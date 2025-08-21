Liên tục xảy ra săn bắt chim yến, Công ty Yến Sào Khánh Hòa kêu gọi chung tay bảo vệ

Sáng ngày 20/8, trong quá trình tuần tra thường xuyên, đội chống săn bắt chim yến của Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã kịp thời phát hiện tại Xã Diên Thọ (khu vực xã Diên Tân cũ) một vụ săn bắt chim yến trái phép với quy mô lớn.

Tại đây, tang vật thu giữ gồm hơn 300m lưới tàng hình được giăng trên cao để bẫy chim yến khi chúng bay về tổ. Đây là hình thức săn bắt vô cùng nguy hiểm, bởi lưới tàng hình có đặc tính mỏng, khó phát hiện, khiến chim yến và nhiều loài chim hoang dã khác dễ dàng mắc bẫy và chết ngạt.

Tình trạng săn bắt chim yến với quy mô lớn diễn ra phức tạp, trước tình hình trên Công ty Yến Sào Khánh Hòa kêu gọi cùng chung tay bảo vệ.

Không chỉ riêng tại xã Diên Thọ, những ngày gần đây, nhiều vụ việc tương tự cũng đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời tại một số khu vực khác cụ thể như:

Ở khu vực Tây Nha Trang (khu vực xã Vĩnh Hiệp cũ) đã thu giữ khoảng 60m lưới, 4 trụ sắt, giải cứu 1 chim yến cùng một số loài chim hoang dã; còn tại khu vực xã Vĩnh Phương (cũ) đã phát hiện 30m lưới, lực lượng chức năng đã tuyên truyền tháo gỡ. Tại xã Suối Hiệp (khu vực xã Suối Tiên cũ) đã thu hồi hơn 100m lưới, kết hợp tuyên truyền tháo gỡ, chấm dứt hành vi đặt bẫy.

Các vụ việc trên cho thấy tình trạng săn bắt trái phép chim yến vẫn còn diễn biến phức tạp, gây tổn hại nghiêm trọng đến quần thể chim yến, nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc hữu của Khánh Hòa. Việc sụt giảm đàn chim không chỉ đe dọa hệ sinh thái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề truyền thống, đến giá trị kinh tế - xã hội mà chim yến mang lại cho địa phương.

Công ty Yến Sào Khánh Hòa liên tục thu giữ lưới giăng chim yến trên các cánh đồng.

Xác định công tác bảo vệ và phát triển đàn chim yến là nhiệm vụ then chốt, sống còn, Công ty Yến Sào Khánh Hòa luôn kiên trì thực hiện công tác bảo vệ, tuần tra, ngăn chặn nạn săn bắt, giải cứu chim yến, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.



Được biết, đơn vị được Nhà nước giao quản lý 173 hang yến và 33 đảo yến lớn nhỏ trong vùng biển Khánh Hòa, Công ty Yến Sào Khánh Hòa luôn xác định công tác bảo vệ và phát triển đàn chim yến là nhiệm vụ then chốt, sống còn.

Những tấm lưới mà người dân săn bắt chim yến được thu giữ

Suốt gần 35 năm qua, công ty duy trì hoạt động tuần tra, giám sát 24/24 tại các đảo yến và khu vực ven biển. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, trước tình hình các đối tượng xấu lợi dụng giăng lưới bẫy chim, công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, tháo gỡ và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng.