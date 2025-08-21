Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Bộ GDĐT trưa 20/8 cho biết lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025, sẽ lọc ảo thêm 4 lần nữa, sau 6 lần như dự kiến ban đầu. Lý do là năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng không còn xét tuyển sớm. Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8, các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn từ 17h chiều cùng ngày.
|Trường
|Lịch công bố điểm chuẩn 2025 dự kiến
|Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
|16h ngày 22/8
|Học viện Ngân hàng
|16h ngày 22/8
|Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
|16h ngày 22/8
|Trường Đại học CMC (Hà Nội)
|16h ngày 22/8
|Trường Đại học Kinh tế quốc dân
|16h56 ngày 22/8
|Trường Đại học Thương mại
|17h ngày 22/8
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|17h ngày 22/8
|Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|Trước 17h ngày 22/8
|Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội
|Trước 17h ngày 22/8
|Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
|Sau 17h ngày 22/8
|Trường Đại học Công thương TP.HCM
|18h ngày 22/8
|Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
|19h30 ngày 22/8
|Trường Đại học Tài chính - Marketing
|19h30 ngày 22/8
|Học viện Hàng không Việt Nam
|Tối 22/8
|Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Điện lực
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Mở Hà Nội
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Văn Lang (TP.HCM)
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Giao thông vận tải
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Văn hóa TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Nha Trang
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|Ngày 22/8
|Học viện Tài chính
|Ngày 22/8
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Ngoại thương
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Sao Đỏ
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Hùng Vương
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Tân Trào
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Y dược TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Y Hà Nội
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Thủ Dầu Một
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Hà Nội
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Văn Hiến
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Mở TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Thái Bình Dương
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Khoa học Sức khỏe TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Sài Gòn
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Gia Định
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Hoa Sen
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Dược Hà Nội
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Thủy lợi
|Ngày 22/8
|Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|Ngày 22/8
Lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại và dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 năm nay đang là thông tin đang được nhiều thí sinh quan tâm.