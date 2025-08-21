Loại thịt ít chất béo hơn thịt heo, giàu canxi, ăn vào tốt tim, bổ xương, đem kho với dứa rất hao cơm

Thịt tôm là loại thịt mang đến hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng cho chế độ ăn uống của bạn.



Ăn tôm thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Loại thịt này có thể làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau.

Dân Việt giới thiệu cách làm món tôm rim dứa với công thức đơn giản sau:

Nguyên liệu làm tôm rim dứa:

- 500g tôm sú

- 1/4 quả dứa

- 3 nhánh tỏi

- Hành lá

- Mắm

- Đường

- Hạt tiêu

- Bơ

- Tương ớt

Cách làm tôm rim dứa:

- Tôm mua về rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ phần chỉ đen, chẻ một đường trên sống lưng con tôm. Rửa sạch lại với nước để ráo.

- Tẩm 1 thìa bột chiên mì (hoặc bột chiên giòn) lên tôm trộn đều rồi cho vào chảo dầu nóng chiên đến khi tôm vàng là được. Gắp ra để cho ráo bớt dầu.

- Pha nước sốt: 1,5 thìa nước mắm, 1 thìa đường, tương ớt, hạt tiêu (có thể điều chỉnh cho vừa với khẩu vị ).

- Cho chảo mới lên bếp thêm 1 thìa bơ đun đến khi bơ tan thì cho tỏi băm vào phi thơm rồi cho tôm vào đảo nhanh tay. Thêm phần nước sốt đã pha ở trên đảo đều.

- Cho thêm 1/4 quả dứa, một chút nước đảo nhỏ lửa cho vị dứa ngấm đều vào tôm. Đun tầm 5-7 phút là được. Tắt bếp thêm một chút hành lá vài miếng ớt sừng đảo nhanh tay là hoàn thành.

- Món này ăn cùng cơm trắng rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.