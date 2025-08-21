Bộ GDĐT trưa 20/8 cho biết lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025, sẽ lọc ảo thêm 4 lần nữa, sau 6 lần như dự kiến ban đầu. Lý do là năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng không còn xét tuyển sớm. Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8, các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn từ 17h chiều cùng ngày.

Nhiều trường đại học lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025. Ảnh minh họa: G.K

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường, thí sinh có thể tham khảo sau đây.