Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026: Dấu hỏi cho các đội Hạng Nhất

Trận đấu sớm nhất, cũng là trận “derby hạng Nhất” đầu tiên diễn ra vào chiều T6 (12/9) tại sân Bà Rịa giữa CLB TP.HCM (tên gọi mới của Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đồng Tháp. Điều thú vị ở chỗ, cái tên CLB TP.HCM của CLB thi đấu tại V.League mùa trước (nay đã đổi tên thành CLB Công an TP.HCM) được trao lại thay thế cho Bà Rịa - Vũng Tàu (sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM), đồng thời ban lãnh đạo đội bóng cũng đã thành công khi thuyết phục HLV Nguyễn Minh Phương tiếp tục dẫn dắt. “Bình mới”, nhưng “rượu” cũng không hẳn là cũ khi ngoài lực lượng nòng cốt của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, CLB TP.HCm đã có thêm một số tân binh. Trong khi ấy, đối thủ của họ – Đồng Tháp, dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình, gần như không có thay đổi đáng kể nào, nên hoàn toàn tạo nên 1 trận đấu cân bằng với đối thủ.

3 trận tiếp theo diễn ra vào ngày thứ 7 (13/9)

Tại sân Long An, đội chủ nhà sẽ tiếp đón Quy Nhơn United – tên gọi mới của Quy Nhơn Bình Định (cũng là lần đổi tên thứ 4 trong vòng 5 năm qua), đội bóng vừa rớt từ V.League xuống Hạng Nhất sau mùa giải 2024/2025. Trước đó, giới mộ điệu bóng đá nước nhà từng lo thay cho số phận của đội bóng đất Võ sau khi tỉnh Bình Định sáp nhập vào Gia Lai. Nhưng với sự tương trợ kịp thời của các đối tác (trong đó có sự hỗ trợ lực lượng từ HAGL sau khi nhiều cầu thủ của Quy Nhơn Bình Định trước đây ra đi), “thương hiệu” Quy Nhơn đã được duy trì để tiếp tục thi đấu trong hệ thống chuyên nghiệp. Như vậy, Quy Nhơn United sẽ không chỉ mới về cái tên mà mới cả về lực lượng tham dự giải, một ẩn số thật sự thú vị. Điều đáng chú ý hơn là lá thăm run rủi cho thầy trò HLV Trịnh Trịnh Duy Quang gặp Long An – đội bóng cũng nhận được sự tương trợ của HAGL từ mùa trước. Thật khó đánh giá tương quan cặp đấu này khi họ chưa đối đầu nhau!

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026

Một bất ngờ khá thú vị ở giải năm nay là sự hiện diện của cái tên Xuân Thiện Phú Thọ – đội vừa hoàn tất thủ tục chuyển giao từ Gia Định FC (mới từ hạng Nhì lên). Chỉ mới vài ngày trước đó, toàn bộ lực lượng Gia Định FC cũ di chuyển ra miền đất Tổ để tập luyện. Với thời gian chuẩn bị quá gấp gáp trước mùa giải mới, Xuân Thiện Phú Thọ khó có khả năng tạo nên bất ngờ trước một Ninh Bình FC đang dẫn đầu V.League.

Tại sân Thanh Hóa sẽ diễn ra trận đấu giữa 2 đại biểu của V.League là Đông Á Thanh Hóa và HAGL, cũng là các đội đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng tại LPBank V.League mùa này sau 3 lượt trận đầu (cùng chỉ có 1 điểm). Vấn đề của Đông Á Thanh Hóa còn đáng ngại hơn với vụ việc liên quan tới bầu Đoan trong thời gian qua chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần toàn đội. Dù lãnh đạo tỉnh cũng như CLB đã thể hiện quan điểm sẽ giúp đội bóng vượt qua sóng gió, nhưng vẫn khó tránh cảm giác bấp bênh nhất thời. Cũng bởi vậy, lợi thế sân nhà có lẽ chỉ mang tính “lý thuyết” trong trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” này mà thôi.

