nhiệm Fabio Cannavaro làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đưa Timur Kapadze xuống vị trí trợ lý. Quyết định gây tranh cãi này khiến Kapadze quyết định chia tay đội tuyển để tìm kiếm thử thách mới, mở ra cơ hội cho Indonesia tiếp cận và đàm phán thành công với nhà cầm quân tài năng.

Đối với Indonesia, việc lựa chọn HLV Kapadze đến vào thời điểm đội tuyển vừa trải qua giai đoạn khó khăn khi không đạt kỳ vọng cùng HLV Patrick Kluivert, trong khi mối quan hệ với HLV Shin Tae-yong trở nên phức tạp và khó hàn gắn. PSSI vì thế đã ưu tiên tìm kiếm một HLV có năng lực chứng minh bằng thành tích thực tế, hiểu rõ bóng đá châu Á và có khả năng xây dựng lối chơi gắn kết. Timur Kapadze đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó.

Sự xuất hiện của HLV Timur Kapadze được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới, giúp đội tuyển Indonesia thi đấu gắn kết, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Với kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ và ĐTQG Uzbekistan ở nhiều đấu trường lớn, HLV Kapadze hứa hẹn sẽ đóng góp đáng kể vào hành trình nâng tầm sức mạnh của bóng đá Indonesia, hướng tới các mục tiêu dài hạn tại ASEAN Cup, Asian Cup và xa hơn là giấc mơ World Cup.

