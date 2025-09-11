Các bị cáo được áp giải đến phiên tòa sáng nay. Ảnh: AT

Ngày 11/9, TAND TP.HCM đang diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ca sĩ Lê Quốc Kháng (44 tuổi). Trong vụ án, bị cáo bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng từ một phụ nữ, hứa hẹn "chạy án" cho người thân của bà này.

Theo cáo trạng, Lê Quốc Kháng, được biết đến với nghệ danh Quốc Kháng, đã tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ để tạo lòng tin. Vào tháng 3/2024, thông qua người quen, Kháng đã gặp bà Lê Thị Mỹ Châu. Tin tưởng vào mối quan hệ rộng của Kháng, bà Châu đã nhờ người này "chạy án" cho em là Thái Khắc Hoàng, một bị can trong vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Kháng sau đó đã liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam, khi đó là một cựu cán bộ công an, để tìm cách lo lót. Kháng nhận tài liệu về vụ án từ bà Châu và chuyển cho Nam qua Zalo. Nam khẳng định mình quen thân với điều tra viên thụ lý vụ án, và đồng ý giúp đỡ với yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định, với chi phí 200 triệu đồng.

Để thuyết phục bà Châu, Kháng đã cam kết chắc chắn sẽ giúp Thái Khắc Hoàng được tại ngoại với giá 7 tỷ đồng. Bà Châu đã đồng ý và hai lần giao tiền cho Kháng. Lần thứ nhất, vào ngày 16/5/2024, Kháng nhận 1 tỷ đồng tại nhà bà Châu. Sau đó, Kháng đã đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục hợp đồng thuê luật sư.

Lần thứ hai, ngày 21/5/2024, Kháng tiếp tục nhận 6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Kháng nhắn tin cho Nam và đưa thêm 100 triệu đồng để nhờ Nam giúp gia đình bà Châu được thăm gặp Thái Khắc Hoàng. Kháng còn chuyển khoản 30 triệu đồng để trả hóa đơn ăn uống cho Nam.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày, Thái Khắc Hoàng vẫn không được tại ngoại như hứa hẹn. Khi bà Châu yêu cầu gặp mặt, Nam và Kháng đều đưa ra lời hứa suông và sau đó trốn tránh, chặn mọi liên lạc. Nhận thấy mình bị lừa, bà Châu đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Cả Nam và bà Châu sau đó cũng bị khởi tố và bắt tạm giam.

Trong quá trình điều tra, Lê Quốc Kháng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Kháng cho biết, dù không có khả năng "chạy án", nhưng do tin tưởng vào lời hứa của Nam, Kháng đã đưa ra cam kết với bà Châu. Kháng dự tính sẽ đưa cho Nam khoảng 6 tỉ đồng, còn lại sẽ hưởng phần chênh lệch.

Số tiền 7 tỷ đồng nhận từ bà Châu, Kháng chỉ đưa cho Nam 480 triệu đồng. Phần lớn số tiền còn lại, hơn 6,3 tỷ đồng, Kháng đã sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân, chuộc xe ô tô đã cầm cố và hiện không còn khả năng chi trả.