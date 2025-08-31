Súp lơ xanh được biết đến như một loại rau có khả năng kích hoạt các enzyme giúp gan thải độc, tác dụng này còn duy trì trong nhiều tuần sau khi thưởng thức.

Loại rau này cũng mang lại nguồn dưỡng chất phong phú, bao gồm vitamin A, B1, K, cùng với các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, selen, axit béo omega-3 và cả protein.

Không chỉ vậy, loại rau này còn chứa hàm lượng lớn diindolylmethane.

Đây là một hợp chất có tác dụng bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến dư thừa estrogen, điển hình như ung thư vú, tử cung, đại tràng, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng phì đại lành tính ở tuyến tiền liệt.

Súp lơ có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như luộc/hấp, xào, nấu canh, nấu súp... Dưới đây là gợi ý một số món ăn từ súp lơ, các bạn hãy tham khảo nhé.

1. Súp lơ xanh xào tôm

Nguyên liệu

- Súp lơ xanh: 1 bông

- Tôm: 500g

- Dầu lạc: nửa muỗng

- Muối: 2 thìa nhỏ

- Tỏi băm: 5 tép

- Bột nêm: 1 thìa nhỏ (tùy ý)

- Nước tương: 2 thìa

- Bột ngô: 1 thìa

- Nước: 1 bát

Cách làm súp lơ xanh xào tôm:

- Súp lơ xanh rửa sạch. Cắt thành từng nhánh nhỏ.

- Tôm bỏ chỉ đen, bóc vỏ, rửa lại lần nữa và để ráo.

- Pha nước sốt: cho tỏi băm, muối, bột gà, nước tương, bột ngô, nước vào bát rồi khuấy đều.

- Đun sôi nước trong nồi, cho thêm dầu và muối.

- Cho súp lơ xanh vào. Chần khoảng 1 phút, vớt ra. Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi cho tôm vào. Xào đến khi tôm đổi màu. Cho súp lơ xanh vào chảo. Rưới phần nước sốt đã pha. Đảo đều.

- Vặn to lửa, xào đến khi nước sốt sánh lại. Bày ra đĩa. Món ăn hoàn thành, màu sắc bắt mắt, hương vị hấp dẫn.

Lưu ý: Khi nêm nếm gia vị, hãy nhớ nguyên tắc “ít trước, nhiều sau”. Nêm ít có thể bổ sung thêm, còn nêm quá tay thì khó cứu vãn.

2. SÚP LƠ XANH XÀO THẬP CẨM

Nguyên liệu

- Trứng gà: 4 quả.

- Súp lơ xanh: 1 bông.

- Cà rốt: 1 củ.

- Mộc nhĩ khô: 1 nắm (chưa ngâm).

- Nước tương.

- Dầu hào.

- Muối.

- Tiêu đen (tùy chọn).

Cách làm súp lơ xanh xào

- Ngâm mộc nhĩ cho nở, rửa sạch để ráo.

- Súp lơ rửa sạch, tách nhỏ. Đun sôi nước với chút dầu và muối, cho súp lơ vào chần. Nếu thích ăn mềm, chần đến khi nước sôi trở lại thì vớt ra. Cà rốt gọt vỏ, thái lát mỏng.

- Đập trứng, đánh tan (có thể cho chút muối). Tráng sơ rồi xé thành miếng nhỏ, để riêng.

- Pha hỗn hợp gia vị gồm nước tương, dầu hào, muối và tiêu đen (nếu dùng).

- Bắc chảo, cho dầu. Cho cà rốt vào trước vì cứng, xào đến khi hơi mềm.

- Cho mộc nhĩ vào đảo tiếp, rồi cho súp lơ đã chần. Thêm hỗn hợp gia vị, đảo đều, sau đó cho trứng vào trộn chung. Trước khi tắt bếp có thể cho chút bột năng pha loãng để tạo độ sánh nhẹ.

Thành phẩm là một chảo lớn, đủ 3 người ăn. Ít người thì giảm nguyên liệu một nửa.

Biến tấu: thêm xúc xích nhỏ hoặc ức gà là có món vừa chay vừa mặn, cũng rất ngon. Có thể thay trứng bằng đậu phụ chiên mini, hương vị vẫn tuyệt vời.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

Khi rửa súp lơ, có thể ngâm cả bông úp xuống trong chậu nước 15–30 phút, sẽ giúp trôi sạch bụi bẩn, đất cát. Thêm chút muối còn có thể loại bỏ cả sâu bọ nếu có.

Thêm một chút tiêu đen, không cho cũng không sao.