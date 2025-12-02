Có một loại rau giá rẻ nhưng chứa hàm lượng canxi cao gấp ba lần sữa đó chính là cải chíp. Không chỉ giàu canxi, cải chíp còn cung cấp dồi dào vitamin A, vitamin C, folate, sắt, beta-carotene và kali, hỗ trợ cơ bắp khỏe mạnh, tăng cường chức năng thần kinh, đồng thời beta-carotene giúp giảm nguy cơ ung thư phổi và đường ruột.

Quả thực, loại rau này là một “kho dinh dưỡng” mà chúng ta không nên bỏ qua.

Ngoài ra, nấm cũng là thực phẩm bổ dưỡng, giàu protein và khoáng chất. Khi kết hợp cải chíp và nấm trong món xào, bạn vừa có một bữa ăn thơm ngon, vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe toàn diện.

Nguyên liệu

- Cải chíp: khoảng 300g.

- Nấm mỡ: khoảng 100g.

- Muối: khoảng 2g.

- Dầu ăn: 15-20g.

- Đường: khoảng 1g.

- Tỏi: vài tép.

Cách làm cải chíp xào nấm

Bước 1: Sơ chế nấm

Cắt nấm thành lát mỏng. Cho vào lò vi sóng quay khoảng 100 giây để nấm chín sơ, giúp khi xào không ra nhiều nước. Để riêng.

Bước 2: Chuẩn bị cải chíp

Rửa sạch cải chíp, để ráo nước rồi cắt thành miếng vừa ăn. Phần thân và lá có thể tách riêng để dễ điều chỉnh thời gian xào.

Bước 3: Xào

Làm nóng chảo với lượng dầu ăn vừa đủ. Cho tỏi thái lát vào phi thơm.

Cho cải chíp và nấm vào chảo, đảo nhanh tay trên lửa lớn.

Nêm chút muối cho vừa vị, sau đó thêm một ít đường để tăng độ ngọt tự nhiên.

Tiếp tục xào nhanh rồi tắt bếp.

Lưu ý: Món này nên xào nhanh để cải giữ được độ giòn, không nên xào quá lâu.

Món cải chíp xào nấm không bị giới hạn nguyên liệu bạn có thể thay bằng các loại cải khác, xào cùng nấm cũng đều rất ngon.