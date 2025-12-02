Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:46 GMT+7

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon

Theo Minh Ngọc (Doisonggiadinh) Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:46 GMT+7
Món ăn cực đơn giản, dễ nấu, ai cũng thực hiện được mà hương vị lại hấp dẫn vô cùng.
Có một loại rau giá rẻ nhưng chứa hàm lượng canxi cao gấp ba lần sữa đó chính là cải chíp. Không chỉ giàu canxi, cải chíp còn cung cấp dồi dào vitamin A, vitamin C, folate, sắt, beta-carotene và kali, hỗ trợ cơ bắp khỏe mạnh, tăng cường chức năng thần kinh, đồng thời beta-carotene giúp giảm nguy cơ ung thư phổi và đường ruột.

Quả thực, loại rau này là một “kho dinh dưỡng” mà chúng ta không nên bỏ qua.

Ngoài ra, nấm cũng là thực phẩm bổ dưỡng, giàu protein và khoáng chất. Khi kết hợp cải chíp và nấm trong món xào, bạn vừa có một bữa ăn thơm ngon, vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe toàn diện.

Nguyên liệu

- Cải chíp: khoảng 300g.

- Nấm mỡ: khoảng 100g.

- Muối: khoảng 2g.

- Dầu ăn: 15-20g.

- Đường: khoảng 1g.

- Tỏi: vài tép.

Cách làm cải chíp xào nấm

Bước 1: Sơ chế nấm

Cắt nấm thành lát mỏng. Cho vào lò vi sóng quay khoảng 100 giây để nấm chín sơ, giúp khi xào không ra nhiều nước. Để riêng.

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon - 1

Bước 2: Chuẩn bị cải chíp

Rửa sạch cải chíp, để ráo nước rồi cắt thành miếng vừa ăn. Phần thân và lá có thể tách riêng để dễ điều chỉnh thời gian xào.

Bước 3: Xào

Làm nóng chảo với lượng dầu ăn vừa đủ. Cho tỏi thái lát vào phi thơm.

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon - 2

Cho cải chíp và nấm vào chảo, đảo nhanh tay trên lửa lớn. 

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon - 3

Nêm chút muối cho vừa vị, sau đó thêm một ít đường để tăng độ ngọt tự nhiên.

Tiếp tục xào nhanh rồi tắt bếp.

Lưu ý: Món này nên xào nhanh để cải giữ được độ giòn, không nên xào quá lâu.

Món cải chíp xào nấm không bị giới hạn nguyên liệu bạn có thể thay bằng các loại cải khác, xào cùng nấm cũng đều rất ngon.

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon - 4

Dự báo vận mệnh 12 con giáp tháng 12: Càng siêng năng, kiên trì, càng may mắn, thành công

Tháng 12, 12 con giáp bước vào thời kỳ thu hoạch, điều chỉnh và đột phá. Con giáp nào càng tích cực và sáng suốt thì may mắn càng dễ đến vào cuối năm.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12: Dậu-Thân nặng trĩu tài lộc, Sửu - Mão nhiều trắc trở

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 1/12: Dậu-Thân nặng trĩu tài lộc, Sửu - Mão nhiều trắc trở

Cây cảnh số 1 bảo vệ gia đình, xua đuổi tà khí, xui xẻo, mang lại niềm vui cho ngôi nhà suốt 4 mùa

Gia đình
Cây cảnh số 1 bảo vệ gia đình, xua đuổi tà khí, xui xẻo, mang lại niềm vui cho ngôi nhà suốt 4 mùa

Xem phim, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như "vặt vãnh" nhưng đau suốt cả đời

Gia đình
Xem phim, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như 'vặt vãnh' nhưng đau suốt cả đời

Con số may mắn hôm nay ngày 2/12: Tý- Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ - Mão tình cảm chứa chan, Hợi làm gì cũng xui xẻo

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 2/12: Tý- Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ - Mão tình cảm chứa chan, Hợi làm gì cũng xui xẻo

Giá heo tăng mạnh – thời điểm “vàng” để người chăn nuôi đầu tư nâng cao năng suất trước Tết
Nhà nông

Giá heo tăng mạnh – thời điểm “vàng” để người chăn nuôi đầu tư nâng cao năng suất trước Tết

Nhà nông

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn thị trường heo hơi biến động mạnh, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ chuẩn bị bước vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, giá heo hơi đang có xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều tỉnh thành. Các trại chăn nuôi đang đứng trước cơ hội rất lớn để tối ưu lợi nhuận nếu biết tận dụng "thời điểm vàng" để đẩy nhanh tốc độ tăng trọng, giảm hao hụt và rút ngắn thời gian xuất chuồng.

Vingroup kéo nhịp, cổ phiếu bất động sản hồi phục giữa gam màu phân hóa
Nhà đất

Vingroup kéo nhịp, cổ phiếu bất động sản hồi phục giữa gam màu phân hóa

Nhà đất

Nhóm bất động sản bật sắc xanh trong phiên 2/12 nhờ lực kéo mạnh từ bộ ba VIC - VHM - VRE, dù toàn thị trường vẫn phân hóa sâu. Thanh khoản cải thiện giúp tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nhà nông

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhà nông

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhật Kim Anh có động thái liên quan đến tin đồn bị bắt
Văn hóa - Giải trí

Nhật Kim Anh có động thái liên quan đến tin đồn bị bắt

Văn hóa - Giải trí

Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn bị bắt, khẳng định thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín và công việc của cô.

Nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025: Xinh đẹp, nhận bằng thạc sĩ ở Anh
Xã hội

Nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025: Xinh đẹp, nhận bằng thạc sĩ ở Anh

Xã hội

Giảng viên Bùi Thu Hiền là nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025. Hiện nay cô Hiền là giảng viên chính Bộ môn Quản trị tài chính và phân tích thống kê; Phó Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh.

'Cây tỷ đồng' tuôn hoa như suối chảy, cả chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay
Nhà nông

"Cây tỷ đồng" tuôn hoa như suối chảy, cả chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay

Nhà nông

Với diện tích 4.500 mét vuông trồng lan Dendro-một loài hoa lan xuất xứ từ Thái Lan, mỗi năm, anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng, ngụ ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thời điểm trước sắp xếp, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh/thành) cung ứng cho thị trường trên 10.000 chậu với giá dao động từ 35.000-500.000 đồng/chậu; trừ chi phí, anh lãi gần tỷ đồng/năm.

Dòng tiền hôm nay (2/12): Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn dắt thị trường phục hồi trong thận trọng
Kinh tế

Dòng tiền hôm nay (2/12): Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn dắt thị trường phục hồi trong thận trọng

Kinh tế

Sau nửa phiên sáng chìm trong sắc đỏ, dòng tiền hôm nay 2/12 đã trở lại vào phiên chiều kéo VN-Index đảo chiều mạnh mẽ nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng, chứng khoán và sự trở lại đầy ý nghĩa của dòng vốn ngoại với hơn 600 tỷ đồng mua ròng. Tuy vậy, nhịp hồi vẫn mang dấu ấn thận trọng khi thanh khoản chưa thực sự bùng nổ, cho thấy thị trường đang phục hồi trong trạng thái “vừa dò đường, vừa tiến bước” của nhà đầu tư.

HLV Kim Sang-sik: “U22 Việt Nam tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất”
Thể thao

HLV Kim Sang-sik: “U22 Việt Nam tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất”

Thể thao

Chiều nay (2/12), tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra buổi họp báo trước vòng bảng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Do đội tuyển U22 Malaysia chưa có mặt tại Thái Lan và phải đến ngày 6/12 mới thi đấu, buổi họp báo chỉ có sự tham dự của HLV trưởng U22 Việt Nam Kim Sang-sik và HLV trưởng U22 Lào Ha Hyeok-jun.

Estonia cảnh báo Ukraine 'thiếu khôn ngoan' khi tấn công tàu Nga
Thế giới

Estonia cảnh báo Ukraine "thiếu khôn ngoan" khi tấn công tàu Nga

Thế giới

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna (Eesti 200) cho rằng việc Ukraine tấn công các tàu Nga ở biển Baltic sẽ là điều thiếu khôn ngoan, vì hành động đó có thể dẫn tới một thảm họa môi trường nghiêm trọng và làm leo thang tình hình ở biển Baltic.

Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: 'Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: "Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân nói rằng, cô liên tục bị Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân "gài bẫy" để nhận lời tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội 'hỏi khó' về HIV/AIDS khiến chuyên gia cũng bất ngờ
Xã hội

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội "hỏi khó" về HIV/AIDS khiến chuyên gia cũng bất ngờ

Xã hội

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đặt nhiều câu hỏi về HIV/AIDS và tình dục an toàn để các chuyên gia giải đáp chi tiết, giúp phòng tránh rủi ro để tự bảo vệ bản thân.

Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu 7 HCV SEA Games 33, liệu có khả thi?
Thể thao

Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu 7 HCV SEA Games 33, liệu có khả thi?

Thể thao

Trong những năm qua, Bắn súng Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33, đội tuyển Bắn súng quốc gia đang nỗ lực hoàn thiện mọi mặt về lực lượng, chuyên môn và tâm lý, hướng tới mục tiêu giành 7 Huy chương Vàng (HCV). Đây là chỉ tiêu cao, thể hiện quyết tâm lớn của ngành thể thao trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng tăng trong khu vực.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Trí tuệ nhân tạo như hạ tầng chiến lược, giống như điện và Internet
Kinh tế

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Trí tuệ nhân tạo như hạ tầng chiến lược, giống như điện và Internet

Kinh tế

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là công cụ thử nghiệm, mà đã trở thành hạ tầng chiến lược như điện hay Internet. Với trung tâm siêu tính toán quốc gia, triết lý “AI mở” và các gói hỗ trợ lớn cho doanh nghiệp, Việt Nam đang tăng tốc biến AI thành động lực mới cho tăng trưởng, quản trị và an ninh quốc gia.

