Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam làm khách trước ĐT Lào: Nguyễn Xuân Son dự bị

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 2 tại bảng bảng F, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 với 9 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Malaysia 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Vì vậy, muốn nuôi hy vọng giành vé dự VCK, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải đánh bại ĐT Lào.

Ở trận này, HLV Kim Sang-sik quyết định cất tiền đạo Nguyễn Xuân Son trên ghế dự bị. Trấn giữ khung thành là Đặng Văn Lâm. Bộ ba hậu vệ gồm Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Cao Pendant Quang Vinh.



Các cầu thủ đá chính và dự bị của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

5 cái tên nơi hàng tiền vệ ĐT Việt Nam gồm Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Văn Đô và Lê Phạm Thành Long. Nguyễn Quang Hải thi đấu ngay sau tiền đạo cắm Nguyễn Tiến Linh.

Đội hình xuất phát trận Lào vs ĐT Việt Nam:

ĐT Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong.

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Văn Đô, Tiến Linh.