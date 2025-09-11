Chủ đề nóng

Lịch nghỉ Tết 2026 của học sinh TP.HCM có thể kéo dài 2 tuần

Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 11/09/2025 10:52 GMT+7
Mới đây, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết lịch nghỉ lễ của học sinh TP.HCM năm nay có thể sẽ kéo dài đến 2 tuần.
Tại buổi góp ý xây dựng hoạt động giáo dục trong nhà trường diễn ra vào ngày 10/9, ông Hồ Tấn Minh cho thông tin Sở dự kiến sẽ đề xuất học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, để tránh trường hợp thay đổi vào phút chót như các năm trước nên năm nay cũng như các địa phương khác, trong khung thời gian năm học, lịch nghỉ Tết sẽ theo quy định.

Dự kiến lịch nghỉ Tết 2026 của học sinh TP.HCM có thể kéo dài 2 tuần. Ảnh: N.M

“Sở sẽ nghiên cứu đề xuất lịch nghỉ Tết sao cho trọn tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần", ông Minh thông tin.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết, năm nay, khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GDĐT quy định rõ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy. Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán phải chờ văn bản của UBND thành phố. Tuy nhiên, các trường có thể chủ động sắp xếp kế hoạch miễn sao đảm bảo đủ số tuần thực học theo quy định.

Năm học 2025-2026 tại TP.HCM quy định học sinh khối 1, 9, 12 tựu trường sớm vào ngày 20/8, các khối còn lại tựu trường ngày 25/8, và lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5/9/2025. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026, toàn bộ năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026, với tổng thời gian thực học là 35 tuần.

Cũng tại buổi họp, ông Hồ Tấn Minh cho biết đang xin ý kiến Giám đốc Sở GDĐT ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025-2026.
Theo đó, dự kiến buổi sáng sẽ không bắt đầu trước 7h và cũng không có tiết nào bắt đầu sau 8h. Tức là từ 7h đến 8h là khoảng thời gian để các trường sắp xếp nội dung, ổn định nề nếp. Buổi trưa không kết thúc trước 10h30, còn buổi chiều không kết thúc trước 16h30.