5 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày Chủ Nhật (14/9)

Tại sân Thống Nhất, 2 tân binh khác của giải hạng Nhất là Đại học Văn Hiến và Bắc Ninh FC sẽ đối đầu nhau, thu hút nhiều sự chú ý. Họ đều là những cái tên hoàn toàn xa lạ với đấu trường bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Nhưng cũng vì vậy, họ sẽ cùng dồn sức vào màn ra mắt mang ý nghĩa lịch sử trong tiến trình phát triển của CLB mình. Xét về lực lượng, đội khách được đánh giá cao hơn khi có sự bổ sung khá nhiều gương mặt từng thi đấu tại các sân chơi chuyên nghiệp. Có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh và nhiều doanh nghiệp mạnh, với sự cố vấn của HLV Park Hang-seo cũng như sự dẫn dắt của HLV Foiani (người Brazil, từng là HLV trưởng của CLB CAHN), Bắc Ninh FC được dự đoán sẽ là 1 trong các ứng cử viên đầy tham vọng tại giải hạng Nhất mùa này.

Trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn được đánh giá cao hơn khi gặp Quảng Ninh – tân binh của giải hạng Nhất mùa này. Sau trận thua ngay ở vòng đầu tiên của V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kịp xốc lại tinh thần để liên tiếp giành 2 chiến thắng, cho thấy sự ổn định khá cao, dù được dẫn dắt bởi tân HLV Nguyễn Công Mạnh và đã mất đi một số trụ cột. Ở phía bên kia, sau khi giành tấm vé thăng hạng, đội bóng đất Mỏ đã kịp thời bổ sung một số cầu thủ chất lượng, trong đó mời lại các tên tuổi từng 1 thời gắn bó với CLB Than Quảng Ninh trong quá khứ như Nghiêm Xuân Tú hay Mạc Hồng Quân. Nói cách khác, thực lực của Quảng Ninh được cho là có thể “chơi được” ở giải hạng Nhất, nhưng nếu so sánh với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì đương nhiên vẫn bị đánh giá là ở “cửa dưới”.

Tương tự là cặp đấu SHB Đà Nẵng – CLB Thanh niên TP.HCM tại sân Hòa Xuân. Tại V.League mùa này, SHB Đà Nẵng đã để thua 2 trận (hòa trận còn lại), xếp trong nhóm 4 đội cuối bảng. Dù vậy, nếu đánh giá về chất lượng đội hình thì thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn hơn hẳn khi so sánh với CLB Thanh Niên TP.HCM (tên gọi mới của CLB Trẻ TP.HCM). Việc được thi đấu tại sân nhà cũng sẽ giúp tạo thêm lợi thế để đội bóng sông Hàn tự tin áp đặt thế trận.

Cuộc đọ sức giữa Trường Tươi Đồng Nai (tên gọi mới của Trường Tươi Bình Phước) và Becamex TP.HCM (mùa trước là Becamex Bình Dương) tại sân Bình Phước có lẽ là cặp đấu giữa 1 đội Hạng Nhất và 1 đội V.League có độ cân bằng cao nhất. Trên một chừng mực nào đó, việc từ chối lên hạng V.League (sau khi Quảng Nam bỏ giải) đã cho thấy phần nào quyết tâm đi những bước chắn chắn của Trường Tươi Đồng Nai. Mục tiêu thăng hạng đã được lãnh đạo tỉnh cũng như CLB nêu ra trong lễ xuất quân. Tân HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng cũng chính là người từng dẫn dắt Ninh Bình FC giành tấm vé thăng hạng ở mùa giải trước. Với dàn cầu thủ chất lượng cao cộng thêm lợi thế sân nhà, Trường Tươi Đồng Nai không những có thể đối chọi với Becamex TP.HCM mà còn có thể tự tin đặt mục tiêu giành tấm vé đi tiếp.

Cuối cùng là trận “derby Hà thành” đầy duyên nợ giữa Thể Công Viettel với Hà Nội FC tại sân Hàng Đẫy. Hai “ông lớn”, 2 ứng cử viên cùng sở hữu nhiều ngôi sao chắc chắn sẽ tạo nên trận đấu hấp dẫn mang tính tâm điểm về mặt chuyên môn của vòng này. Nếu chỉ căn cứ vào phong độ trong 3 trận mở màn của LPBank V.League thì Thể Công Viettel đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn (2 thắng, 1 hòa so với 1 hòa, 2 thua). Tại sân Hàng Đẫy, với lối chơi tấn công rực lửa, thầy trò HLV Popov đã hòa CLB CAHN trong 1 trận “derby” khác trước khi thắng đậm cả 2 trận còn lại cùng trước các đối thủ đến từ TP.HCM. Sau trận đấu này, 2 đội sẽ tiếp tục gặp nhau tại vòng 4 của V.League vào ngày 20/9 tới. Vì vậy, đây có thể xem là màn đấu trí rất đáng xem với chút ưu thế nghiêng về Thể Công Viettel.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn