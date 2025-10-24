Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 24/10/2025 15:46 GMT+7

Loại rau nữ hoàng, có kali gấp 40 lần chuối, xinh đẹp, quý hiếm, nấu canh gà ngọt ngon, cực bổ

Thứ sáu, ngày 24/10/2025 15:46 GMT+7
Loại rau có hàm lượng kali gấp 40 lần chuối, bổ sung kali vào mùa thu, cơ thể sẽ không bị thiếu hụt. Người cao tuổi đừng bỏ qua.
Khi thời tiết trở lạnh, lượng mồ hôi tiết ra giảm, dẫn đến giảm hoạt động thể chất ở người trung niên và người cao tuổi.

Điều này dẫn đến tình trạng mất kali, gây mệt mỏi và uể oải. Do đó, việc bổ sung kali là rất quan trọng vào mùa thu.

Để bổ sung kali, có một loại rau quý hiếm bạn không nên bỏ qua: Nấm nữ hoàng.

Loại rau đặc biệt này có hàm lượng kali 1.600 mg/100 gram (gấp khoảng 40 lần so với chuối).

Nấm nữ hoàng, còn được gọi là nấm tâm trúc, nấm trúc sanh, nấm báo hoa, nấm báo mưa, nấm tre, nấm mạng cô dâu.

Đây là một loại nấm quý hiếm của núi rừng, là một loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe người dùng.

Ở Việt Nam, tại các làng quê có bụi trúc thường sẽ có thể tìm thấy loại nấm này, nên chúng mới có thêm chiếc tên nấm trúc sanh. Tuy nhiên, dân bản địa lại thường gọi là nấm báo mưa, vì khi xuất hiện chúng sẽ gắn liền với dự báo mưa bão gần đến, thiệt thú vị.

Người trung niên và cao tuổi nên ăn nhiều hơn vì loại rau này rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Nấm nữ hoàng có phần mũ nấm màu đen, nâu hoặc xanh lá, khi non sẽ chỉ có hình chóp và khi trưởng thành sẽ nở bung mũ ra kèm một tấm mạng che mặt như mỹ nhân hay mạng che mặt của cô dâu, có đường kính khoảng 5-10cm.

Loại rau đặc biệt này có hàm lượng kali 1.600 mg/100 gram (gấp khoảng 40 lần so với chuối). Do đó, nó là loại rau vàng để bồi bổ sức khỏe cho người cao tuổi vào mùa thu.

Các axit amin và polysaccharide phong phú trong loại rau này giúp nuôi dưỡng âm và làm ẩm da, tăng cường hệ miễn dịch, tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe mùa thu và mùa đông, đặc biệt với người cao tuổi.

Các axit amin và polysaccharide phong phú trong loại rau này giúp nuôi dưỡng âm và làm ẩm da

Canh nấm nữ hoàng vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon. Nước dùng màu trắng sữa thấm qua lớp nấm mỏng như lưới, tỏa ra vị ngọt thanh mát, đồng thời bổ sung kali và chất xơ cho súp.

Người trung niên và cao tuổi thường thưởng thức canh nấm nữ hoàng để ngăn ngừa táo bón do thời tiết hanh khô mùa thu, đồng thời cung cấp nguồn kali tự nhiên và điều hòa huyết áp, tránh tình trạng dư thừa đường như chuối, một loại thực phẩm giàu kali truyền thống.

Món canh này là món ăn nhẹ nhàng hoàn hảo cho mùa thu. Đừng bỏ lỡ nhé.

Món ăn gợi ý: Canh gà nấm nữ hoàng

Nguyên liệu: Nấm nữ hoàng, thịt gà, nấm hương, táo tàu, kỷ tử

Cách làm:

- Ngâm nấm nữ hoàng khô vào nước sạch trước.

- Ngâm nấm hương khô vào nước ấm cho nở mềm, rửa sạch để sử dụng sau.

- Bỏ phần mũ của nấm nữ hoàng đã ngâm và cắt thành từng miếng nhỏ.

- Rửa sạch thịt gà và chặt thành từng miếng. Chuẩn bị tất cả các nguyên liệu và bày ra đĩa để dùng sau.

- Cho gà vào nồi hầm và thêm lát gừng để khử mùi tanh và tăng thêm hương vị.

- Cho nấm hương và lượng nước vừa đủ vào. Đun sôi trên lửa lớn và ninh nhỏ lửa trong khoảng 30 phút.

- Thêm nấm nữ hoàng vào và nấu cùng.

- Nấu chín các nguyên liệu và thêm một ít kỷ tử trước khi dùng để tăng thêm dinh dưỡng.

- Bạn cũng có thể thêm một ít táo tàu đỏ. Món súp này rất tươi và ngọt. Bạn chỉ cần thêm một chút muối để nêm nếm trước khi dùng.

Dùng ngay sau khi ăn. Mùa thu cũng là mùa tuyệt vời cho các món canh, vì chúng bổ dưỡng và có lợi cho cơ thể.

Món canh nấm nữ hoàng thơm ngon này giúp tăng cường miễn dịch, bổ sung kali và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Đặc biệt quan trọng đối với người trung niên và người cao tuổi. Món canh này dễ làm và ngon miệng, vì vậy đừng bỏ lỡ nhé.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

Có thể bỏ phần mũ của nấm nữ hoàng, giúp món súp ngon hơn. Hơn nữa, loại rau này hoàng rất dễ bị mềm và nhũn, vì vậy khi súp gần chín, bạn nên cho nấm nữ hoàng vào cuối cùng, như vậy sẽ giúp món súp ngon hơn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau đặc biệt này!

(Theo Toutiao)