Gia đình 4 thế hệ theo ngành Y: Bố là Chủ tịch Hội Tim mạch danh tiếng, con là GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025
Xã hội

Gia đình 4 thế hệ theo ngành Y: Bố là Chủ tịch Hội Tim mạch danh tiếng, con là GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025

Xã hội

GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 Hoàng Anh Tiến sinh ra trong một gia đình có 4 thế hệ theo nghề Y. Bà nội của GS Tiến làm công tác y tế cơ sở. Ba của anh là GS.TS Huỳnh Văn Minh, hiện là Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, mẹ của anh là điều dưỡng viên. Giống như GS Tiến, con của anh đang học chuyên Sinh tại Trường Quốc học Huế.

Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM vừa kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách đặc thù, hỗ trợ chi phí ăn trưa, các dịch vụ giáo dục và đồng phục cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển
Tin tức

Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển

Tin tức

Ngày 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030, trong không khí thi đua hướng tới Đại hội VIII Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Nhiều tòa cao ốc 'biến mất', không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
Ảnh

Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
18

Ảnh

Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người.

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)
Nhà nông

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)

Nhà nông

Những vườn quýt của người dân ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đang vào vụ. Bạt ngàn đồi quýt quả trĩu mọng, vàng ruộm, bừng lên trong nắng khiến du khách không cưỡng nổi bước chân mình.

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm
Tin tức

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm

Tin tức

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, cùng với đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình

Chuyển động Sài Gòn

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng tại căn nhà ở đường Liên ấp 2-6 xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị bỏng nặng, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Địa phương đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga
Thế giới

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Thế giới

Tờ Financial Times ngày 1/12 trích dẫn lời của một số quan chức cho biết, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã từ chối bảo lãnh cho khoản vay bồi thường 140 tỷ euro cho Ukraine.

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay 'bón' sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam
Thể thao

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay "bón" sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik khiến bầu không khí ở U22 Việt Nam trở nên giống như một gia đình khi ông tự tay bóc rồi bón sâm cho từng học trò...

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai
Kinh tế

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai

Kinh tế

Tại VinFuture 2025, một “trái tim nhân tạo mềm” biết đập gần như tim thật đã mở ra viễn cảnh hoàn toàn mới cho y học hiện đại. Được thiết kế theo từng bệnh nhân bằng robot mềm và mô phỏng huyết động học, công trình của PGS. Đỗ Thanh Nhỏ, hà khoa học Việt Nam hiện công tác tại Đại học New South Wales (UNSW), không chỉ giúp bác sĩ dự đoán rủi ro phẫu thuật chính xác hơn, mà còn thắp lên hy vọng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân suy tim đang chờ một cơ hội sống còn.

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?
Đông Tây - Kim Cổ

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn một thế kỷ nằm sau lớp thạch cao của ga Michigan, chai bia Stroh’s 1913 cùng mảnh giấy bí ẩn bên trong bất ngờ lộ diện. Hai cái tên “Smith” và “Hogan” xuất hiện như dấu vết mờ ảo từ quá khứ, là trò đùa của những công nhân năm xưa, hay một thông điệp họ cố ý gửi lại cho hậu thế? Câu hỏi chưa lời giải khiến phát hiện hơn 100 năm này càng nhuốm màu huyền thoại.

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử
Media

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử

Media

Sau trận lũ lịch sử và cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An (Đà Nẵng) bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Đặc biệt, tường, vách gỗ chùa Cầu phai màu, bong tróc.

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Media

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Media

Sáng 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando được trang bị công nghệ tàng hình tối tân đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao 4 ngày tại Đà Nẵng.

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”
Du lịch

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Du lịch

Mới đây, cẩm nang du lịch lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới - Lonely Planet - vừa công bố Phú Quốc là điểm đến biển số một tại Việt Nam. Đảo Ngọc được vinh danh đồng thời trong ba danh sách: “10 bãi biển tuyệt nhất Việt Nam”, “10 điểm đến tuyệt nhất Việt Nam” và “9 kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ
Y tế

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ

Y tế

Một ca phình mạch não khổng lồ, nguy cơ tử vong cao nếu vỡ , đã được các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng xử trí thành công nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch stent chuyển dòng kết hợp đặt coil - phương pháp hiện đại hàng đầu giúp “hàn gắn” mạch máu từ bên trong mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ.

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào
Tin tức

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

Tin tức

Khoảnh khắc dàn xe điện “make in Vietnam” xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh Lào ở quảng trường Thatluang đã mang lại niềm tự hào sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Vientiane.

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

3

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

5

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'