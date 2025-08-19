Loại thịt ít béo hơn thịt lợn, ngon hơn thịt bò, thịt cừu, thanh mát, hầm một nồi trong mùa thu ăn rất đã

Loại thịt này thưởng thức vào mùa thu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: Thịt vịt. Những ngày hè oi ả vẫn chưa kết thúc, và cái nóng mùa thu đang hoành hành! Thời tiết này còn khó chịu hơn cả giữa hè.

Thời tiết này ăn các loại thịt nhiều mỡ như thịt lợn, thịt bò, thịt cừu sẽ mất hết cảm giác thèm ăn.

Đã đến lúc ăn ít thịt lợn hơn, thậm chí là kiêng thịt bò và thịt cừu. Những ai sành ăn đều biết rằng món ăn ngon nhất hiện nay chính là thịt vịt!

Loại thịt này vừa thanh mát, bổ dưỡng mà không hề khô, và quan trọng nhất là nó thơm lừng khó cưỡng!

Nói một cách đơn giản, loại thịt này vừa thơm ngon vừa đậm đà, lại không hề béo ngậy hay gây khó chịu

Chỉ cần một nồi thôi là hương vị sẽ quyến rũ hơn bất kỳ loại thịt hay cá béo ngậy nào khác. Nếu bạn không biết cách thưởng thức, bạn sẽ bỏ lỡ mất một món ngon tuyệt vời!

Tại sao thịt vịt lại được coi là một nguyên liệu thần kỳ trong cái nóng oi ả của mùa hè? Vịt có tác dụng giải nhiệt, theo đông y, loại thịt này "bổ âm ngũ tạng, thanh nhiệt giải độc".

Loại thịt này dễ ăn hơn nhiều so với vị béo của thịt bò hay thịt cừu, và thậm chí còn ngon hơn thịt lợn. Được nấu chín kỹ, thịt vịt trở nên mềm mại và đậm đà đến khó tin, ngay cả những vết nứt giữa các xương cũng toát lên hương vị thơm ngon khó cưỡng.

Bạn có thể làm một nồi hầm từ hai bộ phận khá rẻ của con vịt: Cánh và mề. Cánh vịt mềm, mịn và giàu gelatin, khiến chúng cực kỳ dễ nhai. Mề giòn và dai, càng nhai càng ngon. Hai món này kết hợp hoàn hảo để vừa thưởng thức vừa uống rượu, xem phim hoặc đơn giản là thỏa mãn cơn thèm của bạn!

Món ăn gợi ý: Cánh vịt, mề vịt hầm bia

Nguyên liệu: Cánh vịt, mề vịt, hành lá, gừng thái lát, rượu nấu ăn, một nắm hạt mắc khén, 3-4 lá nguyệt quế, quế, ớt đỏ khô, muối, đường tinh thể, một thìa nhỏ đường nâu, nước tương nhạt, nước tương đen, bia, một thìa lớn tương đậu nành, dầu ăn.

Cách làm:

- Ngâm cánh và mề vịt trong nước lạnh (tốt nhất là hơn nửa tiếng) để loại bỏ càng nhiều máu hoặc rửa sạch dưới vòi nước. Vớt cánh ra và chà kỹ cả trong lẫn ngoài. Kiểm tra xem cánh vịt có lông tơ không và dùng nhíp gắp ra.

- Rửa sạch cánh vịt và mề rồi cho vào nồi nước lạnh! Thêm vài lát gừng và một lượng rượu nấu ăn vừa đủ. Đun sôi trên lửa lớn!

Đừng chần chừ trong lúc này; bọt máu sẽ trào lên như thác đổ. Nhanh chóng dùng thìa hớt sạch! Bước này rất quan trọng để khử mùi tanh, nên đừng lười biếng!

Luộc khoảng 5 phút, vớt vịt ra và rửa lại bằng nước ấm (không dùng nước lạnh vì sẽ làm thịt dai!) để loại bỏ bọt còn sót lại. Để ráo nước và để sang một bên.

- Đổ một ít dầu vào chảo và đun nhỏ lửa! Đầu tiên, cho hành lá và gừng thái lát vào xào cho đến khi thơm. Tiếp theo, cho mắc khén, lá nguyệt quế, quế và ớt khô vào (nếu bạn thích ăn cay, hãy giũ bỏ hạt).

Tiếp tục xào trên lửa nhỏ để làm nổi bật hương vị của gia vị. Và đây là bí quyết! Múc một thìa canh tương đậu nành! Cho vào dầu và đun nhỏ lửa! Kiên nhẫn xào cho đến khi nước sốt thơm phức và dầu chuyển sang màu đỏ tươi. Bước này là nền tảng cho món hầm đậm đà và thơm lừng!

- Đổ cánh vịt và mề vịt đã chần vào nồi! Bật lửa vừa và xào nhanh tay, phủ đều nước sốt hấp dẫn lên từng miếng vịt. Nước sốt đỏ tươi thật hấp dẫn! Rưới một vòng rượu nấu ăn dọc theo mép nồi để dậy mùi thơm.

Tiếp theo, đổ nước tương nhạt và đậm, rắc muối, đường phèn và đường nâu. Cuối cùng, thêm bia vào! Lượng bia phải vừa đủ ngập các nguyên liệu trong nồi. Không đủ bia có thể thêm nước nóng!

- Khi nước dùng sôi trên lửa lớn, nếm thử nước dùng và điều chỉnh độ mặn cho phù hợp (lúc này nước dùng nên hơi mặn một chút để thịt đủ đậm đà).

Sau đó, đậy nắp nồi, giảm lửa xuống mức thấp nhất và để lửa liu riu. Cánh vịt chín khi có thể dễ dàng dùng đũa xiên qua và mề mềm, dai.

- Khi cánh chín cũng đừng vội tắt bếp. Ngâm cánh vịt và mề vịt trong nước dùng! Ít nhất một hoặc hai tiếng. Ngâm càng lâu, hương thơm càng lan tỏa, và từng miếng thịt sẽ thấm đẫm tinh túy của nước dùng, mang đến hương vị đậm đà hơn!

Múc những miếng cánh vịt và mề vịt béo ngậy, bóng bẩy và xếp lên đĩa. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt! Đầu tiên, hãy cầm một cánh vịt lên và nhẹ nhàng mút.

Miếng thịt mềm, không xương tan chảy trong miệng. Hương thơm của nước sốt, gia vị, chút bia, cùng hương vị đặc trưng của thịt vịt ngay lập tức bùng nổ trong miệng! Sau đó, hãy cầm một miếng mề vịt lên và cắn một miếng. Nó mềm, dính và dai vừa phải. Càng nhai càng ngon.

Vịt kho ít ngấy hơn thịt heo kho, bổ dưỡng hơn thịt bò hoặc thịt cừu, và thơm lừng khó cưỡng, thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn!

